The Body Shop ra mắt cửa hàng bền vững tại Việt Nam

Theo đuổi triết lý “đấu tranh cho xã hội công bằng và tốt đẹp hơn”, The Body Shop tin khách hàng có thể trở thành nhà hoạt động xã hội, chung tay hành động từ những việc nhỏ nhất như mua sắm. Đó là lý do thương hiệu giới thiệu mô hình cửa hàng bền vững Activist Maker’s Workshop. Cửa hàng đặt tại TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền TP.HCM và tiếp tục được nhân rộng quy mô tại Việt Nam.

Tại Activist Maker’s Workshop, khách hàng không chỉ được trải nghiệm sản phẩm chăm sóc cơ thể, mà còn khám phá những câu chuyện nhân văn trong từng sản phẩm, cũng như tham gia vào chiến dịch hành động vì môi trường và xã hội của nhãn hàng.

Activist Maker’s Workshop của The Body Shop.

Vào sự kiện ra mắt cửa hàng, khách mời được nghe chia sẻ ý tưởng của The Body Shop và tinh thần bền vững khởi xướng bởi bà Anita Roddick - nhà thành lập thương hiệu. Bên cạnh đó, người tham dự có cơ hội trải nghiệm, khám phá từng khu vực và chất liệu tạo nên không gian bền vững. Chặng cuối của hành trình là xác nhận dấu ấn cá nhân trong chiến dịch môi trường “Hành động để thay đổi - Act for change”.

Một trong những điểm nổi bật của mô hình cửa hàng mới là yếu tố địa phương. Với niềm yêu mến dành cho văn hóa gốm sứ Việt Nam, thương hiệu sử dụng nhiều vật dụng như chậu cây hay hộp bảo quản mẫu thử làm bằng đất nung. Bức tường tranh mosaic “khổng lồ” đặt trang trọng tại trung tâm cửa hàng tạo điểm nhấn. Bức tranh kết hợp chất liệu gốm Bình Dương và mảnh chai lọ The Body Shop (từng được khách hàng gửi lại trong chương trình Trả vỏ tái chế năm 2022). Toàn bộ công đoạn thực hiện phụ trách bởi Toong Teng Mosaic House - nhóm bạn trẻ yêu mosaic sáng tạo và nhiệt huyết.

Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia thải nhiều rác nhất ra đại dương. Đây cũng là lý do The Body Shop tạo nên bức tranh khoảng 12,2 m như lời kêu gọi hướng đến cộng đồng: Hãy hành động để thay đổi. Sự thay đổi bắt đầu từ mỗi cá nhân, nhất là người trẻ - thế hệ tương lai của đất nước.

The Body Shop bố trí nhiều chậu cây và vật dụng gốm sứ trong cửa hàng mới.

Cũng tại cửa hàng, người dùng được trải nghiệm khu vực, sản phẩm độc đáo và mang tính bền vững.

“Trạm nạp” - Refill station: Khu vực refill (tái nạp) sản phẩm ở Activist Maker’s Workshop giúp khách hàng giảm nhựa dùng một lần. Các sản phẩm như sữa tắm, dầu gội và dầu xả có thể refill đến 300 ml/lần. Theo thương hiệu, đây là trạm nạp thứ 4 tại Việt Nam của The Body Shop.

Trang thiết bị bền vững: Toàn bộ tủ, quầy kệ và từng vật dụng trong cửa hàng được cam kết làm từ gỗ đạt chứng nhận và nhựa tái chế. Cụ thể, biển hiệu bằng kim loại sử dụng ít năng lượng trong chế tạo và có thể tái chế; mặt bàn làm từ rác thải tái chế…

Tháp bơ dưỡng thể: Biểu tượng mô phỏng sản phẩm bán chạy nhất của The Body Shop được trưng bày nổi bật tại trung tâm cửa hàng, khu vực trải nghiệm. Tại đây, khách hàng được thử nhiều sản phẩm như sữa chua dưỡng, sữa tắm với đa dạng mùi hương.

“Trạm hành động” ACT Bay: “Trái tim”, nơi truyền tải tinh thần hoạt động xã hội của The Body Shop. Qua chiến dịch toàn cầu và địa phương được trưng bày, khách hàng có thể tìm hiểu, trở thành nhà hoạt động xã hội hoặc một phần của chiến dịch.

Khu vực này đang triển khai chiến dịch dài hạn “Hành động để thay đổi - Act for change”. Khách hàng Việt Nam được khuyến khích duy trì hành động bền vững đơn giản như refill - tái nạp, reduce - giảm thiểu, reuse - tái sử dụng và recycle - tái chế.

Trong tương lai, khu vực ACT Bay được đổi mới theo từng chiến dịch, gồm vấn đề môi trường, bình đẳng giới hay nâng cao tiếng nói thanh niên. Đại diện The Body Shop Việt Nam cho biết sẽ có hai cửa hàng Activist Maker’s Workshop được khai trương trong năm nay và mạng lưới mở rộng ở năm tiếp theo.

Thành lập từ năm 1976 tại thành phố Brighton (Anh quốc) bởi bà Anita Roddick, The Body Shop hiện là thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu đạt chứng nhận B Corp. Thương hiệu thuộc Natura & Co - tập đoàn mỹ phẩm đa kênh và đa thương hiệu, cam kết đóng góp tích cực vào kinh tế, xã hội, môi trường. Trong suốt tiến trình hoạt động, The Body Shop mang đến sự thay đổi tích cực cho thế giới bằng sản phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp chất lượng cao, thành phần từ thiên nhiên, được sản xuất bền vững, nhân văn. Tôn chỉ của thương hiệu là kinh doanh tạo ra giá trị tốt đẹp.

Hiện nay, The Body Shop có khoảng 3.000 cửa hàng tại hơn 70 quốc gia. Thương hiệu có mặt tại Việt Nam từ năm 2009, hiện có 38 cửa hàng trên toàn quốc. Độc giả tham khảo tại thebodyshop.com.vn.