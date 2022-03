The Diamond City - dự án nằm trong lõi cụm khu công nghiệp lớn

Tọa lạc vị trí mặt tiền vành đai 4, liền kề cụm khu công nghiệp lớn nhất Long An, dự án The Diamond City đang được khách hàng và giới đầu tư quan tâm.

Với hơn 4.300 ha, The Diamond City đáp ứng nhu cầu đầu tư và an cư cho nhiều khách hàng, trong đó nhắm đến 50.000 chuyên gia, lao động tại khu vực Long An.

Giá trị đầu tư

Từ khi Covid-19 bùng phát, Việt Nam trải qua 4 đợt dịch lớn khiến chuỗi cung ứng đứt gãy. Các công ty đa quốc gia tập trung chiến lược đa dạng hóa thị trường để phát triển sản phẩm, nguồn hàng, cũng như thuận tiện đường thương mại cung ứng - logistics. Theo xu hướng này, tại Việt Nam, các vùng đô thị vệ tinh với quy hoạch phát triển công nghiệp, cụm khu công nghiệp có thêm nhiều lợi thế. Có thể kể đến một số tỉnh thành như Bình Dương, Long An, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Bên cạnh đó, khu công nghiệp phát triển kéo theo tỷ lệ lấp đầy của các công ty, nhất là doanh nghiệp ngoại. Điều này khiến nhu cầu nhà ở và dịch vụ trở nên bức thiết hơn.

Dẫn chứng tại Long An, địa phương này hiện có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp (16 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 89%), trên 50% số dự án FDI. Những con số này mở ra cơ hội để bất động sản nhà ở, thương mại, dịch vụ trong cụm các khu công nghiệp gia tăng.

Theo ước tính, toàn tỉnh có gần 2 triệu chuyên gia, lao động, tạo nên nhu cầu nhà ở lớn. Do đó, phát triển dự án nhà ở kèm tiện ích, dịch vụ trong lõi khu công nghiệp trở thành điểm đón đầu của nhiều chủ đầu tư bất động sản.

The Diamond City liền kề các khu công nghiệp Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn của Long An.

Tọa lạc mặt tiền vành đai 4, giữa huyện Đức Hòa và Bến Lức, dự án The Diamond City được bao quanh bởi các khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp lớn tại Long An (gồm Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn). Dự án có tổng diện tích gần 4.300 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho khoảng 50.000-70.000 chuyên gia và người lao động. Với ưu thế này, dự án trở thành điểm sáng trong lõi quy hoạch BĐS công nghiệp tại Long An.

Hướng đến nhóm khách hàng yêu thích nền nhà phố, nền shophouse và nhà phố, shophouse hoàn thiện trong lõi cụm khu công nghiệp tại Long An, The Diamond City mang đến đa dạng sản phẩm với mức giá hợp lý. Dù không mới trên thị trường, các dòng sản phẩm này vẫn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản.

Điểm đến an cư

The Diamond City được đầu tư 11.300 m2 để phát triển tiện ích “3 trong 1”: Sống và tận hưởng tiện ích tại The Diamond City, làm việc ở cụm khu công nghiệp. Chủ đầu tư còn mang quảng trường Hà Lan tại Malacca vào thiết kế xây dựng cảnh quan, tạo nên biểu tượng “Hà Lan thu nhỏ”, gồm tháp biểu tượng Time Square, kênh tự nhiên Giethoorn, cầu ước nguyện Dream River.

Ngoài ra, cư dân được trải nghiệm hệ tiện ích đủ đầy như TTTM D-Mall; khu thương mại chuẩn Singapore Diamond Food Court; trường mẫu giáo phong cách Nhật Eco Kid; đại lộ Vinh Quang; tổ hợp thể thao Champion (hồ bơi bốn mùa Spring pool và sân thể thao đa năng); quán cà phê Diamond Coffee; công viên sắc màu Color Park 1,2 và 3…

Quảng trường Hà Lan là một trong những tiện ích độc đáo tại The Diamond City. Ảnh phối cảnh.

Ngoài ra, The Diamond City còn sở hữu tiện ích ngoại khu đa dạng. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận khu công nghiệp, Bệnh viện Tân Tạo, trung tâm hành chính Đức Hòa và Bến Lức trong vòng 5-10 phút; đến Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn, Bệnh viện Xuyên Á trong 15 phút; di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và chợ Bến Thành trong 40 phút.

Sân thể thao đa năng dành cho cư dân tương lai của The Diamond City. Ảnh phối cảnh.

The Diamond City gồm 589 sản phẩm, trong đó có shophouse Millennium, nền shophouse Millennium Plus, nhà phố Venus, nền nhà phố Venus Plus và biệt thự độc quyền Legacy. Các sản phẩm được thiết kế theo kiến trúc bán cổ điển châu Âu, kết hợp phong cách Địa Trung Hải. Những dãy nhà phố, shophouse tại đây có thiết kế độc đáo, được kỳ vọng trở thành biểu tượng tại khu tây TP.HCM. The Diamond City đã hoàn thiện hạ tầng và đang trong giai đoạn đầu giới thiệu ra thị trường.