'The Flash' bị hạ gục về doanh thu

Diễn biến phòng vé của "The Flash" không có tín hiệu khả quan, thậm chí gây thất vọng nặng nề. Phim chỉ thu được 15,3 triệu USD ở Bắc Mỹ trong tuần thứ hai.

Theo Variety, The Flash ghi nhận doanh thu sụt giảm 73% so với tuần đầu công chiếu, với 15,3 triệu USD từ 4.265 rạp ở Bắc Mỹ. Mức giảm này sâu hơn cả các phim chuyển thể gần đây của DC như Black Adam (59%) và Shazam! Fury of the Gods (69%) - hai "kẻ thua lỗ" đáng kể cho hãng.

Với kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD , The Flash cần thu về ít nhất nửa tỷ USD. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, giới chuyên gia không còn kỳ vọng bộ phim sẽ vực dậy. Cho đến nay, The Flash chỉ thu 87 triệu USD nội địa và 123,3 triệu USD quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 210,9 triệu USD .

The Flash gây thất vọng lớn ở phòng vé. Ảnh: Aroged.

Được đạo diễn bởi Andy Muschietti, The Flash mở đầu với cảnh Barry Allen (Ezra Miller đóng) du hành ngược thời gian để ngăn chặn vụ sát hại mẹ mình và vô tình phá vỡ đa vũ trụ DC. Warner Bros. cố gắng thuyết phục rằng The Flash là "một trong những phim siêu anh hùng vĩ đại nhất từng được thực hiện". Tuy nhiên, điểm B nhạt nhẽo trên CinemaScore cho thấy số đông khán giả không hoàn toàn đồng ý với những lời khen dành cho bộ phim.

"Một phần của nỗi thất vọng mang tên The Flash là do lãnh đạo mới của DC Comics, James Gunn và Peter Safran, đã công bố kế hoạch thiết lập lại vũ trụ truyện tranh thất bại. Thật không may cho hai phim sắp phát hành của DC, Blue Beetle (18/8) và Aquaman and the Lost Kingdom (20/12), vì chưa có bất kỳ hứa hẹn nào chắc chắn giữa bối cảnh thị trường đang hỗn loạn", tạp chí viết.

Giữa sự khủng hoảng của The Flash, Spider-Man: Across the Spider-Verse vượt qua Elemental để trở lại ngôi vương phòng vé trong tuần thứ 4 ra mắt. Tác phẩm thu về khoảng 19,3 triệu USD , nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 317,1 triệu USD và 560,3 triệu USD toàn thế giới.

Spider-Man: Across the Spider-Verse trở lại vị trí quán quân phòng vé. Ảnh: Sony Pictures.

Hollywood Reporter đánh giá hiếm bộ phim nào giành lại ngôi đầu bảng như Spider-Man: Across the Spider-Verse giữa mùa hè cạnh tranh khốc liệt.

Trong khi đó, Elemental bán được 18,5 triệu USD tiền vé. Con số này chỉ giảm 39% so với tuần đầu tiên. Tổng doanh thu nội địa của phim trong 10 ngày là 65,5 triệu USD . Bản phát hành của Disney/Pixar vẫn còn nhiều thị trường lớn để tiếp tục tỏa sáng như Hàn Quốc, Argentina và Philippines.