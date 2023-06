The Face Vietnam 2023 - cũ kỹ và mệt mỏi

Chương trình truyền hình thực tế gần đây khiến khán giả ngán ngẩm vì chiêu trò câu view cũ kỹ, điển hình là The Face Vietnam 2023.

Với khán giả theo dõi chương trình truyền hình thực tế, các drama được xem là loại gia vị hút người xem hiệu quả. Nhà sản xuất thường “gài” những tình huống đẩy cao trào, cắt ghép không đầu không cuối tạo tranh cãi.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng cố chiếm spotlight bằng những câu nói giật gân, sốc óc để viral. Tuy nhiên, đôi lúc họ chỉ là “quân cờ” kéo tương tác của nhà làm show.

Lạm dụng drama

Từ khi được mua bản quyền về, The Face Vietnam đã tạo nhiều “dấu ấn” vì drama chồng chất. Chương trình này thành công sinh ra những “gương mặt thương hiệu” với loạt câu nói để đời từ HLV (Lan Khuê, Minh Tú) đến thí sinh như Tú Hảo, Mai Ngô,...

Tuy nhiên, trở lại sau 5 năm, The Face Vietnam khiến khán giả chán ngán vì chiêu trò xào nấu drama cũ kỹ. Nếu ở mùa 1, mùa 2, người xem thích thú vì những cuộc chiến nảy lửa của dàn mentor thì sang đến năm 2023, những drama này dần trở nên nhàm chán, bị cho là dàn dựng lộ liễu.

Ngay từ tập 1, nhà sản xuất chương trình tạo highlight bằng màn đấu khẩu giành vị trí đứng của 4 HLV. Bộ đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu bị đàn chị Vũ Thu Phương, Anh Thư mắng là ngang ngược, vô lý vì không chấp nhận kết quả bốc thăm thứ tự đứng trong phần quay hình hiệu.

Các HLV The Face Vietnam 2023 bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp vì cãi nhau giành chỗ đứng.

Tiếp nối drama, tập 2 vẫn khiến người xem thất vọng vì những màn tranh cãi. Ngoài việc giành vị trí đứng được HLV Vũ Thu Phương nói từ tập 1 sang tập 2, chuyện xoay chai nước chọn lượt thi giữa các đội cũng thành vấn đề đấu khẩu. Thậm chí, Vũ Thu Phương còn khóc lóc, chất vấn Nam Trung, cho rằng mình bị đối xử bất công.

Dù sau đó, nhà sản xuất đã lên tiếng, cho biết những sự việc này xảy đến bất ngờ, không sắp đặt trước nhưng các khán giả cho rằng đó là chiêu trò của ê-kíp. Bởi theo thực tế, góc máy đều bắt cận mặt các vị mentor trong những lần tranh cãi.

Ngoài ra, các drama này đã được The Face bản gốc do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập và The Face Thailand khai thác triệt để vào những mùa trước. Vì thế, khán giả càng chắc chắn rằng nhà sản xuất đang cố xào nấu, lạm dụng tranh cãi để hút dư luận.

HLV cuốn theo drama

Dù The Face là chương trình tìm kiếm các gương mặt thương hiệu, đào tạo thế hệ người mẫu mới tiềm năng, song đây cũng là cuộc chơi của các vị mentor. Ê-kíp này ví The Face Vietnam như một ván cờ, và mentor là những người chơi.

Nhưng chỉ qua 2 tập đầu, khán giả đã thấy rõ điểm yếu của các mentor. Nếu Vũ Thu Phương bị cho là cố tình cường hóa drama, Anh Thư kém tài ăn nói thì đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu bị "lép vế" về tuổi đời lẫn tuổi nghề, liên tục bị đàn chị đem chuyện thầy - trò ra dạy dỗ trong các cuộc tranh luận.

Từ những nước đi đầu, họ đã vướng vào vòng xoáy drama của cuộc chơi này. Bằng chứng là ngay sau tập 1, cả 4 vị HLV đều có động thái lên tiếng về tranh cãi trên trang cá nhân.

Sau tập 1, Minh Triệu tố Vũ Thu Phương "tác động vật lý" mình trong lúc quay phần đấu kiếm.

Sau khi Minh Triệu - Kỳ Duyên phân trần, tố Vũ Thu Phương "tác động vật lý" trong quá trình quay, nữ siêu mẫu gốc Nam Định đã phản bác, cho rằng bị đàn em "gắp lửa bỏ tay người". Hôm sau, cô mở họp báo để "làm sáng tỏ" drama. Ngoài ra, Anh Thư cũng lên tiếng, yêu cầu nhà sản xuất tung toàn bộ phần tranh cãi trên set quay.

Dễ thấy, drama đa số đều bắt nguồn từ các HLV. Dù là "người chơi", song họ lại bị vướng vào vòng xoáy, như những "quân bài" kéo tương tác cho chương trình.

Khán giả thấy mệt

Việc liên tục tung drama cãi cọ khiến The Face Vietnam 2023 bị người xem chán ngán. Khán giả cho rằng sau nhiều mùa, chương trình vẫn sử dụng hình thức cũ kỹ này để hút truyền thông. Đây như động thái cạn ý tưởng và xem thường khán giả của ê-kíp.

The Face Vietnam 2023 bị phàn nàn vì lạm dụng drama.

"Năm 2023 rồi mà còn đem drama kiểu này để câu view, chương trình cạn ý tưởng rồi"; "Đến bao mùa rồi mà còn câu truyền thông bằng drama này, xem thường khán giả quá", "Quốc tế người ta khai thác hết rồi, đem xào nấu lại mà như bản copy lỗi, quá chán",... là những bình luận phàn nàn của người xem sau 2 tập.

Nhiều khán giả bày tỏ nếu những tập sau chương trình tiếp tục câu khách bằng những drama vô vị này, họ sẽ tẩy chay. Bởi họ cần xem những chương trình sạch, tìm kiếm tài năng mới và chú trọng chất lượng hơn là những màn đấu khẩu, tranh cãi.

Ngoài ra, ở thời điểm này, một chương trình mới là The New Mentor có format tương tự The Face cũng rục rịch sản xuất. Từ khi tung dàn HLV gồm Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang, The New Mentor được nhiều khán giả chú ý. Tuy nhiên, dàn HLV bị đánh giá có thực lực chênh nhau. Và nhiều người cho rằng, nếu chương trình vẫn không chú trọng chuyên môn mà cố đấm ăn xôi, lạm dụng tranh cãi theo kiểu cũ sẽ dễ bị mất hút trên đường đua truyền hình thực tế.