‘The Fast and the Furious’ và những bộ phim tròn 20 tuổi trong 2021

The Fast and the Furious: The Fast and the Furious do Rob Cohen làm đạo diễn dựa trên kịch bản được Gary Scott Thompson và David Ayer chấp bút. Phim có sự góp mặt của Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez… Nội dung The Fast and the Furious theo chân Brian O’Conner (Walker), một tay cớm chìm từ Sở cảnh sát Los Angeles được giao nhiệm vụ điều tra danh tính nhóm cướp táo tợn liên quan tới Dominic Toretto (Vin Diesel). Sau 20 năm, thương hiệu đã ra mắt thêm 7 phần phim, một ngoại truyện và phần thứ 9 dự kiến ra mắt trong tháng 5 tới. Ảnh: Universal.