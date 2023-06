The Chill Fest trở lại cùng dàn line-up 'hot hit'

The Chill Fest đã trở lại với phiên bản mới mang tên “Summer Adventure” giúp giới trẻ “giải nhiệt” mùa hè nóng bỏng.

Nhắc đến The Chill Fest, mọi người sẽ nghĩ đến các buổi đại tiệc âm nhạc quy mô với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị vào mùa hè và dịp lễ hội cuối năm. Trong năm 2023, The Chill Fest đã trở lại với phiên bản mùa hè mang tên ”Summer Adventure”.

Điều các tín đồ âm nhạc quan tâm là chương trình có điều gì ấn tượng và khác biệt với The Chill Fest mùa hè 2022 hay không. Câu trả lời nằm ở dàn line-up của The Chill Fest hè này. Những cái tên “hot hit” góp mặt tại sự kiện này bao gồm DJ Wukong, B Ray, Tăng Duy Tân, HIEUTHUHAI, Grey D, Pháo, Lona, Phúc Du, MC Đại An, DJ Hoaprox, DJ Rin. Đây là những cái tên bảo chứng cho những màn trình diễn cuồng nhiệt và sôi động.

Sân khấu The Chill Fest Cần Thơ ngày 17/6.

Trước sự kiện, khán giả của chương trình hào hứng khi Grey D tiết lộ sẽ nhận lời góp ý từ fan, biến tấu và mang đến The Chill Fest phiên bản mới của ca khúc Đưa em về nhà.

Cùng với Grey D, Lona không những lựa chọn trình diễn với bộ trang phục do người hâm mộ lựa chọn mà còn tái hiện lại màn "xé váy" khiến các fan thích thú.

Grey D và Lona tại The Chill Fest Cần Thơ.

Bên cạnh dàn line-up chất lượng này, khán giả còn được thưởng thức “đặc sản” tại The Chill Fest là các hoạt động thú vị trước và trong sự kiện. Không chỉ có âm nhạc hấp dẫn, những trải nghiệm bên lề của The Chill Fest cũng hấp dẫn không kém.

Cụ thể, trước khi đến với sự kiện, bạn có thể tham gia mini game để giành được vé VIP tham dự chương trình và có cơ hội nhận quà tặng kèm theo chữ ký của các nghệ sĩ biểu diễn.

Lê Bống trải nghiệm các hoạt động tại The Chill Fest Cần Thơ.

Tại sự kiện, khán giả có thể tham gia những hoạt động thú vị, tự tin thăng hạng giao diện với khu vực biến hình cùng loạt trải nghiệm độc đáo khi mua Bia Saigon Chill. Nhiều khán giả tham gia The Chill Fest cảm thấy thích thú với phần này, vì vậy bạn không nên bỏ lỡ trải nghiệm này trong chương trình.