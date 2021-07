The Center - trái tim 'thị trấn Địa Trung Hải 'bên bờ đảo ngọc

Những yếu tố vàng tạo nên giá trị thương mại của một căn shophouse đều hội tụ tại The Center - phân khu thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence bên bờ đảo ngọc.

Địa Trung Hải khiến du khách mê đắm với dải bờ biển đẹp như tranh vẽ, những vịnh nhỏ nước trong thấu đáy, cùng vô số ngọn núi cao men theo đại dương. Người nổi tiếng, giới thượng lưu đến các quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải để nuông chiều bản thân, dùng bữa trong những nhà hàng được gắn sao Michelin, nghỉ dưỡng ở khách sạn, spa, sân golf đẳng cấp thế giới, tiêu tiền cho vô số phòng trưng bày và cửa hàng sang trọng.

Cách Tây Ban Nha hay những hòn đảo thiên đường của miền Nam Italy nửa vòng Trái Đất, một “thị trấn Địa Trung Hải” phiên bản Việt đang được Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) xây đắp. Dự án nằm cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm ở tây nam Phú Quốc với nhiều nét tương đồng thị trấn Địa Trung Hải được kỳ vọng giúp đảo ngọc phát triển xứng tầm, trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực.

Theo số liệu do Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO công bố, năm 2014, các nước Địa Trung Hải đã đón 343 triệu lượt du khách quốc tế, chiếm gần 1/3 lượng du khách đi du lịch thế giới, thu về 247 tỷ Euro. Dự đoán năm 2030, các quốc gia Địa Trung Hải sẽ thu hút được 500 triệu lượt du khách.

Nếu chỉ dựa vào cảnh sắc thiên nhiên, doanh thu du lịch của những “thiên đường hạ giới” ở Địa Trung Hải sẽ không thể đạt tới những con số ấn tượng kể trên. Lời giải cho bài toán chi tiêu của du khách, cũng như lý do để khách tham quan quay trở lại đây vô số lần nằm ở hệ thống dịch vụ du lịch hoàn thiện: Khách sạn, resort sang trọng; những công trình điểm nhấn ấn tượng, độc đáo; các tòa cao ốc chọc trời và thế giới mua sắm, giải trí phong phú, hấp dẫn.

Dù ở các đô thị trung tâm như Madrid (Tây Ban Nha), Athen (Hy Lạp), Casablanca (Morocco) hay thành phố biển của miền Nam Italy như Amalfi, Positano…, chuỗi hộp đêm nổi tiếng thế giới, khách sạn, chung cư, biệt thự, bến du thuyền, nhà hàng và khu mua sắm... đều hiện hữu trên từng góc phố. Tất cả đủ thỏa mãn bất cứ vị khách khó tính nào và mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho du lịch.

Lấy cảm hứng từ những tinh hoa của du lịch Địa Trung Hải, Sun Property đã xây dựng một hệ sinh thái tiện ích từ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ đến những công trình kiến trúc điểm nhấn tại "thị trấn Địa Trung Hải" phiên bản Việt.

"Thị trấn Địa Trung Hải" của đảo ngọc được tạo bởi 3 mảnh ghép vừa hài hòa tương hỗ, vừa đối lập độc đáo: Quần thể shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, dự án phức hợp căn hộ cao tầng đầu tiên của Phú Quốc và shophouse hướng biển Sun Grand City Hillside Residence, tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí 24/7 Central Village. Tất cả tạo nên một bức tranh Địa Trung Hải đầy màu sắc và nghệ thuật.

Với quy mô đầu tư trên 39,9 ha, "thị trấn Địa Trung Hải" là tâm điểm của tổ hợp vui chơi, giải trí quy tụ tại Nam đảo. Những công trình kiến trúc độc đáo như cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công trình nghệ thuật cầu Hôn ấn tượng, công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới Vortex, tòa tháp đồng hồ cao 75 m tái hiện tháp đồng hồ biểu tượng St. Mark's Campanile trứ danh của Italy, cổng Pompeii (Italy), Khải Hoàn Môn (Paris, Pháp),… mang tới phong vị mới mẻ cho du khách trong hành trình khám phá Phú Quốc.

Đặc biệt, thị trấn Địa Trung Hải còn liên tiếp trở thành điểm đến của những lễ hội hàng đầu. Trong đó, phải kể tới đêm nhạc đón năm mới New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc thu hút tới 10.000 người tham dự, hay show diễn quy mô bậc nhất làng thời trang Việt Fashion Voyage #3 của đạo diễn Long Kan. Vẻ nên thơ, lãng mạn của thị trấn Địa Trung Hải, sự hài hòa đến nghẹt thở của trời, biển và kiến trúc nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao nhà thiết kế thời trang.

Thành công của chuỗi sự kiện đình đám, lượng khách lớn đổ về check-in trên những con đường nhỏ lát gạch granit, bức tường cổ kính hay vô vàn điểm nhấn kiến trúc đậm chất châu Âu… đã minh chứng cho sức hấp dẫn của “thị trấn Địa Trung Hải” nơi đảo ngọc, dù nơi này mới chỉ bước đầu hoàn thiện sau hơn một năm xây dựng.

Trong thời kỳ bình thường mới, những lễ hội triền miên, tiện ích cao cấp cùng trải nghiệm đậm màu Địa Trung Hải sẽ biến nơi đây thành điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời kích thích nhu cầu chi tiêu, mua sắm của du khách khi đến Phú Quốc.

Các nhà đầu tư địa ốc nhạy bén đã nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng khi sở hữu shophouse theo phong cách Địa Trung Hải. Ông Hoàng Đức Dũng - Giám đốc công ty Địa ốc Nhà Đại Phát - cho biết giới đầu tư đang rất quan tâm tới sản phẩm shophouse The Center tại đây.

“The Center là phân khu thấp tầng duy nhất thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence. Với vị trí tâm mạch thịnh vượng kết hợp cùng kiến trúc Taormina độc đáo và một hệ sinh thái hoàn hảo, The Center được đánh giá trở thành dòng xoáy hút lợi nhuận, là sản phẩm bất động sản kinh doanh, thương mại có một không hai tại Phú Quốc”, ông Dũng chia sẻ.

Đúng như tên gọi, phân khu The Center hội tụ những gì “trung tâm” nhất. Nơi đây được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch, giải trí mới của khu vực Nam đảo ngọc. 364 căn shophouse The Center được bao bọc bởi khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera về phía tây, khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi về phía đông, ga đi cáp treo Hòn Thơm về phía nam. Tất cả chỉ cách các công trình biểu tượng vài bước chân.

Từ ban công của những căn nhà phố 5 tầng, du khách dễ dàng thu vào tầm mắt bức tranh rực rỡ của dãy nhà hàng sát biển, tháp đồng hồ biểu tượng nơi Central Village phía trước hay tòa căn hộ hiện đại vươn mình cùng sự phát triển của thành phố trẻ Phú Quốc phía sau lưng.

The Center còn tạo ấn tượng với các nhà đầu tư khi thỏa mãn yếu tố phong thủy - lưng tựa đồi, mặt hướng biển, vừa có sự chắc chắn bền vững của đất, vừa trọn vẹn yếu tố sinh sôi phát lộc của nước. Vị trí và địa thế trung tâm này được đánh giá xưa nay hiếm có, không chỉ tại đảo ngọc mà trên khắp dải bờ biển Việt Nam.

Những ai yêu mến Taormina sẽ biết khu phố cổ Corso Umberto - thiên đường mua sắm, ẩm thực nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, có đủ các cửa hàng, cửa hiệu cao cấp đáp ứng nhu cầu mua sắm và “sống ảo” của du khách. Đi hết Corso Umberto, du khách sẽ tới một trong những quảng trường đẹp nhất Italy: Aprile.

Giống Taormina, đến với The Center, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh con phố nhỏ lát đá vuông sầm uất như Corso Umberto. Khách du kịch có thể dạo bộ, tìm mua những mặt hàng độc đáo, thưởng thức loạt đồ uống nổi tiếng, hay ngắm núi cao, biển xanh, cát trắng, nắng vàng… Và từ vị trí trung tâm của trung tâm, những con phố nhỏ xinh của The Center sẽ dẫn lối du khách khám phá toàn bộ 60 tiện ích tại khu phức hợp, cũng như 50 công trình điểm nhấn trong hệ sinh thái Nam Phú Quốc của Sun Group.

Chăm chút tới từng nước sơn hay thậm chí mảnh gốm biển số nhà, mỗi căn nhà phố The Center tựa tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi những kiến trúc sư, họa sĩ chuyên nghiệp. Chủ đầu tư đã kỳ công tạo màu để biến các bức tường trở nên nền nã, hòa quyện với sắc màu thiên nhiên, mang đến sự đối lập tương hỗ khi đặt cạnh cổ trấn Amalfi đối diện.

Ngôn ngữ kiến trúc đặc trưng của Taormina là những vòm cửa sổ cao, rộng mở hướng thẳng ra biển để đón nắng và gió, cũng được tái hiện chân thực trong từng căn nhà phố. Từng bậc đá tinh xảo, vườn hoa rực sắc, đài phun nước lãng mạn đan xen trong các lối đi đều gợi nhớ đến không gian của thị trấn Taormina cách Phú Quốc nửa vòng Trái Đất.

Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư Sun Group sẽ hợp tác với các đối tác nước ngoài như Tư vấn kiến trúc Codinachs Architects (Tây Ban Nha), Tư vấn cảnh quan EGO (Ý), Tư vấn chiếu sáng Firefly (Anh)... để mang tới cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải đậm nét cho toàn khu The Center.

Được kiến tạo để trở thành tâm mạch thịnh vượng, mỗi căn shophouse The Center có chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng từ 8-15m. Thiết kế đa dạng diện tích giúp nhà đầu tư linh hoạt khai thác nhiều loại hình kinh doanh, hướng tới nhiều đối tượng khách hàng.

Đầu tiên là dịch vụ lưu trú. Bản thân mỗi căn shophouse The Center đã sở hữu kiến trúc bắt mắt, khơi gợi cảm xúc nghỉ dưỡng của du khách. Tham chiếu với số lượng cơ sở lưu trú 3 sao còn hạn chế ở đảo ngọc, các nhà đầu tư chỉ cần bổ sung thêm chất lượng dịch vụ xứng tầm để biến những mini hotel ở The Center thành điểm dừng chân tin cậy của du khách.

Dịch vụ F&B cũng là một lựa chọn tốt để kinh doanh ở The Center, bởi sức hấp dẫn của phong cách ẩm thực vốn đã trở thành huyền thoại. Ăn như người Địa Trung Hải, sống như người Địa Trung Hải đã trở thành chủ đề của nhiều cuốn sách. Mang tới cho du khách những bữa tiệc của vị giác hấp dẫn, lành mạnh và chuẩn vị, các nhà hàng ở đây chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của người sành ăn.

Bên cạnh đó, quảng trường lễ hội con sò, công viên, vườn hoa, “thang rắn” uốn lượn giật cấp theo triền đồi hướng về đại dương xanh tại The Center sẽ mang tới cảm hứng Địa Trung Hải bất tận cho người ghé thăm.

Như cái nôi của văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng thế giới tại Italy, Hy Lạp…, "thị trấn Địa Trung Hải" phiên bản Việt với trung tâm là The Center sẽ hút dòng khách là giới nghệ sĩ, giới tinh hoa có nhu cầu sống cao, gout thẩm mỹ hiện đại. Bởi vậy, trung tâm chăm sóc sức khỏe, spa, dịch vụ du lịch, lữ hành, các cửa hàng thời trang, hay thậm chí là triển lãm nghệ thuật sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Dự kiến được bàn giao vào quý III năm sau, khi ấy, những con phố sầm uất của The Center sẽ khuấy động nhịp sống phồn hoa tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải, nơi được đánh giá mang đẳng cấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế, cũng trở thành “miệng phễu” hút khách du lịch quốc tế sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.