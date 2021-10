The Grand Manhattan - dấu ấn kiến trúc giữa lòng TP.HCM

TP.HCM là đô thị phồn hoa với những công trình mang đậm dấu ấn. Sự xuất hiện của dự án The Grand Manhattan được kỳ vọng góp thêm điểm sáng vào bức tranh kiến trúc này.

TP.HCM hội tụ nhiều nền văn hóa, tạo nên lối sống phóng khoáng, cởi mở của người dân. Tô điểm cho vẻ đẹp thành phố là những công trình, tòa nhà với thiết kế ấn tượng. Nằm tại trung tâm quận 1, The Grand Manhattan là một trong những dự án mang dấu ấn kiến trúc độc đáo.

Nhịp sống đô thị không ngừng đổi mới

Tại TP.HCM, chúng ta có thể chiêm ngắm những công trình mang ý nghĩa lịch sử như Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà… Đây là những điểm đến quen thuộc của du khách và người dân thành phố, cũng là nơi thưởng lãm công trình kiến trúc châu Âu cổ điển độc đáo.

Bên cạnh các biểu tượng lịch sử, TP.HCM có những tòa nhà mang hơi thở thời đại như tháp tài chính Bitexco, Landmark 81 các khách sạn 5-6 sao với thiết kế độc đáo... Những tòa nhà cao tầng xuất hiện bên công trình kiến trúc lịch sử tạo nên sự cộng hưởng giữa hiện đại và truyền thống. Thành phố khoác lên mình tấm áo sôi động, tô điểm bởi những công trình mang dấu ấn đặc biệt.

Nhà thờ Đức Bà với kiến trúc cổ điển châu Âu nổi bật tại trung tâm quận 1.

Với nhịp sống sôi động, TP.HCM không chỉ là điểm đến của người dân cả nước mà còn là nơi dừng chân của công dân quốc tế, nhà đầu tư, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Chị Thùy Trang (39 tuổi) chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2016. Sau một thời gian làm việc tại công ty quảng cáo, chị sang New York học làm phim. Hoàn thành khóa học, chị quay về sinh sống tại TP.HCM - mảnh đất gắn bó vỏn vẹn chỉ vài năm.

Quyết định sinh sống lâu dài, chị đã chọn mua một căn hộ tại trung tâm thành phố. Lựa chọn vị trí này bởi chị cho rằng đây là khu vực phồn hoa nhất, với những điểm dừng chân thú vị ít nơi nào có. Bước ra khỏi văn phòng, chị có thể hẹn gặp bạn tại những hàng quán quen thuộc. Đó có thể là quán ăn người Hoa, hay quán bar phong cách “speakeasy” (truyền miệng).

“TP.HCM là nơi chúng ta có thể trải nghiệm ‘the best of both worlds’ (tận hưởng cùng lúc những điều thú vị, cơ hội khác nhau) mà không phải đi đâu xa”, chị Trang chia sẻ.

The Grand Manhattan - dự án tô điểm cho TP.HCM

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, TP.HCM được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Vùng đất này đang chuyển mình, mở cửa chào đón cư dân từ khắp nơi đổ về. Bên cạnh đó, những công trình hiện đại cũng dần xuất hiện, góp phần tô điểm cho đô thị, trong đó phải kể đến The Grand Manhattan.

Dự án sở hữu thiết kế kiến trúc độc đáo, tọa lạc tại trung tâm thành phố. Lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động quận Manhattan, New York, tổ hợp căn hộ - khách sạn hạng sang này được kỳ vọng trở thành công trình kiến trúc mang dấu ấn khác biệt, tô điểm cho quận 1.

Vẻ đẹp The Grand Manhattan về đêm. Ảnh phối cảnh.

Được xây dựng trên tổng diện tích 14.000 m2 tại quận 1, The Grand Manhattan sở hữu các tiện ích hiện đại cùng cảnh quan nội khu trải rộng 4.200 m2. Công trình gồm ba khối tháp được kết nối liền mạch, toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ. Mặt ngoài tháp được chia thành nhiều khối nhỏ thanh mảnh với cấu trúc đặc - rỗng đan xen.

Lối thiết kế phóng khoáng này giúp dự án mang vẻ xa hoa dưới nhiều góc nhìn, nhất là khi thành phố lên đèn. Cộng hưởng với vị trí trung tâm, The Grand Manhattan được kỳ vọng góp phần tô điểm cho TP.HCM hiện đại.

Tổ hợp khách sạn Avani Saigon tại khối đế dự án The Grand Manhattan. Ảnh phối cảnh.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là khách sạn 5 sao Avani Saigon, tọa lạc tại khối đế. Khách sạn được xây dựng theo chuẩn quốc tế và vận hành bởi Tập đoàn Minor Hotels. Lấy ý tưởng từ họa tiết cách điệu mô phỏng chuỗi ngọc bích xanh biếc, thiết kế mặt ngoài của khách sạn tạo ấn tượng tốt về thị giác.