Thế giới có vaccine, dịch vẫn bùng ở khắp các châu lục

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 14/7 số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận hồi tuần trước là 55.000 người. Con số này tăng 3% so với một tuần trước đó, và cũng là lần tăng đầu tiên sau 9 tuần giảm liên tiếp. Trong ảnh, các nhân viên mặc đồ bảo hộ chôn cất nạn nhân Covid-19 tại nghĩa trang Cipenjo ở Bogor, Tây Java, Indonesia. Ảnh: AP.