Thế giới Arab không ngủ sau chiến thắng lịch sử của tuyển Morocco

Từ thủ đô Baghdad (Iraq) tới thủ đô Yaounde (Cameroon), người dân Arab và châu Phi cùng cổ vũ cho “những chú sư tử Atlas” - biệt danh của đội tuyển Morocco.

Ngay cả Tổng thống Macky Sall của Senegal - quốc gia đã bị loại ở vòng 1/8 World Cup - cũng ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Morocco là “lịch sử”, AFP đưa tin.

“Lịch sử! Và tuyệt vời! Những chú sư tử Atlas đã lọt vào bán kết World Cup. Hoan hô Morocco”, Tổng thống Sall, người đang giữ cương vị Chủ tịch Liên minh châu Phi, viết trên Twitter.

Niềm vui của người Morocco đã lan toả ra khắp thế giới Arab. Tại dải Gaza, Palestine, hàng nghìn người tới nhà thi đấu lớn nhất Gaza để cổ vũ cho Morocco.

“(Người hâm mộ) hò hét, vỗ tay, đánh trống, ca hát. Khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, cả nghìn con người tràn ra đường để bắt đầu lễ hội ăn mừng. Họ bày tỏ sự ủng hộ, chia sẻ niềm vui và niềm hạnh phúc với Morocco”, phóng viên Youmna ElSayed của Al Jazeera nói.

“Hàng chục cổ động viên nói với chúng tôi về tầm quan trọng của trận đấu này với họ”.

Cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận tại thủ đô Baghdad của Iraq.

“Mọi người đang ăn mừng và sẽ còn ăn mừng cả đêm”, phóng viên Mahmoud Abdelwahed tường thuật. “Họ nói rằng chiến thắng này mang ý nghĩa biểu tượng, không chỉ với Morocco mà với cả châu Phi, với cả thế giới Arab và với cả Trung Đông”.

“Mọi người rất vui. Họ nói rằng họ cảm thấy giống như Iraq đã giành chiến thắng vậy”.

Giống như người Arab, người dân châu Phi cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên một đội bóng từ lục địa này lọt vào vòng bán kết, 12 năm sau trận thua tức tưởi của Ghana trước Uruguay tại World Cup 2010.

“Họ đã làm được. Chúc mừng Morocco với chiến công này. Châu Phi muôn năm”, cựu ngôi sao người Bờ Biển Ngà Didier Drogba ca ngợi.

Không khí hội hè cũng được ghi nhận ở nhiều thành phố khác trên khắp châu Phi.

“Thật vui mừng! Châu Phi đang toả sáng! Tiến lên châu Phi”, Agwe Jefferson, một tài xế tại thủ đô Yaounde của Cameroon, cổ vũ.

“Hôm nay Morocco đã làm rạng danh người dân châu Phi và người Arab. Họ đã biến giấc mơ của chúng tôi trở thành hiện thực”, Ameur Souilam, một người dân thủ đô Tunis (Tunisia), nói.

Tại thành phố cảng Casablanca của Morocco, người dân ồ ạt đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà.

“Mọi người nhảy múa, ăn mừng, và sẽ tiếp tục ăn mừng cả đêm”, phóng viên Nicolas Haque của Al Jazeera tường thuật từ Casablanca.

Trong khi hàng nghìn người hâm mộ Morocco tới Qatar để cổ vũ các cầu thủ, có những người lại di chuyển theo hướng ngược lại, từ vùng Vịnh tới Casablanca để tận hưởng bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại quốc gia Bắc Phi.

“Có hai gia đình bay tới từ Saudi Arabia và một gia đình khác từ Qatar tới Morocco để trải nghiệm khoảnh khắc này với người dân Morocco”, ông Haque cho biết. “Nhiều người khác sẽ muốn đến để xem họ làm nên lịch sử”.

Adnane Bennis, giám đốc của trang tin Morocco World News, nhận định không lời nào có thể diễn tả ý nghĩa của chiến thắng hôm 10/12 với Morocco nói riêng, cũng như châu Phi và thế giới Arab nói chung.

“Điều này có ý nghĩa khổng lồ với chúng tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình khi đội nhà lọt vào bán kết. Chúng tôi sẽ không ngủ đêm nay”, ông chia sẻ.

“Đây là chiến thắng tuyệt vời, chiến thắng lịch sử cho Morocco. Chiến thắng này không tự nhiên mà đến. Chúng tôi tin vào bản thân mình, tin vào đội hình của mình. Giấc mơ chưa kết thúc, hành trình vẫn tiếp tục. Chúng tôi chỉ cần hai chiến thắng nữa để vô địch World Cup”, ông Bennis nói thêm.

Không chỉ ở quê nhà, người Morocco trên khắp thế giới cũng đổ ra đường mừng chiến thắng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người Morocco tại Pháp đã vẫy cờ và thổi kèn ăn mừng trên các đường phố ở thủ đô Paris, theo Reuters. Các cổ động viên Pháp hoà chung không khí với họ sau khi trận Anh - Pháp khép lại.

Tại Qatar, người hâm mộ Morocco nói rằng giấc mơ lớn nhất của họ đã trở thành hiện thực.

“Đây là trận đấu tuyệt vời. Huấn luyện viên Walid Regragui đã rất chiến thuật, trong khi cả đội hình đã thể hiện phẩm chất của mình”, Abdul Aziz chia sẻ sau khi xem trận đấu qua màn hình lớn tại Doha.

Cũng theo dõi trận đấu tại Doha, Hussein, một công dân Bahrain, cho biết anh cảm thấy tự hào về kết quả trận đấu.

“Tôi rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Arab. Đây cũng là lần đầu một đội tuyển Arab lọt được vào vòng bán kết. Tôi rất tự hào. Đây là điều tuyệt vời”, Hussein nói.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019