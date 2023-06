'The Flash' gây thất vọng về doanh thu

"The Flash", bộ phim siêu anh hùng do Ezra Miller đóng chính, ghi nhận doanh thu 55 triệu USD trong 3 ngày.

Theo Variety, hai bộ phim ra rạp cuối tuần qua được kỳ vọng "đốt cháy" mùa phim hè 2023. Tuy nhiên, cả hai đều gây chán. The Flash chỉ thu 55 triệu USD , còn Elemental mang về 29,5 triệu USD trong 3 ngày.

"Hai phim không đạt con số như dự đoán. Tồi tệ hơn, đây là những tác phẩm có kinh phí đầu tư lớn, tiêu tốn 200 triệu USD sản xuất và khoảng 100 triệu USD tiền quảng cáo", tờ báo viết.

Warner Bros. cố gắng thuyết phục rằng The Flash là "một trong những phim siêu anh hùng vĩ đại nhất từng được thực hiện". Phim do Andy Muschietti đạo diễn, mở đầu với cảnh Barry Allen (Ezra Miller đóng) du hành ngược thời gian để ngăn chặn vụ sát hại mẹ mình và vô tình phá vỡ đa vũ trụ DC.

Thế nhưng, điểm B nhạt nhẽo trên CinemaScore cho thấy số đông khán giả không hoàn toàn đồng ý với những lời khen ngợi xa hoa dành cho bộ phim. Nếu không có sự truyền miệng mạnh mẽ, The Flash sẽ gặp khó khăn trong việc ổn định tại rạp vào những tuần tới, đặc biệt khi mùa hè nóng lên với hàng loạt bom tấn sắp xuất hiện như Indiana Jones and the Dial of Destiny (30/6), Mission : Impossible - Dead Reckoning Part One (12/7) và Oppenheimer (21/7).

The Flash có doanh thu mở màn không như kỳ vọng. Ảnh: Variety.

Nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - David A. Gross - nhận định: "3 ngày mở màn yếu ớt cho một phim siêu anh hùng". A. Gross cho rằng có nhiều tác phẩm gây thất vọng ban đầu, nhưng bứt phá về sau như Ant-Man năm 2015 (mở màn với 57 triệu USD và kết thúc với 519 triệu USD ), Aquaman năm 2018 (ra mắt với 67,4 triệu USD và kết thúc với 1,15 tỷ USD ). Tuy nhiên, ông không tin điều đó xảy ra với The Flash.

Tại khu vực ngoài Bắc Mỹ, The Flash bán được 75 triệu USD tiền vé từ 78 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 139 triệu USD . "Nếu doanh thu không tăng mạnh, The Flash có vẻ sẽ tuột dốc hơn cả Black Adam - bộ phim có kinh phí 200 triệu USD của Dwayne Johnson, đã mở màn với 67 triệu USD và không đạt 400 triệu USD vào năm ngoái", Variety viết.

Theo giới phân tích, một trong những nguyên nhân khiến The Flash gây thất vọng là phản ứng thiếu nhiệt tình của khán giả. Một rào cản khác là bộ phim xuất hiện trên màn ảnh rộng mà không được truyền thông mạnh mẽ do nam chính Ezra Miller vướng hàng loạt tranh cãi.

Ezra Miller né tránh câu hỏi phỏng vấn sau bê bối. Ảnh: Reuters.

Ở buổi ra mắt The Flash, nam diễn viên không nhận lời phỏng vấn truyền thông, mà chỉ chụp hình tại thảm đỏ.

"Ezra Miller muốn The Flash trở thành tâm điểm chú ý thay vì bản thân. Cậu ấy đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe tinh thần và không muốn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì", nguồn tin thân cận tiết lộ với Variety.