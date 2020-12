Thế giới phong phú của loài chó thế kỷ 20

Chương mở đầu In the Studio tập trung vào các bức chân dung chính thức; tiếp theo là Strike a Pose, thể hiện những người bạn của con người khi đang chuẩn bị cho máy quay. Trong phần Out and About, chúng thoải mái lang thang và chơi đùa. Tiếp theo là Best in Show, khi Chandoha sử dụng kỹ năng chụp ảnh phóng sự của mình để ghi lại những buổi biểu diễn chó cổ điển. Trong chương Tails from the City, những chú chó được tung tăng trên đường phố New York giữa thế kỷ trước và trong chương kết thúc Country Dogs, chúng được trở lại với thiên nhiên, những cánh đồng và những bãi biển. Ảnh: Amazon.