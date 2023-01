Thế Giới Di Động giảm lợi nhuận 5 quý liên tiếp

Sức mua yếu dần trong quý cuối năm ngoái khiến lợi nhuận của Thế Giới Di Động giảm 5 quý liên tiếp về còn 619 tỷ đồng, thấp nhất kể từ cuối năm 2017 đến nay.

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 với doanh thu thuần giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021, xuống mức 30.588 tỷ đồng . Tuy nhiên, hiệu quả bán hàng của toàn chuỗi được cải thiện trong quý vừa qua khi lãi gộp tăng 7%, lên gần 7.930 tỷ đồng .

Trong quý, chi phí bán hàng tăng 36% lên trên 6.600 tỷ đồng là yếu tố chính khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này lao dốc 60%, còn 619 tỷ đồng .

Theo Thế Giới Di Động, diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, địa chính trị đã tác động tiêu cực lên ngành sản xuất, việc làm, thu nhập và tâm lý tiêu dùng ở Việt Nam, nhất là trong quý cuối năm 2022.

"Điều này dẫn đến sức mua yếu đối với các sản phẩm điện thoại, điện máy trong mùa cao điểm trước Tết, cũng như xu hướng tiêu dùng tiết kiệm ngay cả với thực phẩm và hàng thiết yếu", văn bản giải trình của Thế Giới Di Động nêu.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG QUÝ CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Lãi sau thuế Tỷ đồng 1132 894 951 942 1339 1214 786 1563 1445 1131 907 619

Ngoài ra, công ty còn lý giải các chỉ tiêu tài chính sụt giảm đáng kể trong quý vừa qua là do nền so sánh rất cao của cùng kỳ năm 2021, thời điểm nhu cầu mua sắm tăng vọt do dồn nén sau đại dịch. Toàn chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thực phẩm này còn bị tăng chi phí tài chính trong môi trường lãi suất cao, đồng thời mạnh tay tái cấu trúc những mảng kinh doanh không hiệu quả.

Sau 9 tháng đầu năm tăng trưởng dương, nhà bán lẻ này bắt đầu ghi nhận sự đi xuống của kết quả kinh doanh quý IV/2022 do sức mua giảm mạnh hơn dự kiến. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận Thế Giới Di Động đi xuống so với quý liền trước và là mức thấp nhất kể từ quý IV/2017 đến nay.

Tính chung cả năm, ông lớn ngành bán lẻ này đạt doanh thu thuần 133.405 tỷ đồng , tăng trưởng 8% so với năm 2021 và thực hiện được 95% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thu về đạt 4.102 tỷ đồng , giảm 16% và chỉ thực hiện được 65% kế hoạch.

Theo cơ cấu doanh thu, chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh lần lượt đóng góp khoảng 35.000 tỷ và 69.000 tỷ đồng doanh thu toàn chuỗi. Riêng mô hình Điện Máy Xanh Supermini tạo ra hơn 10.000 tỷ đồng từ hơn 1.000 cửa hàng siêu nhỏ và mô hình cửa hàng Topzone mang về 2.600 tỷ đồng .

Trong năm 2022, phần lớn ngành hàng của Thế Giới Di Động vẫn có tăng trưởng dương. Trong đó, điện thoại di động, điện lạnh và gia dụng tăng 10-20%, đóng góp chủ lực vào tăng trưởng doanh số của tập đoàn. Mặt hàng đồng hồ tăng 30% với khoảng 2.000 tỷ đồng doanh thu; ngành hàng laptop giảm 5% từ đỉnh, còn gần 5.300 tỷ đồng .

Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022 của Thế Giới Di Động. Nguồn: MWG.

Chuỗi nhà thuốc An Khang đang vận hành 500 nhà thuốc đạt doanh số 1.500 tỷ đồng trong năm vừa qua. Chuỗi AVA (bao gồm AVAKids và AVASport) đóng góp 600 tỷ đồng với 5 triệu sản phẩm được bán ra.

Thế Giới Di Động còn cho biết đã khai trương 5 cửa hàng liên doanh EraBlue tại Indonesia vào tháng 12/2022 và đã đạt mốc doanh thu 1 triệu USD đầu tiên.

Đối với Bách Hóa Xanh, sau tái cấu trúc, chuỗi này mang về 27.000 tỷ đồng doanh thu, bằng 96% doanh số kỷ lục năm liền trước. Hiện chuỗi này chỉ còn khoảng 1.728 cửa hàng, giảm 20% so với năm 2021.

Riêng quý IV/2022, doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng của Bách Hoá Xanh đạt khoảng 1,37 tỷ đồng , tăng 45% so với quý I/2022. Lợi nhuận trực tiếp (EBIT) tại cửa hàng chuyển từ âm sang dương 2-3%.

Tính riêng tháng 12/2022, doanh thu trung bình đạt 1,42 tỷ đồng /cửa hàng, tăng 9% so với tháng 11 cùng năm nhờ nhu cầu mua sắm tăng trước Tết và các chương trình kích cầu. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ do phần chiết khấu thêm từ các nhà cung cấp.

Tình hình kinh doanh khó khăn của ngành bán lẻ nói chung và Thế Giới Di Động nói riêng đã từng được Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài dự báo vào đầu năm và cũng nhấn mạnh trong các cuộc họp nhà đầu tư sau đó.

Nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ này dự báo lợi nhuận toàn chuỗi sẽ đi lùi sau gần một thập kỷ tăng trưởng, bởi sức mua của người dân đã yếu dần. "Đây là một năm rất lạ lùng", ông nói không nên lạc quan quá mức rằng những khó khăn sẽ đi qua nhanh.

Vị này nhận định câu chuyện khó khăn của ngành bán lẻ sẽ còn kéo dài. Nhà sáng lập Thế Giới Di Động cũng cho rằng rất khó để dự báo chính xác thời điểm kết thúc những khó khăn, sớm nhất phải hết quý I và trường hợp bi quan phải đến hết quý III/2023.