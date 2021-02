Thế giới Di động giảm lợi nhuận vào tháng Tết

Doanh thu và lợi nhuận của Thế giới Di động trong tháng 1 sụt giảm so với cùng kỳ do mùa cao điểm bán hàng Tết năm nay đến trễ hơn.

Tháng 1 vừa qua, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 11.049 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 494 tỷ đồng . Sau tháng đầu tiên, Thế giới Di động hoàn thành 9% kế hoạch doanh thu 175.000 tỷ và 10% kế hoạch lãi ròng 4.750 tỷ của cả năm 2021. Còn so với cùng kỳ 2020, doanh thu của công ty giảm 12% và lợi nhuận giảm 11%.

Lý do khiến tập đoàn bán lẻ này khởi động năm 2021 có phần chậm chạp do nhu cầu mua sắm của khách hàng thường tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán. Theo đó, mùa cao điểm bán hàng năm nay bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 10/2 thay vì tập trung vào tháng 1 như năm trước.

Do vậy, đại diện doanh nghiệp nhận định việc so sánh tăng trưởng so với cùng kỳ tháng 1/2020 “không có nhiều ý nghĩa”. Thế giới Di động cho biết kết quả lũy kế 2 tháng đầu năm sẽ phản ánh đúng bức tranh tổng thể cho mùa kinh doanh Tết của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh tháng 1 của Thế giới Di động

Nhãn T1/2020 T1/2021 Doanh thu thuần column tỷ đồng 12560 11049 Lợi nhuận sau thuế column

553 494

Cùng với đó, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3 khiến nhiều tỉnh, thành thực hiện việc giãn cách xã hội, phong tỏa các khu vực có ca nhiễm đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh của các mặt hàng không thiết yếu.

Tập đoàn cho biết nhờ chiến lược mở rộng chuỗi Điện Máy Xanh supermini với diện tích nhỏ ở khu vực nông thôn và sự đóng góp tích cực các ngành hàng chính, tác động của dịch Covid-19 lên hoạt động kinh doanh đã được hạn chế. Đến cuối tháng 1, số lượng cửa hàng Thegioididong.com và Điện Máy Xanh lần lượt là 908 và 1.500.

Hai chuỗi điện thoại và điện máy đem về cho tập đoàn hơn 8.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với tháng 12/2020 và tăng 20% so với mức trung bình của 12 tháng trong năm 2020. Riêng mô hình cửa hàng điện máy diện tích nhỏ thu về 450 tỷ và có thêm 65 điểm bán trong tháng 1.

Chuỗi Bách Hóa Xanh đóng góp gần 2.300 tỷ đồng doanh thu với mức bình quân 1,3 tỷ đồng /cửa hàng trong tháng 1. Tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu toàn tập đoàn là 21%.

Trong tháng 1, Thế giới Di động mở mới 30 cửa hàng bách hóa, nâng tổng số điểm bán lên 1.749. Bách Hóa Xanh cũng nâng cấp thêm 57 cửa hàng diện tích lớn hơn 500 m2, mô hình được xem là động lực tăng trưởng chính trong năm nay. Tỷ trọng của nhóm cửa hàng này trong tổng doanh thu của chuỗi bách hóa theo đó tăng từ 21% cuối tháng 12/2020 lên 25% vào tháng 1.

Tỷ trọng của kênh online với Bách Hóa xanh cũng tăng từ 1% đầu năm 2020 lên mức 3% hiện tại khi số lượng đơn hàng và doanh thu tăng 18-20% so với tháng gần nhất.