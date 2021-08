'The Green Knight' - bản giao kèo sinh tử

“The Green Knight” chinh phục khán giả nhờ xây dựng thành công bầu không khí trung cổ, huyền ảo rất riêng, đem đến trải nghiệm điện ảnh vô cùng đáng nhớ.

Là dự án độc lập (indie) được cộng đồng yêu điện ảnh nóng lòng trông đợi suốt thời gian qua, The Green Knight có cốt truyện dựa theo bài thơ Sir Gawain and the Green Knight hồi thế kỷ 14.

Được sản xuất bởi hãng A24 đình đám và đạo diễn David Lowery, người từng cầm trịch nhiều tác phẩm chất lượng thuộc thể loại huyền ảo như Pete's Dragon (2016) hay A Ghost Story (2017), bộ phim tái hiện lại một trong những câu chuyện nổi tiếng bậc nhất của thần thoại Arthurian bằng lăng kính cá nhân độc đáo.

Bản giao kèo sinh tử với gã Lục Kỵ Sĩ

Vào ngày lễ Giáng Sinh, lúc đức vua Arthur, hoàng hậu Guinevere cùng các hiệp sĩ Hội Bàn Tròn đang vui vẻ ăn tiệc bên trong lâu đài, một sinh vật bí ẩn (Ralph Ineson) có nước da màu xanh lá, toàn thân mặc giáp, trên tay cầm chiếc rìu chiến chạm trổ tinh xảo bỗng dưng xuất hiện. Gã tự xưng là Lục Kỵ Sĩ và gửi lời thách thức quái đản tới đấng minh quân xứ Camelot.

“Hỡi đức vua vĩ đại, hãy cử vị hiệp sĩ mà ngài nghĩ là gan dạ nhất ra đối mặt với ta. Ta sẽ cho phép hắn chém lên cơ thể ta một nhát duy nhất. Đổi lại, đúng một năm sau, kẻ này phải tìm đến Nhà Nguyện Xanh và để ta thực hiện điều tương tự”.

Vào lễ Giáng Sinh, Lục Kỵ Sĩ bất ngờ xuất hiện tại thành Camelot và thách thức hội Bàn Tròn tham gia “trò chơi” sinh tử cùng hắn.

Khi thấy vua Arthur định đích thân nghênh chiến, Gawain (Dev Patel), gương mặt trẻ tuổi nhất Hội Bàn Tròn quyết định thay ông nhận lời giao đấu.

Dẫu bị chàng hiệp sĩ chém lìa đầu, thế nhưng sinh vật kia vẫn chẳng hề hấn gì. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách, Lục Kỵ Sĩ bình thản cầm lấy cái đầu rồi phóng ngựa rời đi, đồng thời không quên nhắc nhở Gawain tôn trọng lời hứa.

4 mùa thấm thoát trôi nhanh, lễ giáng sinh kế tiếp đã cận kề. Mặc dù biết mình cầm chắc cái chết, chàng thanh niên ấy buộc phải sửa soạn lên đường nhằm hoàn thành giao ước ngày nào, cũng như bảo vệ thanh danh cho bản thân, triều đình lẫn Hội Bàn Tròn.

Vì muốn lập công, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi Gawain đã chấp nhận giao ước và phải tìm đến Nhà Nguyện Xanh sau một năm để “trả mạng”.

Bối cảnh trung cổ, huyền ảo ấn tượng

Nếu mong chờ mấy trận đấu kiếm tay đôi và đuổi bắt kịch tính trên lưng ngựa, The Green Knight sẽ ít nhiều gây hụt hẫng.

Khác hẳn phần lớn tác phẩm chuyển thể, phóng tác từ thần thoại Arthurian hồi thập niên 2010, đứa con tinh thần do David Lowery cầm trịch không chọn ghi điểm bằng yếu tố hành động đẹp mắt hoặc kỹ xảo CGI hoành tráng. Thay vào đấy, phim sử dụng mảng nghe nhìn trau chuốt, kết hợp với diễn biến nội tâm nhân vật chính làm điểm nhấn chủ đạo.

Bằng những cú máy tĩnh/chuyển động chậm rãi, duy mỹ và đậm chất điện ảnh, The Green Knight từng bước đưa chúng ta khám phá thế giới giả tưởng ma mị thời trung cổ, nơi đầy rẫy đủ loại tà thuật hắc ám lẫn vô số sinh vật dị thường.

Không chỉ xây dựng được bầu không khí đặc trưng, chuyến phiêu lưu của chàng hiệp sĩ Bàn Tròn cũng đem lại cảm giác hoài niệm, gợi nhớ tới các thước phim sử thi, huyền ảo kinh điển như bộ ba The The Lord of the Rings (2001, 2002, 2003), Kingdom of Heaven (2005)…

The Green Knight thành công trong việc xây dựng bầu không khí sử thi, huyền ảo đặc sắc.

Chưa kể xuyên suốt 130 phút thời lượng, đạo diễn David Lowery còn chiêu đãi người xem hàng loạt góc máy toàn (wide shot) mãn nhãn. Hòng đến được Nhà Nguyện Xanh, Gawain phải đi qua nhiều vùng đất, địa danh khác nhau: Từ khu rừng ẩm ướt âm u, núi đồi cheo leo hiểm trở cho tới khúc sông gập ghềnh sỏi đá hay khu chiến địa hoang tàn - mồ chôn của trăm ngàn chiến sĩ trận vong.

Giữa các tông màu lạnh lẽo (nâu – đất, xám – trời, lục – rừng, lam – núi), tấm áo choàng vàng cam trên cổ chàng hiệp sĩ càng gây ấn tượng về mặt thị giác. Chúng khắc họa rõ nét sự nhỏ bé, yếu đuối của con người trước thiên nhiên, đại ngàn hùng vĩ, nhờ đó giúp quá trình bộc lộ bản ngã và nội tâm nơi Gawain thêm phần chân thực, dễ dàng chạm đến trái tim khán giả.

Song hành cùng hình ảnh, nhạc nền ở The Green Knight cũng nắm giữ nhiệm vụ quan trọng chẳng kém. Do có nhịp phim tương đối chậm, ít cao trào đúng chất kinh dị slow burn, nên những bản giao hưởng đa dạng về giai điệu, tiết tấu: Lúc trầm bổng du dương, khi lại u buồn tăm tối trở thành chất xúc tác hiệu quả trong việc lèo lái và dẫn dắt cảm xúc, khiến chúng ta khó lòng rời mắt khỏi thế giới độc đáo ấy tới tận phút cuối.

Những góc máy đại cảnh lột tả sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên làm khán giả choáng ngợp.

Hành trình trưởng thành thuyết phục của Gawain

Dẫu trung thành với nguyên tác gốc, đạo diễn David Lowery vẫn khéo léo đưa vào đứa con tinh thần một vài thay đổi, sáng tạo mới mẻ. Không phải chàng chiến binh cao thượng, văn võ toàn tài luôn xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, hình tượng Gawain tại The Green Knight qua góc nhìn của ông có phần gần gũi và phàm tục hơn hẳn.

Trước thời điểm chạm trán Lục Kỵ Sĩ, trong mắt mọi người xung quanh, nam chính là gã thanh niên đào hoa, ăn chơi trác táng, gia nhập Hội Bàn Tròn danh giá nhờ huyết thống hoàng tộc chứ chưa chứ hề chứng minh được thực lực, tài cán.

Bởi vậy, việc anh chấp nhận lời thách thức chẳng xuất phát từ sự gan dạ, lòng quả cảm mà bắt nguồn từ cái tôi thích thể hiện, mong muốn xóa bỏ nỗi mặc cảm vô dụng, chưa có nổi cho mình bất kỳ chiến công hay giai thoại nào.

Trên chuyến hành trình chông gai tìm đến Nhà Nguyện Xanh, những nhân vật và sinh vật quái dị Gawain tình cờ bắt gặp sẽ lần lượt khai phóng, thách thức những phẩm chất hiệp sĩ nơi chàng trai trẻ.

Đơn cử, 3 tên thổ phỉ giúp anh bộc phát bản năng sinh tồn, linh hồn quý cô Winifred khơi dậy tinh thần mã thượng, sẵn sàng tương trợ người yếu thế, còn đôi vợ chồng Lãnh Chúa sẽ “thử lửa” lòng chân thật lẫn bản lĩnh của Gawain lúc đứng trước hồng nhan, cám dỗ tình ái.

Gawain qua lăng kính của đạo diễn David Lowery là nhân vật gần gũi và phàm tục hơn nguyên tác gốc.

Trấn giữ cửa ải sau cùng, Lục Kỵ Sĩ không chỉ đơn thuần đóng vai trò như kẻ phản diện đáng gờm mà Gawain cần phải vượt qua. Là thực thể đại diện cho vòng luân hồi bất biến của tạo hóa: Sinh sôi, mục rữa rồi lại tái sinh, gã khiến tay chiến binh trẻ tuổi dần nhận thức được ý nghĩa của sự buông bỏ, từ đó giải thoát bản thân mình khỏi những tham dục tầm thường và trở thành người đàn ông có trách nhiệm.

Ngoài ra, nhờ sử dụng phong cách siêu thực khi liên tục đặt nam chính vào lằn ranh mơ – tỉnh, hư – thực, sống – chết, đạo diễn David Lowery vừa nhấn mạnh tính huyền ảo, độ khó nhằn của cuộc phiêu lưu đồng thời “chơi đùa” với tâm lý khán giả, giúp mạch phim tuy chậm nhưng không gây nhàm chán.

Không giàu tính giải trí, The Green Knight hướng đến nhóm đối tượng khán giả yêu thích điện ảnh thực thụ, những người sẵn sàng dành thời gian chiêm nghiệm, nghiền ngẫm loạt thông điệp được cài cắm, ẩn dụ tinh tế xuyên suốt chiều dài tác phẩm.

Nhìn chung, đứa con tinh thần mới nhất từ A24 đã tiếp tục khẳng định vị thế độc nhất của xưởng phim này và là cái tên tuyệt nhiên không thể xem thường trên đường đua giành tượng vàng Oscar sắp tới.