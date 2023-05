The Fashion Design Academy - không gian thiết kế và sáng tạo của Gen Z

Thành lập từ năm 2011, FACE - The Fashion Design Academy tiên phong trong lĩnh vực giáo dục thiết kế thời trang, nổi bật là các khóa học Master class trong mùa hè.

Tiền thân là một không gian sáng tạo cho sinh viên thời trang học hỏi thêm những kiến thức và kỹ năng mới, sau 12 năm hoạt động, FACE - The Fashion Design Academy vẫn là nơi để sinh viên được học hỏi, tìm tòi và sáng tạo nên cá tính thời trang.

FACE mang đến cơ hội để các sinh viên thời trang Việt Nam được tiếp cận với những kiến thức, kỹ thuật mới và mở mang tư duy trong thiết kế thời trang dưới sự hướng dẫn của các giáo sư, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giáo dục thời trang.

FACE - The Fashion Design Academy đang tuyển sinh các khóa dài hạn: Thiết kế thời trang tổng quan, thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội, thiết kế thời trang nam giới và khóa học chuyên rập.

FACE - The Fashion Design Academy là nơi chắp cánh nhiều giấc mơ thời trang.

Sự trở lại của chương trình Master class

Sau Master tailor Thomas Wong, năm nay, FACE chào đón sự trở lại của ThS Vinuta Sandeep, giáo sư Marie Geneviève Cyr - Trưởng khoa Thiết kế thời trang từ Parsons School of Design cùng giáo sư Shingo Sato - nhà sáng lập kỹ thuật TR Cutting, người đồng hành cùng các thế hệ sinh viên nhiều năm qua.

Sở hữu nền tảng vững chắc, phát huy tư duy sáng tạo thời trang, luôn trau dồi, nâng cao kỹ thuật, FACE kỳ vọng giúp thế hệ sinh viên thời trang tạo nên dấu ấn sáng tạo tại địa hạt này.

Đến với Master class 2023 tổ chức bởi FACE - The Fashion Design Academy tại TP.HCM hoặc Hà Nội, học viên đạt thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội nhận học bổng tham dự khóa học AOF Master Class tại Tây Ban Nha trị giá 6.500 USD .

Theo đó, AOF Master Class là chương trình kéo dài trong 4 tuần được tổ chức bởi tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận Art of Fashion (AOF). Mục tiêu chương trình là phát triển và thúc đẩy sự sáng tạo trong thời trang từ đa dạng văn hóa đến tay nghề thủ công Haute Couture.

Xây dựng mạng lưới, tiếp lửa giữ nghề

FACE - The Fashion Design Academy còn liên kết với các đơn vị thời trang hàng đầu tạo nên các chuỗi sự kiện thời trang ý nghĩa. Theo đó, #facetofaceseries là chương trình mang đến những buổi trò chuyện ý nghĩa với sự góp mặt của các nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng như Lê Thanh Hòa, Tom Trandt, Lâm Gia Khang… hay những nhân vật hàng đầu trong giới thời trang như Ngô Kim Khôi, Hà Mi, Dzũng Yoko…

Học viên có cơ hội học hỏi từ nhiều thế hệ NTK thành công đi trước.

Trong khi đó “Textile Journey” sẽ là chuyến đi thời trang tìm về di sản Việt, đến với các làng nghề truyền thống như lãnh Mỹ A (Tân Châu), xưởng tơ tằm Bảo Lộc…

Học viên tiếp cận và tìm hiểu về các làng nghề truyền thống.

Nhiều học viên trưởng thành từ FACE - The Fashion Design Academy đã bước đầu đạt được nhiều thành tựu cho bản thân. Nổi bật, 2 sinh viên Khánh Duy và Mai Ơi được chọn trở thành mentee trong chuyến đi “Về làng” - hành trình đầu tiên trong chiến dịch Women of Our Time by L’Officiel Vietnam. Chiến dịch với ý nghĩa tiếp thêm động lực cho thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế trẻ tìm về cội nguồn để tôn vinh và tiếp nối các giá trị di sản trong thời đại ngày nay.

Hay như Chris Ty (Đoàn Minh Thuận) - Founder thương hiệu More Than Blue - đã xuất sắc đạt giải “Thương hiệu thời trang bền vững” trong chương trình SR Fashion Awards 2022 do Style-Republik tổ chức.

Học viên của FACE - The Fashion Design Academy đạt nhiều giải thưởng nổi bật.

Các chương trình hỗ trợ sinh viên thời trang

Khóa học dài hạn Fashion Design Full Course (thời hạn học 1-2 năm) tại FACE - The Fashion Design Academy sẽ là chọn lựa hàng đầu cho những người đang muốn trở thành nhà thiết kế thời trang tương lai. Khoá học có thời gian học linh hoạt, học viên có thể vừa học vừa làm, không thi đầu vào.

Học viên tìm hiểu về màu sắc và chất liệu tại FACE - The Fashion Design Academy.

Tại đây, học viên được học với giáo trình tiên tiến, trang bị kiến thức và kỹ thuật thiết kế từ căn bản đến nâng cao dưới sự giảng dạy của giảng viên.

Hè năm nay, FACE áp dụng chương trình tặng túi tote “FACE x Dòng Dòng” phiên bản giới hạn. Chiếc túi tote được Dòng Dòng thiết kế riêng cho FACE - The Fashion Design Academy chú trọng sự tinh giản làm nổi bật logo của FACE.

Để giảm gánh nặng học phí cho học viên, cơ sở TP.HCM cũng áp dụng chương trình trả góp - thanh toán học phí bằng hình thức trả góp với lãi suất 0% qua thẻ tín dụng. Học viên có thể nhập học ngay và được hưởng các quyền lợi như các học viên khác mà không phải băn khoăn về tài chính.

Ghi danh các khóa dài hạn, học viên được ưu tiên khi đăng ký tham gia các sự kiện do FACE tổ chức, bao gồm: #facetofaceseries, workshop, Textile Journey và các khóa học Master Class.

Đồng thời, FACE hỗ trợ học viên trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và ra mắt công chúng thông qua show diễn tốt nghiệp “The Presentation Trunk Show” tổ chức mỗi năm.