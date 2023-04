Thế hệ nghiện trà sữa trân châu ở Mỹ

Từ một thức uống của châu Á, trà sữa trân châu (bubble tea hay boba tea) đã phổ biến khắp thế giới trong hai năm qua, đặc biệt là ở Mỹ, theo Bloomberg.

Nhiều người nổi tiếng thường xuyên chia sẻ hình ảnh uống trà sữa. Ảnh: MEGA.

Dữ liệu thương mại năm 2022 cho thấy những viên trân châu trong trà sữa hiện là mặt hàng thực phẩm nhập khẩu lớn nhất của Mỹ từ Đài Loan (Trung Quốc). Đây là thành công hiếm hoi trong thời kỳ đại dịch, thời điểm người tiêu dùng ở khắp mọi nơi cắt giảm chi tiêu và các cửa hàng thực phẩm phải vật lộn để duy trì hoạt động.

Năm 2022, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 30,5 triệu kg bột sắn và các sản phẩm thay thế được chế biến từ bột, nguyên liệu chính tạo nên những viên trân châu.

Kody Wang, phó Giám đốc phát triển kinh doanh của CoCo Fresh Tea & Juice, chuỗi trà sữa trân châu có số lượng cửa hàng ở Bắc Mỹ tăng 77% từ năm 2019 đến năm 2022, nói: "Giờ đây chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn về văn hóa châu Á, một phần được thúc đẩy bởi sự phổ biến của Kpop và phim truyền hình Hàn Quốc".

Còn Yong Chen, giáo sư tại Đại học California, Irvine và là tác giả cuốn sách Chop Suey, USA: The Story of Chinese Food in America, cho biết: "Bây giờ trà sữa boba thực sự ở khắp mọi nơi. Mọi người đã chấp nhận nó như một xu hướng chủ đạo".

Ảnh hưởng của người nổi tiếng

Một số thương hiệu đã thuê các ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng quốc tế làm đại sứ. Từ năm 2018, Park Seo Jun, diễn viên của bộ phim ăn khách toàn cầu Itaewon Class, trở thành đại sứ thương hiệu cho Gong Cha.

Công ty Unison Capital mua lại chi nhánh Hàn Quốc của Gong Cha vào năm 2014 và tiếp quản các hoạt động toàn cầu vài năm sau đó. Năm 2019, công ty đã nhượng quyền thương hiệu cho TA Associates có trụ sở tại Boston với giá khoảng 350 tỷ won ( 270 triệu USD ), gấp gần 5 lần khoản đầu tư ban đầu.

Trà sữa trân châu trở thành một trong những loại đồ uống giải khát phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Trên mạng xã hội, các clip về trà sữa trân châu nhận được hàng trăm nghìn lượt thích.

Một số người có ảnh hưởng tạo ra nhiều thử thách liên quan đến trà sữa boba. Lauren Godwin, người có ảnh hưởng ở Los Angeles với hơn 22 triệu người theo dõi, đã thực hiện đoạn video dài 33 giây quay cảnh cô uống một cốc trà sữa trân châu khổng lồ vào năm ngoái và nhận được gần một triệu lượt thích.

Kashish Juneja, người sở hữu cửa hàng trà sữa Aura ở San Francisco, cho biết sự bùng nổ các clip trên mạng xã hội trong thời kỳ Covid-19, khi nhiều người chuyển sang sử dụng mạng xã hội, đã góp phần vào sự phổ biến của loại đồ uống đến từ châu Á.

Đáp ứng nhu cầu

Dữ liệu từ Google Trend cho thấy mức độ quan tâm của người Mỹ đối với "bubble tea" hay "boba tea" đã tăng mạnh vào năm 2021, khi các quy tắc Covid-19 được nới lỏng.

Số lượt tìm kiếm những từ khóa này đạt mức kỷ lục vào tháng 1, khi Google tôn vinh loại đồ uống này bằng một trò chơi tên Doodle.

Trong khi đó, các nhà máy ở Đài Loan đang cố gắng mở rộng khả năng sản xuất hết mức có thể.

Trà sữa trân châu trở thành thức uống phổ biến trên toàn thế giới. Ảnh: Edy Gunawan.

Chia-Sheng Chen, Chủ tịch của Shang Dao Food Co., nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu được thành lập vào năm 1979, cho biết: "Đài Loan có đầy đủ các loại nguyên liệu thô và bạn chỉ có thể tìm thấy tất cả chúng ở đây".

Theo Shang Dao, những viên trân châu chứa khoảng 74% tinh bột và 24% nước, cộng với một lượng nhỏ caramel và các hương liệu khác.

Công ty sẽ mở một nhà máy sản xuất trân châu hoàn toàn tự động tại Đài Loan vào tháng 4 để đáp ứng nhu cầu.

Chen cho biết giờ hoạt động sẽ là 24/7, năng lực sản xuất tăng gấp 3 lần, trong khi số lượng nhân công chỉ bằng 1/3 so với các nhà máy khác.

"Chúng tôi hy vọng thị trường Mỹ có thể là nơi ươm mầm để trà sữa trân châu lan rộng ra toàn thế giới", ông nói.