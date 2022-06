'The Dogs' bị tố đạo nhiều tiểu thuyết kinh điển

Sau khi bị chỉ trích vì sao chép "Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ", nhiều nội dung trong cuốn “The Dogs” cũng đang bị tố đạo văn từ “Đại gia Gatsby" và “Anna Karenina”.

Tiểu thuyết gia người Australia John Hughes, tác giả cuốn The Dogs ra mắt năm 2021, tuần trước vừa thừa nhận đã "vô ý" lấy ý tưởng từ một số phần trong bản dịch tiếng Anh năm 2017 của tác phẩm phi hư cấu Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ. Tác phẩm gốc có tên The Unwomanly Face of War đã đoạt giải Nobel năm 2015 của nhà văn, nhà báo Svetlana Alexievich.

Nhưng dường như nhà văn này cũng đã âm thầm sao chép nhiều phần của cuốn The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), Anna Karenina và thậm chí còn có một số tác phẩm kinh điển khác vào cuốn The Dogs của mình.

Tác giả John Hughes bị cáo buộc sao chép loạt tiểu thuyết kinh điển. Ảnh: Theguardian.

Tuần trước, tờ The Guardian Australia đã công bố kết quả điều tra về sự giống nhau giữa cuốn The Dogs và cuốn Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ. Theo đó, cuốn The Dogs bị phát hiện có 58 điểm tương đồng và nhiều bối cảnh giống với cuốn Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ. Nhà văn John Hughes đã gửi lời xin lỗi nhà văn Alexievich và các dịch giả của bà vì đã sử dụng từ ngữ của họ dù ông "không nhận ra rằng mình đã làm như vậy".

Ông Hughes đổ lỗi cho việc xuất hiện những điểm tương đồng với cuốn sách của Alexievich là do quá trình nghiên cứu không cẩn thận. Ông đã tham khảo, viết ra những đoạn ông tâm đắc và thêm vào các trang tài liệu, ghi chú của mình. Điều đó đã khiến ông trở nên lúng túng không biết từ nào là của mình và từ nào ông đã tham khảo từ các tác phẩm khác.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau lời xin lỗi này, nhà văn Shannon Burns và học giả Emmett Stinson đã xác định thêm nhiều điểm tương đồng khác giữa The Dogs và những cuốn sách kinh điển khác như The Great Gatsby (Đại gia Gatsby) của F Scott Fitzgerald và các bản dịch tiếng Anh của cuốn Anna Karenina (tác giả là Leo Tolstoy và cuốn All Quiet on the Western Front (Phía Tây không có gì lạ) của Erich Maria Remarque.

Thêm vào đó, còn có một số điểm tương đồng với các đoạn văn trong cuốn The Emigrants (Ký ức lạc loài) của WG Sebald và cuốn Le Testament Francais của Andrei Makine. Nhà văn Burns và học giả Stinson đã chia sẻ khám phá của họ trên Twitter và thông tin này lại khiến công chúng chú ý.

Việc tờ The Guardian Australia tiết lộ về sự giống nhau trong cuốn The Dogs và các tác phẩm văn học khác đã khiến cuốn sách này bị rút khỏi danh sách ứng viên của giải thưởng văn học Miles Franklin với phần thưởng trị giá 60.000 USD .

Trả lời yêu cầu bình luận về sự tương đồng giữa cuốn sách của ông với nhiều tác phẩm khác, ông Hughes nói rằng kể từ khi tờ The Guardian Australia công bố kết quả điều tra cho tới nay là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp viết văn của ông.

Ông Hughes chia sẻ trong một email: “Tôi không nghĩ mình là một kẻ đạo văn vì có rất nhiều nhà văn bị ảnh hưởng bởi những người vĩ đại đi trước họ. Những văn bản cáo buộc mới đã khiến tôi suy ngẫm về quá trình sáng tác văn chương của mình. Tôi luôn sử dụng tác phẩm của các nhà văn khác theo cách của riêng mình. Hiếm có nhà văn nào không làm như vậy”.