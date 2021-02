The Coffee House làm ăn ra sao giữa tin nhà sáng lập rời đi?

The Coffee House sở hữu 175 cửa hàng trên toàn quốc, chỉ xếp sau Highlands Coffee. Doanh nghiệp F&B này đạt doanh thu 863 tỷ đồng năm 2019 nhưng ghi nhận lỗ hơn 80 tỷ đồng.

"6 năm cho một hành trình, có buồn có vui có hoan ca có thất bại. Còn đó những ước mơ, những trăn trở lẫn kỳ vọng. Cảm ơn tất cả vì đã làm nên phần đẹp nhất của tuổi thanh xuân của mình. Tạm biệt The Coffee House - The House of Inspiration", ông Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch HĐQT The Coffee House, viết trên trang cá nhân hôm 8/2.

Tuy nhiên, trả lời Zing, nhà sáng lập chuỗi cà phê này lại không bình luận gì về thông tin mình sẽ rời The Coffee House.

Ông Nguyễn Hải Ninh úp mở chuyện sẽ nói lời tạm biệt với chuỗi cà phê do chính mình sáng lập. Ảnh: Hải An.

6 năm mở 175 cửa hàng

Thành lập năm 2014, chuỗi cà phê The Coffee House thuộc Công ty cổ phần TMDV Trà Cà phê Việt Nam. Đây là một trong những startup được rót vốn bởi Quỹ đầu tư Seedcom thuộc sở hữu của ông Đinh Anh Huân, người đồng sáng lập Thế Giới Di Động.

Đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi The Coffee House đặt trụ sở tại phường 4, quận 3, TP.HCM, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Mai Hoàng Phương.

Ông Phương đang ngồi ghế CEO tại The Coffee House, thay ông Nguyễn Hải Ninh từ giữa năm 2019. Vị “thuyền trưởng” sinh năm 1975 đồng sáng lập Công ty Seedcom, Việt Tinh Anh, từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao như giám đốc điều hành các công ty bán lẻ - Cầu Đất Farm, Juno, Thế Giới Di Động, hệ thống trường quốc tế Việt Úc.

Năm 2020, The Coffee House mở thêm 25 cửa hàng. Ảnh: The Coffee House.

The Coffee House xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 8/2014 tại TP.HCM, với mong muốn xây dựng chuỗi cà phê giá bình dân, nhưng có trải nghiệm như các chuỗi cà phê quốc tế. Năm 2017, thương hiệu vượt mốc 80 cửa hàng trên toàn quốc.

Năm 2018, Nikkei đánh giá The Coffee House là thương hiệu phát triển nhanh nhất khi so sánh với các công ty khởi nghiệp cà phê ở Việt Nam. Đến năm 2020, chuỗi này mở thêm 25 cửa hàng, nâng độ phủ lên 175 cửa hàng tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý trong giai đoạn tăng tốc, cụ thể vào tháng 10/2017, The Coffee House quyết định gia nhập thị trường trà sữa bằng việc nhận nhượng quyền nhãn trà sữa Ten Ren của Đài Loan. Hệ thống này phân phối 3 sản phẩm chính là trà truyền thống, các loại nước uống đóng chai có sẵn và trà sữa, trong đó trà sữa là sản phẩm chủ lực.

Tuy nhiên chỉ chưa đầy 2 năm sau, ông Nguyễn Hải Ninh (khi đó vẫn là CEO của The Coffee House) tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ 23 cửa hàng trà sữa Ten Ren để tập trung kinh doanh chuỗi cà phê The Coffee House. Lý do được đưa ra là mô hình kinh doanh chưa phù hợp với nhu cầu khách hàng và kết quả chưa đạt kỳ vọng.

“Có vẻ cách kinh doanh của chúng tôi chưa phù hợp với thị hiếu người Việt”, ông Võ Duy Phú, Giám đốc Thương Mại và Marketing The Coffee House, khi đó nói. Còn trong buổi phỏng vấn mới đây trong năm 2021, ông Võ Duy Phú, đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc Trà Cà phê Việt Nam, tiết lộ doanh thu và tiếp nhận đối với Ten Ren từ người tiêu dùng ở TP.HCM từng rất tốt.

Ông lớn đứng thứ 2 ngành F&B

Sau nhiều lần tăng quy mô và gọi thêm vốn, The Coffee House trở thành chuỗi cà phê có quy mô cửa hàng lớn thứ 2 tại Việt Nam (sau Highlands Coffee). Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, hãng này ghi nhận doanh thu 863 tỷ đồng , tăng gần 30%, tương đương tăng 195 tỷ đồng so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh ấn tượng giúp The Coffee House lọt top 2 thương hiệu F&B (ngành thực phẩm và đồ uống) có doanh thu cao nhất thị trường. Trong danh sách này có thể kể đến Highlands Coffee (doanh thu 2.199 tỷ đồng năm 2019), Starbucks ( 783 tỷ đồng ) và Phúc Long ( 779 tỷ đồng ).

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA THE COFFEE HOUSE GIAI ĐOẠN 2017-2019

Nhãn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh thu thuần column tỷ đồng 346 669 863 Lợi nhuận gộp column

252 462 623

Lợi nhuận gộp công ty thu về trong năm 2019 cũng đạt mức tăng trưởng 35%, đạt trên 623 tỷ đồng . Tuy nhiên, The Coffee House lại ghi nhận mức lỗ lên tới hơn 80 tỷ đồng .

Trong năm 2017 và 2018, doanh nghiệp F&B này thu về lần lượt 346 tỷ đồng và 669 tỷ, lợi nhuận gộp tương ứng là 252 tỷ đồng và 462 tỷ. Dù sở hữu biên lãi gộp cao, sau khi trừ chi phí vận hành và quản lý doanh nghiệp, The Coffee House cũng đều ghi nhận mức lỗ thuần.