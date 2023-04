Thế chân tường của Inter Milan

Những CĐV không thường xuyên theo dõi bóng đá Italy có thể nhìn vào con số sau để biết chuyện gì đang diễn ra tại Inter Milan: Trong 6 trận gần nhất, các cầu thủ Inter tung ra tổng cộng 110 cú sút, ghi được 3 bàn, 2 trong số này đến từ chấm 11 m.

Từ vị trí nhì bảng Serie A, Inter giờ đã nằm ngoài top 4. Thay vì bước vào trận đại chiến với Benfica tại Champions League với sự tự tin, Inter đến Da Luz với tâm thế của kẻ bị dồn vào chân tường. Nếu không làm nên chuyện tại Champions League, Inter có thể mất tất cả ở mùa giải này.

Những đối thủ cầm chân hoặc đánh bại Inter trong thời gian này đều không phải tai to mặt lớn gì. Spezia, Bologna, Salernitana, Fiorentina đều giáng cho "Nerazzurri" những cú đấm choáng váng dù lực lượng yếu hơn hẳn.

Kịch bản trong tất cả cuộc đấu này đều giống nhau: Đối thủ oằn mình chống đỡ các tình huống tấn công liên tục của Inter trước khi ghi bàn từ các tình huống cố định hoặc phản công hiếm hoi.

Thực tế đáng buồn này quen tới mức những CĐV Inter trên toàn thế giới không còn bất ngờ nữa. Phần lớn đều băn khoăn điều gì thực sự đã xảy ra với đội bóng con cưng của họ. Rất nhiều cái tên đã được điểm mặt với tư cách tội đồ của "Nerazzurri".

Nổi bật nhất là Simone Inzaghi. Báo chí Italy tiết lộ Inzaghi đã đánh mất niềm tin từ phòng thay đồ Inter. Chính xác hơn, một nửa nhân sự của Inter tin Inzaghi và ngược lại. Nhóm cầu thủ trẻ vẫn tin ông thầy trong khi các ngôi sao trụ cột thì không. Nhóm "già" bị coi là tự ý đá trên sân theo ý mình, không lắng nghe các chỉ đạo từ HLV, khiến Inter không đạt phong độ cao trong thời gian qua.

Tội đồ thứ hai dễ nhìn nhận thấy hơn: Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội không tưởng trước gôn trống ở hai trận gặp Fiorentina và Salernitana, trực tiếp khiến Inter chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm.

Tuy nhiên, Fabrizio Biasin, cây bút viết về Inter nổi tiếng nhất thế giới, thì tin rằng vấn đề cốt lõi của "Nerazzurri" nằm ở cách quản lý nhân sự của CLB này. Từ khi Milan Skriniar công khai không gia hạn hợp đồng với Inter, niềm tin từ nhiều cầu thủ đã đổ vỡ.

Không ai rõ đường hướng phát triển của Inter là gì khi CLB không có tiền để giữ chân những nhân sự chủ chốt đang trong độ chín như trung vệ số 37. Skriniar trước đó được quy hoạch làm đội trưởng Inter trong tương lai. Tuy nhiên vào mùa hè năm ngoái, Inter vẫn quyết định đưa anh lên thị trường chuyển nhượng nhằm giải quyết vấn đề về tài chính.

Mức giá Inter đưa ra là 90 triệu euro cho Skriniar. Đối tác duy nhất PSG không trả hơn 50 triệu và thương vụ đổ bể. Sau khi không bán được người, Inter bày tỏ ý định gia hạn hợp đồng với Skriniar. Tình thế lúc này đã quá tệ. Trung vệ người Slovakia đóng băng quá trình đàm phán với Inter trước khi nhấn mạnh sẽ không gia hạn với Inter và ra đi tự do vào cuối mùa.

Nhiều cầu thủ khác cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự Skriniar tại Giuseppe Meazza. Hầu bao rỗng khiến Inter không thể đáp ứng được nhu cầu của các cầu thủ. Lukaku muốn ở lại Inter nhưng không biết liệu có thể hay không khi mức lương ngay cả bị cắt giảm của anh vẫn quá cao với tầm Inter có thể trả.

Francesco Acerbi, trung vệ được mượn theo diện vá víu từ Lazio nhưng chơi cực hay mùa này, cũng không biết mình có thể ở lại mùa tới không khi Inter chẳng có đủ 4 triệu euro để thanh toán phí mua đứt.

Robin Gosens, Denzel Dumfries thì không biết mình sẽ bị đem bán đi đâu để lấy tiền lấp vào chi phí vận hành CLB. Alessandro Bastoni, tương lai của Inter, thì đang vướng vào câu chuyện gia hạn hợp đồng giống hệt Skriniar cách đây hai năm. Marcelo Brozovic thì đang đối mặt với tin đồn bị đem bán hoặc trao đổi lấy Franck Kessie từ Barca.

Việc Inter không có đường hướng phát triển rõ ràng quay đi quay lại cũng là vì tiền. Việc ông chủ Steven Zhang không thể dùng tiền từ gia đình để chi tiêu buộc Inter phải tự kiếm tiền để trang trải các khoản phí vận hành, trả lương... Không còn cách nào dễ hơn việc bán người, đặc biệt ở CLB có nhiều măng non lẫn ngôi sao như "Nerazzurri".

Với nội tình phức tạp như thế, Inter thành công và vượt thác được mới là lạ.

May mắn cho Inter là mỗi khi bước ra châu Âu, các cầu thủ áo sọc xanh đen lại chơi lột xác. Có thể chính các cầu thủ Inter cũng hiểu đây là nơi duy nhất để họ có thể tự cứu lấy chính mình.

Những kết quả có lợi tại sân chơi châu Âu giúp Inter trực tiếp giải quyết được vấn đề tiền. Một chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ mang cho Inter 12 triệu euro. Nếu chiến thắng đến trên sân nhà, "Nerazzurri" có thể kiếm thêm 5 triệu euro tiền vé (sau khi đã chia cho chính quyền thành phố).

Điều này đồng nghĩa nếu tiến vào bán kết, Inter có thể kiếm trực tiếp về 80 triệu euro cho cả chiến dịch Champions League này, con số đủ để không phải bán bất kỳ ngôi sao nào trong mùa hè tới.

Phần thưởng lớn cũng đồng nghĩa với rủi ro cao nếu Inter không thể chiến thắng. Báo chí Italy cho biết nếu không thể giành vé dự Champions League mùa tới, Inter sẽ đối mặt cuộc tháo chạy hàng loạt từ các ngôi sao. Không ai muốn ở lại con tàu đắm sẽ thi đấu tại Europa League mùa sau và trên hết là không còn tiền.

Trước Benfica, Inter buộc phải thắng là vì thế.

