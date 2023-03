‘The Flash’ bị giới hạn tuổi vì cảnh khỏa thân, bạo lực

Bom tấn của nhà DC được dán nhãn PG-13 do chứa đựng ngôn từ thô tục, cảnh bạo lực và khỏa thân, không phù hợp với trẻ em.

"The Flash" là dự án thứ 13 của DCEU. Ảnh: Fandomwire.

Theo One Take News, The Flash đã chính thức bị xếp hạng PG-13 (Phim có một số chi tiết không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi) bởi Hiệp hội Điện ảnh Mỹ. Trước đó, từng có nhiều phim DCEU cùng chung số phận. Cá biệt, một số dự án như Birds of Prey (2020), Zack Snyder’s Justice League (2021) và The Suicide Squad (2021) còn xếp hạng R (Thanh thiếu niên dưới 17 tuổi không được xem nếu không có sự đồng ý của người lớn).

The Flash do Andy Muschietti đạo diễn. Theo tiết lộ, chuyện phim xoay quanh việc Barry Allen (Ezra Miller) sử dụng siêu năng lực du hành thời gian nhằm thay đổi bi kịch trong quá khứ. Nhưng, nỗ lực của anh vô tình thay đổi tương lai. Barry bị kẹt trong một thực tại nơi Zod (từng xuất hiện trong Man of Steel) tái xuất và đe dọa hủy diệt tất cả. Anh phải thuyết phục Batman thuộc thực tại đó, đồng thời giải thoát một cư dân Kryptonian đang bị cầm tù (Supergirl).

Trước đó, vào ngày 13/2, DC đã tung ra trailer của The Flash. Ban đầu, bộ phim dự kiến ra rạp từ tháng 11/2022. Song, phải tới mùa hè năm nay, người xem mới được tái ngộ siêu anh hùng này trên màn ảnh rộng. Việc bị xếp hạng PG-13 càng khiến người xem tò mò hơn về nội dung phim. Nhiều nguồn tin dự đoán The Flash sẽ mang tới một bữa tiệc giải trí với hàng loạt cảnh hành động, đánh đấm đã mắt.

Bom tấn được đầu tư với kinh phí hơn 200 triệu USD . Ảnh: Twitter.

The Flash là dự án điện ảnh riêng đầu tiên của vị siêu anh hùng này. Trước đây, anh từng xuất hiện trong một số phim DCEU với vai trò là thành viên của Liên minh Công lý. Không ngoài dự đoán của khán giả, The Flash mang tới 2 phiên bản Người Dơi của Ben Affleck và Michael Keaton. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của nhân vật Supergirl (do Sasha Calle thủ vai).

Ezra Miller sẽ vào vai chính trong phim. Tài từ người Mỹ trước đó từng vướng phải loạt bê bối đời tư. Đỉnh điểm vào tháng 8/2022, anh vấp phải làn sóng tẩy chay sau khi bị cáo buộc trộm cắp, đánh người hay tấn công tình dục. Chính vì vậy, quyết định giữ lại Ezra Miller của nhà sản xuất khiến một bộ phận khán giả cảm thấy phẫn nộ. Họ tuyên bố sẽ “cạch mặt” DC nếu không sa thải nam diễn viên.