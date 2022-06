'Thế giới khủng long' phá kỷ lục phim của Tom Cruise

"Jurassic World Dominion" đang có doanh thu phòng vé ấn tượng dù bị giới chuyên môn đánh giá thấp. Tác phẩm sẽ phá kỷ lục doanh thu mở màn của "Top Gun: Maverick".

Theo Variety, Jurassic World Dominion là kẻ săn mồi đỉnh cao mới tại phòng vé. Phần phim tiếp theo về thế giới khủng long dự kiến thu 142,6 triệu USD từ 4.676 cụm rạp khắp Bắc Mỹ vào cuối tuần. Điều đó đánh dấu doanh thu nội địa cao nhất cho bộ phim không phải siêu anh hùng từ khi đại dịch bùng phát. Doanh thu của Jurassic World Dominion sẽ vượt qua mốc 126 triệu USD mà Top Gun: Maverick thiết lập hai tuần trước.

Jurassic World Dominion đang có doanh thu ấn tượng dù bị giới phê bình chê. Ảnh: Universal.

Sau khi thu về 18 triệu USD từ các suất chiếu sớm, Universal dự kiến ​​phần thứ sáu trong loạt phim Jurassic Park kiếm được 132,5 triệu USD kể từ cuối tuần. Theo Variety, với doanh thu 185 triệu USD (chưa bao gồm chi phí tiếp thị và phân phối), bộ phim do Chris Pratt đóng chính phải chạy nước rút để trở thành ông lớn phòng vé.

Tuy có doanh thu khả quan, Jurassic World Dominion không được lòng giới chuyên môn. Tác phẩm chỉ đạt mức 31% từ nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Bù lại, khán giả dễ tiếp nhận hơn với điểm A- trên CinemaScore.

Top Gun 2 vẫn kiếm tiền tốt tại phòng vé. Ảnh: Paramount.

Tuy đang bị đánh mất các rạp chiếu định dạng cao vào tay Dominion, Top Gun: Maverick của Tom Cruise vẫn hoạt động ổn định. Phim dự kiến thu 50 triệu USD tại phòng vé nội địa vào cuối tuần. Với việc tiến gần mốc 400 triệu USD doanh thu nội địa, phim của Tom Cruise nhiều khả năng vượt qua Doctor Strange 2 để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm tại phòng vé nội địa vào tuần tới.

Phim về phù thủy tối thượng đứng vị trí thứ ba tại phòng vé sau khi thu về 1,3 triệu USD vào thứ sáu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ thu thêm 4,8 triệu USD để nâng tổng doanh thu nội địa lên 397 triệu USD .