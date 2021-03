The Body Shop lan tỏa thông điệp 'Mạnh dạn yêu bản thân'

Trong tháng 3 - tháng của phụ nữ, The Body Shop cùng YouTuber Giang Ơi khởi động chiến dịch ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp “Mạnh dạn yêu bản thân” đến phái đẹp Việt.

Trong suốt hành trình hơn 11 năm đồng hành cùng phái đẹp Việt, The Body Shop nhận thấy phụ nữ Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều bất công trong cuộc sống. Với sứ mệnh đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp và công bằng, The Body Shop khởi động chiến dịch dài hạn với thông điệp mở màn “Rise Up with Self Love - Mạnh dạn yêu bản thân”. Trong một năm, The Body Shop đặt mục tiêu truyền cảm hứng yêu bản thân đến 1 triệu người trên toàn thế giới, tạo ra những thay đổi tích cực và sâu rộng.

Hợp tác cùng Giang Ơi, The Body Shop Việt Nam mong muốn lan tỏa khái niệm nữ quyền đúng đắn đến cộng đồng, góp thêm năng lượng để phụ nữ Việt hiện thực hóa tinh thần yêu bản thân.

Chiến dịch “Rise Up with Self Love” có sự đồng hành của Giang Ơi.

Tại các nước Á Đông, dưới tác động của văn hóa coi trọng tập thể hơn cá nhân, khái niệm “yêu bản thân” thường bị nhầm lẫn với sự ích kỷ. Đại sứ của chiến dịch lần này - YouTuber Giang Ơi - chia sẻ góc nhìn tương tự: “Nhiều người nghĩ yêu bản thân là ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho người khác. Đây là hiểu lầm phổ biến trong xã hội, xuất phát từ một số định kiến sai lệch đánh đồng sự hy sinh với tình yêu, sự quan tâm, hào phóng và bao dung với người khác”. Định kiến này đặc biệt đè nặng lên phụ nữ và vô hình trung tạo nên sự bất bình đẳng về giới nhất định.

Khi xã hội trở nên phức tạp hơn, yếu tố bất bình đẳng theo đó cũng trở nên tinh vi hơn dưới nhiều hình thức. The Body Shop tin tưởng rằng giải pháp tiên quyết cho vấn đề này chính là sự yêu bản thân - công nhận những giá trị vốn có của chính mình và tự tin thể hiện chúng ra bên ngoài. Để cổ vũ tinh thần cho một nửa thế giới, giúp họ vượt qua những khó khăn và khám phá sức mạnh cũng như vẻ đẹp bên trong, The Body Shop Việt Nam mang đến thông điệp "Mạnh dạn yêu bản thân”.

“Mạnh dạn yêu bản thân” là khởi đầu cho hành trình tình yêu lan tỏa.

Từ góc nhìn của thương hiệu này, yêu bản thân nghĩa là chấp nhận con người của bạn và chấp nhận cả những khía cạnh mà bạn không thể thay đổi. Không ai là hoàn hảo nhưng rõ ràng mỗi chúng ta đều có đủ sức mạnh để tiếp tục hoàn thiện mình. Yêu bản thân vì thế hoàn toàn không phải là sự ích kỷ mà là sự quan tâm lành mạnh dành cho chính mình, tự tin với những giá trị bên trong mình và cảm thấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Yêu được bản thân, chúng ta mới dễ dàng lan tỏa tình yêu với thế giới.

Đúng như lời chia sẻ gần gũi của Giang Ơi: “Chỉ có yêu bản thân thì mình mới có thể yêu người khác. Ở vị trí một người phụ nữ độc lập yêu bản thân, mình có thể dành hết trái tim cũng như lý trí để yêu thương những người quan trọng trong đời, trong khi vẫn để họ tự do được sống là chính họ”.Để việc yêu bản thân không chỉ là một khái niệm, The Body Shop luôn khuyến khích phụ nữ hành động. Để theo dõi những câu chuyện truyền thêm cảm hứng cho hành trình yêu chính mình, bạn đọc có thể theo dõi website và fanpage chính thức của The Body Shop Việt Nam tại website thebodyshop.com.vn/vn/self-love; fanpage The Body Shop Việt Nam; Instagram @thebodyshopvietnam