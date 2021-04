'The Conjuring 3' dựa trên vụ án mạng có thật

Trong phần thứ ba của thương hiệu “The Conjuring”, vợ chồng nhà Warren ra làm chứng cho một vụ giết người.

Trailer ma quái của 'The Conjuring 3' Ngày 22/4, trailer đầu tiên của bộ phim đã được công bố. Phim theo chân nhà Warren khám phá sự thật ẩn sau một vụ giết người.

The Hollywood Reporter đưa tin cặp vợ chồng Ed và Lorraine Warren sẽ trở lại trong phim thứ ba thuộc loạt The Conjuring với nhan đề The Devil Made Me Do It. Trailer đầu tiên của tác phẩm đã được công bố vào ngày 22/4.

The Devil Made Me Do It có sự trở lại của hai diễn viên Patrick Wilson cùng Vera Farmiga trong vai vợ chồng Ed và Lorraine Warren. Phim do Michael Chaves (The Curse of La Llorona) đạo diễn. Kịch bản The Conjuring 3 được David Leslie Johnson-McGoldrick chấp bút từ ý tưởng do James Wan và anh xây dựng.

Nhà Warren ra làm chứng trước tòa về việc Arne Cheyenne Johnson đã bị quỷ ám khi thực hiện vụ giết người. Ảnh: Warner Bros.

Câu chuyện trong The Conjuring 3 được xây dựng dựa trên vụ giết người có thật do Arne Cheyenne Johnson thực hiện vào năm 1981. Johnson khai đã bị quỷ ám và nó mới chính là kẻ thủ ác. Vài tháng trước, con quỷ này đã ám cậu em trai hôn phu của Johnson và bị nhà Warren trục xuất.

Phần tóm tắt nội dung The Devil Made Me Do It viết: “Bộ phim hé lộ câu chuyện rợn người về khủng bố, sát nhân và thế lực quỷ dữ. Chúng khiến hai chuyên gia về các hiện tượng siêu nhiên là Ed và Lorraine Warren phải sững sờ.

Đây là một trong những vụ án giật gân nhất họ từng giải quyết. Trận chiến giành giật linh hồn một cậu bé giữa nhà Warren với quỷ dữ đã kéo họ vào chuỗi sự kiện vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, quỷ ám được sử dụng làm lý do biện hộ cho tội giết người”.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với IGN, đạo diễn Michael Chaves cho biết The Devil Made Me Do It sẽ khiến những khán giả tưởng chừng chai sạn với thể loại kinh dị phải rùng mình. The Conjuring: The Devil Made Me Do It dự kiến phát hành từ ngày 4/6 tại thị trường Bắc Mỹ.