'The Conjuring' - khi phim kinh dị hóa ngôn tình

Không chỉ là bộ phim kinh dị, "The Conjuring" thể hiện câu chuyện lãng mạn của vợ chồng Warren, khẳng định tình yêu là sự cứu rỗi lớn nhất đời người.

Đầu phim Conjuring: The Devil Made Me Do It, Lorraine Warren (Vera Farmiga) mời chồng là Ed (Patrick Wilson) uống nước, kèm theo đó là câu nói tình cảm: “Anh yêu, anh ổn chứ?”.

Đó là khoảnh khắc tình cảm trước khi họ chuẩn bị bước vào cuộc trừ tà nhiều bạo lực, những cảnh kinh dị dồn dập. Khoảnh khắc tuy nhỏ, dễ bị bỏ qua nhưng khẳng định tình cảm gắn bó giữa hai vợ chồng.

Trong hai bộ phim The Conjuring đầu tiên, vợ chồng nhà ngoại cảm có nhiều sự gắn kết. Theo Vulture, hơn cả câu chuyện trừ tà, kinh dị, Conjuring là câu chuyện ngôn tình của vợ chồng nhà Warren.

The Conjuring không đơn giản chỉ là phim kinh dị.

Chuyện ngôn tình của vợ chồng nhà ngoại cảm

Nếu là người hâm mộ lâu năm của vũ trụ The Conjuring, khán giả dễ dành nhận ra chuyện tình cảm của hai nhà ngoại cảm. Khoảnh khắc ngôn tình của nhà Warren được thể hiện xuyên suốt hai phần phim đầu tiên, The Conjuring: The Devil Made Me Do It cũng không phải ngoại lệ.

Bộ phim ra rạp và chiếu đồng thời trên HBO Max vào ngày 4/6. The Conjuring 3 theo chân Ed và Lorraine Warren để điều tra vụ án của Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O'Connor đóng) - nhân vật có thật trong lịch sử Mỹ - người đầu tiên giết người nhưng không bị kết tội với lý do bị quỷ ám.

Sau khi thu về hơn 1,9 tỷ USD tại các phòng vé trên toàn thế giới, vũ trụ The Conjuring chính thức là một trong những loạt phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Sự chiếm hữu dữ dội của ma quỷ giúp bộ phim thành công, nhưng điều làm The Conjuring tách biệt với các bộ phim khác là có câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Ed và Lorraine.

“Tình yêu giữa họ, dù mọi người có muốn thừa nhận hay không, là lý do lớn khiến khán giả hứng thú”, Patrick Wilson (diễn viên chính của phim) nói với Vulture.

Minh tinh Vera Farmiga lại cho rằng câu chuyện tình yêu làm loạt phim trở nên độc đáo và khác biệt. “Chuyện tình yêu cân bằng nỗi kinh hoàng trong phim”, Farmiga nói.

Yếu tố tình cảm được thể hiện suốt loạt phim kinh dị.

Conjuring: The Devil Made Me Do It là bộ phim thứ ba về Conjuring và thứ tư của hai nhân vật Ed và Lorraine. Ngoài đời, hai diễn viên đều là ngôi sao của dòng phim kinh dị, trong khi Wilson đóng vai chính trong Insidious, Farmiga đóng Orphan và loạt phim truyền hình Bates Motel.

“Khi tham gia một bộ phim kinh dị, bạn biết mình sẽ thể hiện sự sợ hãi và hoảng sợ. Tuy nhiên, chúng tôi mang đến cho Conjuring nhiều hơn thế. Khán giả dần để tâm đến sự sống còn của hai vợ chồng”, Wilson nói.

Người xem lần đầu gặp gia đình Warren trong The Conjuring (2013). Phim lấy bối cảnh năm 1971, sau khi họ mang búp bê ma Annabelle trở lại ngôi nhà Connecticut vốn để nhiều đồ vật bị ma ám.

Sau khi được mời đến nhà Carolyn trừ tà, vợ chồng Warren đồng ý giải đáp những điều bí ẩn. Suốt thời gian đóng phim, vợ chồng Ed và Lorraine đi cùng nhau trong phần lớn cảnh quay.

Hai nhân vật ăn khớp với nhau, trang phục của họ cũng đồng điệu suốt bộ phim. Không phải ngẫu nhiên cà vạt của Ed giống với váy của vợ. Họ cũng thường xuyên kiểm tra sự an nguy của nhau.

Michael Chaves, đạo diễn của Conjuring: The Devil Made Me Do It, nói: “Tôi nghĩ rằng Patrick và Vera có những màn ‘phản ứng hóa học’ ăn ý trên màn ảnh. Điều đó xuất phát từ việc họ hiểu nhân vật, biết cách biến tác phẩm trở thành bộ phim tình cảm đan xen kinh dị, giật gân”.

Mối quan hệ lãng mạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Trong The Conjuring 2 (2016), sự lãng mạn tăng gấp đôi phần đầu và mang tính cá nhân nhiều hơn. Trong một lần đến Amityville, Lorraine tình cờ gặp nữ tu đáng sợ (Valak) và thấy trước cái chết của Ed.

Lần này, Lorraine là người yêu cầu họ ngừng dấn thân vào nguy hiểm. Ed đồng ý, cho đến khi nhà thờ gọi họ đến Anh để điều tra kẻ phá hoại Enfield vào năm 1977. Trong lúc đó, gia đình Hodgson rơi vào khủng hoảng khi một trong những con gái của họ trở nên hung hãn vì bị linh hồn ác độc chiếm hữu.

Trong lúc nỗ lực thực hiện điều tra vụ quỷ ám, Ed dùng guitar biểu diễn ca khúc Can't Help Falling in Love và gửi đến vợ. Lúc này, do nhìn thấy trước tương lai của chồng, Lorraine có những biểu hiện u sầu, làm khán giả đồng cảm với sự mất mát, bi kịch sắp ập đến nhà vợ chồng ngoại cảm.

“Các bộ phim đặt chúng ta vào tình huống nguy hiểm nào đó, điều cuối cùng giúp họ vượt qua mọi thứ, tin tưởng vào cuộc sống chính là tình yêu. Đến cùng, tình yêu là hy vọng lớn nhất cho mọi người”, Wilson nói với Vulture.

Vì sao yếu tố ngôn tình được đưa vào phim kinh dị?

Sau vài trải nghiệm cận kề cái chết và đánh bại ác quỷ Valak, gia đình Warren trở lại New England. Cảnh cuối cùng của phần tiếp theo, khác với bản nhạc rùng rợn, hình ảnh kinh dị, ca khúc Can’t Help Falling in Love vang lên, Ed và Lorraine cùng khiêu vũ, sau đó màn hình tắt hẳn.

“Đó là một cảnh thân mật đáng kinh ngạc của bộ phim kinh dị. Ưu tiên của nhà sản xuất là nói về chuyện tình của vợ chồng Warren hơn là câu chuyện kinh dị trong cuộc sống”, Vulture bình luận.

Theo lời đạo diễn Chaves, Warner Bros. muốn phát triển mối quan hệ của nhà Warren sau khi chứng kiến màn hợp tác ăn ý giữa hai diễn viên chính.

“Tôi nghĩ rằng Farmiga và Wilson đã thổi hồn vào nhân vật. Nếu không có những màn phản ứng hóa học, chúng tôi không thể xây dựng câu chuyện tình trong loạt phim kinh dị thế này”, đạo diễn khẳng định.

The Conjuring thể hiện thông điệp tình yêu là sự cứu rỗi.

Nói về lý do phim kinh dị có chuyện tình yêu, diễn viên Patrick Wilson khẳng định The Conjuring không phải phim lịch sử. Điều này cho phép họ biến các nhân vật trở thành phiên bản của riêng mình.

Trước đây, việc mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhân vật trong The Conjuring gặp nhiều phản ứng trái chiều. Ed và Lorraine đời thực (lần lượt qua đời vào năm 2006 và 2019) không thân thiết như trên phim.

Tuy nhiên, những rắc rối trên không làm giảm sự phát triển vượt bậc của thương hiệu The Conjuring. Những phần phụ như Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) và The Nun (2018) liên tục ra đời và thắng lớn.

Tất cả nhánh đều ít nhiều liên quan đến nhà Warren. Câu chuyện tình lãng mạn làm tăng thêm phần kinh dị, giật gân cho phim. Bởi, hai nhà ngoại cảm nói rằng họ không thể sống nếu thiếu đối phương. Ngay từ phần phim đầu tiên, họ gắn kết không phải vì những điều huyền bí mà là luôn tin tưởng, yêu thương nhau. Đến Conjuring: The Devil Made Me Do It, điều này được thể hiện rõ hơn.

Giống như hai phần đầu tiên, The Conjuring 3 đi sâu vào việc giải thích tình yêu là sự cứu rỗi. Điều đó giúp họ chống lại những thế lực siêu nhiên.

“Tôi nghĩ rằng chiến thắng cuối cùng là niềm tin và tình yêu là cứu cánh. Nó có sức mạnh xoa dịu và an ủi. Đó là điều chúng tôi muốn truyền tải”, Michael Chaves nói.