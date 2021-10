Thế giới ấm áp tình thân qua con mắt trẻ thơ

Nhìn thế giới qua con mắt trẻ thơ, tập “Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ” gồm các câu chuyện giản dị mà ấm áp tình thân.

“Mỗi lần đi xe máy / Được ngắm phố ngắm phường / Mắt bé lại lấp lánh / Bao nhiêu là yêu thương”, trích Bé đi xe máy cùng ba.

Chọn góc nhìn của con trẻ, tập thơ song ngữ Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ mở ra cả một thế giới trong trẻo và tràn đầy yêu thương.

Cuốn sách tập hợp 30 bài thơ thiếu nhi của nhà thơ Phong Việt, do họa sĩ Đặng Hồng Quân minh họa. Sách do Rosy Trần chuyển Anh ngữ với tên The chairs in the small kitchen, Nhã Nam và Nhà xuất bản Thế giới phát hành.

Tập thơ Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ. Ảnh: Đặng Hồng Quân.

Vốn được bạn yêu thơ biết đến qua những tập thơ, tản văn dành cho người lớn, đây là lần thứ hai Phong Việt ra sách cho thiếu nhi. Cảm hứng để anh sáng tác thơ thiếu nhi là cậu con trai của mình. Tuy vậy, tác giả không dùng những trải nghiệm, suy tư của người lớn. Anh viết thơ từ góc nhìn của con trẻ.

Thế giới qua con mắt trẻ em thật đẹp đẽ, tràn đầy hứng khởi. Trên phố, bé thấy: “Có cô lao công đó / Luôn cần mẫn mỗi ngày / Quét dọn từng mẩu rác / Nụ cười vẫn mê say” (trích Bé đi xe máy cùng ba).

Tình mẫu tử thiêng liêng được kể qua cảm nhận của con trẻ thật gần gũi: “Cánh tay mềm mại thật / Mùi hương cứ dịu dàng / Con hít hà như thể / Đang trong vườn hoa thơm” (trích Ngủ cùng mẹ).

Ở đó, có cả những nỗi lo rất trẻ con “Ba không thương con nữa / Trong giấc mơ đêm qua / Ba chê con hôi hám / Rồi lạnh lùng lánh xa”, để rồi nhận về sự vỗ về an ủi từ cha mẹ: “Là giấc mơ thôi nhé / Con đừng có mà tin / Những mộng mị vô thức / Chỉ dọa con giật mình”.

Tập thơ như lời thủ thỉ nhẹ nhàng về những câu chuyện hàng ngày, khiến độc giả cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu thương, đặc biệt là tình cảm gia đình. Ở đó, sự quan tâm lo lắng của cha mẹ dành cho con là dòng nước mát nuôi lớn tâm hồn con.

Những tâm sự, câu chuyện nhỏ của con cái luôn là điều lắng đọng giúp cha mẹ tìm thấy bình yên mỗi khi mỏi mệt với cuộc sống. Bởi “Như những đóa hoa nhỏ / Nở ra cho đời vui / Con sinh ra là để / Tim ba mẹ mỉm cười!”.

Nhà thơ Phong Việt nói: “Tôi đặt tôi ngang với tầm mắt con trai. Tôi nhìn mọi sự vật, hiện tượng, câu chuyện trong đời sống của bạn ấy, nó vốn dĩ như vậy, tôi không làm cho chúng hay hơn, hoặc dở đi, cũng không đưa trải nghiệm người lớn vào đó”.

Nhìn thế giới qua con mắt trẻ thơ, nhưng trong đó người đọc vẫn nhận ra tình cảm ấm áp của cha mẹ. Ở đó có những nỗi lo khi con ốm, niềm hân hoan khi chứng kiến con lớn lên và cả những việc nhỏ nhặt hàng ngày cha mẹ làm để chăm sóc gia đình.

Chiếc ghế trong căn bếp nhỏ là hình ảnh quen thuộc ta thấy hàng ngày. Qua lời thơ nhỏ xinh, hình ảnh ấy gợi lên biết bao ấm êm tình cảm gia đình. Những bữa sáng, những bữa tối ngồi trên ghế, quây quần trong căn bếp nhỏ, tuổi thơ con sẽ hạnh phúc vô ngần và lòng cha mẹ cũng nhẹ nhàng, bình yên.

Được viết và ra mắt trong thời gian dịch bệnh hoành hành, tập thơ như nói với ta: Điều đáng giá nhất chỉ đơn giản là những bữa sáng giản dị, câu chuyện trò khi cha đưa đón con, vòng tay vỗ về khi con ngủ mơ giật mình giữa đêm khuya…