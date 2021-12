Thế giới lại đứng trước nguy cơ thiếu chip nhớ

Hai nhà máy sản xuất bộ nhớ flash NAND của Samsung tại Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ đình trệ sản xuất do những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Tình hình hoạt động tại khu phức hợp chip nhớ của Samsung Electronics ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc, đang được theo dõi sát sao.

Hôm 27/12, thành phố này đã quyết định thắt chặt các biện pháp phong tỏa sau khi xuất hiện 150 ca nhiễm Covid-19 trước đó một ngày.

Cơ sở sản xuất chip nhớ của Samsung tại Trung Quốc có nguy cơ bị đình trệ. Ảnh: Yonhap.

Theo SCMP, chưa có thông báo nào về việc ngừng sản xuất tại khu phức hợp trị giá 26 tỷ USD do Samsung điều hành. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cảnh báo Samsung "có thể phải đối mặt với các vấn đề hậu cần liên quan đến vụ đóng cửa Tây An trong tương lai gần và dẫn đến chậm trễ giao hàng".

Hai nhà máy của Samsung tại Trung Quốc sử dụng hơn 3.300 công nhân, có khả năng cung ứng 42,5% bộ nhớ flash NAND cho Samsung, tương đương với 15,3% nhu cầu toàn thế giới. Do đó, nếu khâu sản xuất tại đây bị đình trệ, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể chịu tác động tiêu cực.

Trước đó, hôm 24/12, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức của Samsung cho biết các biện pháp khẩn cấp được thực hiện tại Tây An "không ảnh hưởng đến sản xuất vì doanh nghiệp đã sử dụng toàn bộ công nhân sống trong khu nhà ở tập thể của công ty".

Sau khi những biện pháp phong tỏa mới được áp dụng từ 27/12, cả phía đại diện Samsung và Cục Quản lý Thị trường Tây An – cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của nhà máy – đều từ chối thông tin thêm về tình hình sản xuất.

Từ 26/12, chính quyền đã khử khuẩn các con đường, tòa nhà, thậm chí là các khu vực công cộng tại thành phố có 13 triệu dân này.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Samsung đã mở nhà máy đầu tiên vào năm 2014, trong khi cơ sở thứ 2 bắt đầu hoạt động vào tháng 3/2020. Tập đoàn Hàn Quốc có kế hoạch tăng quy mô hoạt động từ nữa cuối năm nay.

Chính quyền đã phong tỏa toàn thành phố Tây An vào ngày 23/12 để ngăn chặn một đợt bùng phát Covid-19 tại địa phương, khiến cho hơn 400 người bị lây nhiễm. Người dân không được rời khỏi khu vực nếu không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ sau và có giấy thông hành do địa phương cấp.

Hôm 24/12, công ty con của BYD Auto Co, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, cho biết đã phải cắt giảm sản lượng tại nhà máy ở Tây An do các biện pháp phong tỏa.