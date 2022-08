The Classia - phiên bản giới hạn dành cho giới tinh hoa tại TP Thủ Đức

Thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển, The Classia thuộc quần thể khu dân cư Mega, Safira của Tập đoàn Khang Điền hứa hẹn là nơi an cư lý tưởng cho giới tinh hoa tại TP Thủ Đức.

Đối với những người thành đạt và am tường phong cách sống, một ngôi nhà đúng nghĩa không đơn thuần là chốn trú ngụ thông thường, mà là nơi mang đến nguồn cảm hứng cũng như năng lượng sáng tạo. Do đó, họ đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe về tính riêng tư, môi trường sinh thái, dịch vụ đặc quyền cùng tiện ích xứng tầm khi lựa chọn nơi an cư.

Kiến trúc tân cổ điển tại vị trí kết nối liên vùng

The Classia thuộc quần thể khu dân cư hiện hữu Mega, Safira của Tập đoàn Khang Điền. Dự án nằm trên mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - nơi được định hướng thành “đô thị sáng tạo” trong tương lai.

The Classia kế cận vòng xoay Liên Phường, vòng xoay Phú Hữu và nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, gần Khu đô thị mới (KĐT) Thủ Thiêm, mất 10-15 phút về trung tâm quận 1 và KĐT Phú Mỹ Hưng, thuận tiện di chuyển đến các “thành phố du lịch” như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…

The Classia kế thừa những giá trị tinh hoa từ khu biệt thự 5 sao The Venica và Verosa Park do cùng chủ đầu tư phát triển.

The Classia còn sở hữu ưu thế kép khi liền kề cụm tiện ích nội khu kết nối liên hoàn tại Mega, Safira: Trường mầm non Blue Sky, mini - mart, cà phê, hệ thống shophouse... Đồng thời, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại như Đại học Fulbright, Đại học FPT, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Golf Rạch Chiếc, Khu Công nghệ cao… Tất cả mang đến một cuộc sống năng động, tiện lợi cho cư dân The Classia.

Lấy cảm hứng thiết kế từ những công trình có vẻ đẹp trường tồn, được lưu giữ theo thời gian của thành phố Nice (Pháp), The Classia mang âm hưởng của lối kiến trúc cổ điển phương Tây qua kiểu mái ngói Mansard hình chóp uy nghi, sang trọng, cùng các họa tiết phù điêu gợi cảm giác hoài niệm về thế giới của những toà thành tráng lệ.

Kiến trúc tân cổ điển là thế mạnh của Tập đoàn Khang Điền.

Kiểu thiết kế trần cao cùng hệ ban công sắt nghệ thuật với những đường nét hoa văn mềm mại, mang vẻ hoài cổ từ những căn biệt thự của vùng đất Nice xinh đẹp, kết hợp với cửa sổ mái dọc giúp không gian luôn thông thoáng và tràn ngập năng lượng tươi mới mỗi ngày. Lớp đá hoa cương vàng nhạt ốp ở tầng trệt, kết hợp hài hoà cùng màu sơn họa tiết ở tầng trên, mang lại cảm giác sang trọng, trầm ấm và đầy thi vị.

Chuẩn sống như resort

176 căn nhà liên kế 1 trệt 3 lầu tại The Classia có diện tích đa dạng, ẩn mình giữa không gian xanh mát. Ở đây, cư dân sẽ đón ngày mới trong ánh bình minh len lỏi giữa những cụm công viên, khu vườn nhỏ xinh trải đều khắp dự án; hay dạo bộ trên cung đường rộng thoáng, rợp bóng cây xanh, để cảm nhận nguồn năng lượng từ thiên nhiên.

Triết lý kiến tạo không gian sống hướng đến các giá trị sức khoẻ được Tập đoàn Khang Điền nâng lên một tầm cao mới tại The Classia.

Sau một ngày làm việc, cư dân có thể tìm thấy những giây phút ấm áp, quây quần bên gia đình ở vườn BBQ, hay ngắm nhìn con trẻ vui chơi tại khu leo núi, hồ bơi trẻ em. Ngoài ra, bạn cũng cảm nhận từng nhịp sống chậm tại chòi thư giãn hay trải nghiệm những tiện ích sức khỏe hiện đại như hồ bơi tràn, sân tennis trên cao, phòng gym, khu luyện tập thể thao ngoài trời. Tất cả mang đến cuộc sống trọn vẹn, tận hưởng mỗi ngày như ở resort ngay trong chính ngôi nhà của mình tại The Classia.

Cư dân sẽ được thỏa sức đắm mình giữa làn nước mát lành của hồ bơi tràn mang phong cách nghỉ dưỡng.

The Classia như một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi dự án nhà liên kế và biệt thự làm nên thương hiệu Khang Điền như: The Venica, Lucasta, Verosa Park, Melosa, Mega… Tất cả đều có sổ đỏ từng lô, văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán. Ngoài ra, tập đoàn cũng nỗ lực bàn giao nhà và sổ hồng từng căn cho cư dân đúng tiến độ quy định, không chỉ mang đến sự an tâm về chủ quyền sở hữu, mà còn là tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian.

Hiện nay, hoạt động xây dựng tại The Classia đang được gấp rút triển khai. Các dãy nhà cùng hệ tiện ích - cảnh quan dần hoàn thiện giống hình phối cảnh để sẵn sàng bàn giao cho cư dân tương lai dự kiến vào cuối năm nay.

The Classia sẽ được xây sẵn nhà, đầu tư đồng bộ hạ tầng tiện ích - cảnh quan và đảm bảo pháp lý trước khi mở bán dự kiến vào tháng 9.