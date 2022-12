Thế chấp 16 bộ hồ sơ nhà giả, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Nữ "siêu lừa" làm giả 16 bộ hồ sơ nhà đất để thế chấp vay tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của hàng chục cá nhân rồi bỏ trốn, sau 11 năm mới ra tòa lãnh án.

Ngày 9/12, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thị Thanh Vân (SN 1959, ngụ tại quận Tân Bình) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc Vân phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, vợ chồng Huỳnh Thị Thanh Vân, Trần Thanh Sơn là chủ sở hữu 2 căn nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM. Do cần tiền trả nợ, Sơn bàn bạc với Vân làm giả giấy tờ nhà đất của 2 căn nhà trên thế chấp cho người khác để vay tiền.

Từ năm 2008 đến năm 2010, Sơn đã làm giả tổng cộng 16 bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất và đưa cho Vân đi thế chấp cho nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền Vân chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng .

Nữ "siêu lừa" Huỳnh Thị Thanh Vân tại tòa.

Ngoài việc thế chấp giấy tờ giả của 2 căn nhà nêu trên cho 14 bị hại, Vân còn thế chấp giấy tờ nhà, đất giả cho 2 người nữa để vay tiền. Tuy nhiên, do 2 người này không cung cấp tài liệu liên quan việc Vân vay mượn tiền, Cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý đối với Vân về hành vi này.

Ngày 30/12/2011 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Vân bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định truy nã Vân. Ngày 23/6/2021, Vân bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với Trần Thanh Sơn, Vân khai những giấy tờ giả của 2 căn nhà trên là do Sơn làm và giao lại cho Vân. Đồng thời, Sơn cũng cùng Vân thế chấp giấy tờ giả để vay tiền của ông Phạm Văn Phượng, ông Phạm Trung Minh để vay tiền. Tuy nhiên, qua xác minh tại UBND phường 1, quận Tân Bình được biết Sơn đã chết vào ngày 11/9/2017.