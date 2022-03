'The Batman' mở màn với 57 triệu USD

Với hình thức phát độc quyền tại rạp, "The Batman" đang là bộ phim có thành tích mở màn ấn tượng nhất trong năm 2022.

Theo Variety, phòng vé năm 2022 có dấu hiệu khởi sắc khi bom tấn The Batman ra mắt. Bộ phim khởi động lại của thương hiệu Người Dơi thu về 57 triệu USD từ 4.417 rạp ở Bắc Mỹ. Số tiền trên bao gồm doanh thu 21,6 triệu USD từ các suất chiếu sớm.

Tác phẩm của Warner Bros. dự đoán thu về 120- 130 triệu USD vào cuối tuần. Với hơn 50 triệu USD vào ngày đầu tiên, The Batman hiện là bộ phim có doanh thu mở màn lớn nhất năm 2022. Uncharted của Sony đứng vị trí thứ hai với 44 triệu USD .

The Batman nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Ảnh: Warner Bros..

So với các bộ phim trước đó của thương hiệu, doanh thu mở màn của The Batman kém ấn tượng. The Dark Knight mở màn với 158 triệu USD , The Dark Knight Rises là 160 triệu USD và Batman v Superman: Dawn of Justice là 166 triệu USD .

Sau khi ra mắt, bộ phim đen tối về hiệp sĩ bóng đêm của thành phố Gotham nhận được những đánh giá tích cực. Cây bút Pete Debruge của Variety cho rằng The Batman là tác phẩm "có căn cứ, tàn bạo kéo dài gần ba giờ". Nhà phê bình nhận định phim sẽ thay đổi khái niệm về siêu anh hùng.

"Khán giả đang xem tác phẩm điện ảnh thực thụ, điều mà các phim siêu anh hùng trước đây không làm được", cây bút Jeffrey Zhang của Strange Harbors bình luận.

Người Dơi Robert Pattinson và Miêu Nữ Zoë Kravitz trong The Batman. Ảnh: Warner Bros..

Màn thể hiện của Robert Pattinson cũng nhận ý kiến tích cực từ các nhà phê bình. "Màn trình diễn của Pattinson có thể gây tranh cãi. Phiên bản Batman giận dữ, sẵn sàng phát điên khiến khán giả liên tưởng đến Joker của Joaquin Phoenix và phù hợp với hướng đi của kịch bản", Film School Rejects nhận xét.