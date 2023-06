'The Flash' được so sánh ngang hàng 'Người Nhện'

Trên Rotten Tomatoes, "The Flash" nhận được đánh giá “cà chua tươi” 89% từ các nhà phê bình. Đây là số điểm rất ấn tượng so với các bộ phim của DC.

Sau buổi chiếu sớm, bom tấn The Flash (tựa Việt: Flash) được nhiều cây bút phê bình đánh giá tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bộ phim ấn tượng nhất của DC thời gian gần đây.

Cây bút Julian Roman của tờ MovieWeb nhận xét The Flash là một dự án bùng nổ với nhiều yếu tố gây bất ngờ. Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, màn trình diễn của các nhân vật đều để lại dấu ấn tích cực, đặc biệt là nam chính Ezra Miller. Cuối cùng, cái kết của bộ phim cũng mang đến nhiều cảm xúc.

Tờ Deadline cũng không tiếc lời ngợi khen The Flash là bộ phim siêu anh hùng hay nhất kể từ Spider-Man: No Way Home. Tác phẩm là một bữa tiệc giải trí hoành tráng, mang lại khẩu vị mới mẻ cho người hâm mộ trong mùa phim hè 2023. Đồng quan điểm, nhà phê bình David Fear của Rolling Stone cũng đánh giá đứa con tinh thần của Andy Muschietti là một trong những ví dụ điển hình nhất về một bộ phim phóng tác từ truyện tranh với cách tiếp cận thông minh và hiện đại.

Bên cạnh lời khen về hình ảnh và diễn xuất, kịch bản phim cũng được giới chuyên gia đánh giá khá cao. Những cây bút từ IGN hay The Hollywood Reporter nhận xét The Flash mang đến câu chuyện sâu sắc và thú vị về siêu anh hùng cùng tên. Bi kịch mà nhân vật phải hứng chịu cùng với cách anh đối mặt và vượt qua nó dễ khiến khán giả đồng cảm.

The Flash là phần phim riêng đầu tiên về "người đàn ông nhanh nhất thế giới". Ảnh: Variety.

Tuy nhiên, The Flash vẫn còn tồn đọng một số nhược điểm. Đầu tiên là việc “tham lam” về số lượng tuyến nhân vật. Có quá nhiều vai diễn khách mời trong phim, chủ yếu để chiều lòng fan mà thực tế chưa đóng góp đáng kể cho nội dung câu chuyện.

Ngoài ra, một vài ý kiến cho rằng những màn chiến đấu với phản diện - đặc sản của dòng phim siêu anh hùng - chỉ dừng lại ở mức ổn, chưa quá đặc sắc. Dẫu vậy, điều này vẫn có thể chấp nhận được do kịch bản đầu tư vào sự phát triển tâm lý của nhân vật chính, thay vì những cảnh đánh đấm thông thường như nhiều phim cùng thể loại.

