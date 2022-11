'The Dark Knight' và loạt tác phẩm siêu anh hùng hấp dẫn hơn Marvel

The Old Guard (2020): Có thể do ra mắt vào thời điểm mọi người không thể đến rạp hàng tuần, hoặc có thể do hướng đi độc đáo của Gina Prince-Bythewood, song The Old Guard đã thực sự là phim siêu anh hùng không bao giờ thất bại trong việc giữ chân khán giả. Lấy ý tưởng từ truyện tranh cùng tên của Greg Rucka, phim kể về nhóm lính đánh thuê bất tử vô tình định hình lịch sử bằng cách tham gia vào các cuộc xung đột khắp thế giới. "Bộ phim vượt trội hơn các tác phẩm Marvel gần đây, chắc chắn là vậy", Insider khẳng định. Ảnh: IMDb.