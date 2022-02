Thế Giới Di Động sắp mở cửa hàng đầu tiên ở Indonesia

Đó là thông tin được ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) - chia sẻ trong buổi họp nhà đầu tư mới đây.

Người phụ trách chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cho biết sẽ đẩy mạnh doanh thu để đưa Bluetronics đạt điểm hòa vốn và lấn sân sang thị trường Indonesia.

"Chúng tôi đang nỗ lực nhiều nhất để năm nay có cửa hàng đầu tiên tại Indonesia", ông Hiểu Em nói về chiến lược xuất ngoại mới nhất.

Đây là thị trường tiếp theo mà đại gia bán lẻ này nhắm tới trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó vào năm 2017, Thế Giới Di Động cũng từng xâm nhập vào thị trường Campuchia với cửa hàng điện thoại BigPhone đầu tiên tại thủ đô Phnom Pênh.

Thế Giới Di Động từng kỳ vọng mỗi cửa hàng thuộc chuỗi này có doanh số 2 tỷ đồng một tháng và là bàn đạp để công ty xâm nhập thị trường bán lẻ Đông Nam Á.

Sau 3 năm phát triển thì BigPhone (chuyên điện thoại) được chuyển đổi sang mô hình mới Bluetronics (chuyên điện máy) để phù hợp với văn hóa tiêu dùng. Đến cuối năm ngoái, Bluetronics đã là chuỗi bán lẻ điện máy lớn nhất xứ chùa tháp với 50 cửa hàng và doanh thu gần 500 tỷ đồng , đóng góp 0,4% tổng doanh thu tập đoàn.

Sự thành công tại Campuchia khiến lãnh đạo MWG có ý định mở rộng thêm trong khu vực Đông Nam Á. Ông Đoàn Văn Hiểu Em từng chia sẻ sẽ xem xét một số thị trường tiềm năng như Philippines, Lào, Indonesia... công ty cũng có những bước chuẩn bị ngay trong đại dịch để đón nhận những cơ hội khi thị trường hồi phục sau đó.

CEO Thế Giới Di Động muốn xâm nhập thị trường Indonesia.

Năm 2022, MWG lên kế hoạch doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng , lần lượt tăng 14% và 30% so với năm ngoái.

Trong đó, 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn là trụ cột chính mang lại nguồn thu khoảng 75-80% vào tổng doanh thu tập đoàn.

Tập đoàn bán lẻ dự kiến đẩy mạnh mở mới Trung tâm điện máy, Điện Máy Xanh Supermini, Topzone và phát triển mạng lưới công tác viên đại lý; Nâng size cửa hàng/chuyển đổi từ TGDĐ sang ĐMX đối với những cửa hàng đang có doanh thu cao và ở khu vực còn nhiều tiềm năng; Kinh doanh thêm sản phẩm mới để tăng doanh số cho cửa hàng hiện hữu; Đưa Bluestronics đạt điểm hòa vốn và lấn sân sang thị trường Indonesia.

Bên cạnh kế hoạch xuất ngoại thì tập đoàn này cũng thử nghiệm nhiều mô hình mới trong nước. Đầu năm nay MWG đã thử nghiệm 12 cửa hàng độc lập bán lẻ là AVAKids, AVASport, AVAFashion, AVAJi và AVACycle.

Do khai trương ngay trong dịp Tết, các điểm bán thuộc chuỗi AVA đã có bước khởi đầu thuận lợi và đóng góp hơn 50 tỷ đồng doanh thu.

Chuỗi bán điện thoại cao cấp Topzone cũng mở mới thêm 8 cửa hàng mô hình AAR và 1 cửa hàng độc lập APR trong tháng đầu năm, nâng tổng số điểm bán lên con số 19. Doanh số cửa hàng đã đi vào ổn định ở mức 8- 10 tỷ đồng /tháng.

Theo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 1, MWG lập kỷ lục mới với hơn 16.000 tỷ đồng tổng doanh thu do mùa bán hàng cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 diễn ra trọn trong tháng đầu năm.

Như vậy tháng 2 năm nay không có thời gian bán hàng trước Tết và chỉ mở cửa hoạt động 75% thời gian của tháng bình thường. Do đó MWG sẽ công bố báo cáo kinh doanh cho cả mùa Tết (2 tháng đầu năm) để có ý nghĩa so sánh so với cùng kỳ.