'The Batman' của Robert Pattinson khó vượt 'Spider-Man'

Dù gặt hái doanh thu khả quan tại phòng vé toàn cầu, tương lai “The Batman” vượt doanh thu 1,8 tỷ USD của ‘Spider-Man: No Way Home’ là khó xảy ra.

Phát hành vào tháng 12/2021, Spider-Man: No Way Home đánh dấu cột mốc vàng son cho điện ảnh thế giới giữa đại dịch Covid-19 khi thu tới 600 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu (theo Variety) từ phòng vé toàn cầu. Đây là con số đáng ngưỡng mộ ngay cả với một bom tấn siêu anh hùng phát hành trước đại dịch.

Về phần The Batman, tác phẩm là bom tấn siêu anh hùng đầu tiên của Warner Bros. được phát hành độc quyền tại rạp kể từ Bird of Preys (2020). Bộ phim làm mới thương hiệu Batman thu 254 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trong dịp cuối tuần đầu tiên tại rạp. Tựa phim chắc chắn là con gà đẻ trứng vàng tiếp theo cho Warner Bros. nhưng khó thu hẹp khoảng cách với Spider-Man: No Way Home trên bảng xếp hạng doanh thu giữa đại dịch.

Những dấu mốc quan trọng của các vũ trụ siêu anh hùng

Spider-Man: No Way Home đánh dấu lần thứ ba Jon Watt đạo diễn một tác phẩm về phiên bản siêu anh hùng Spider-Man của Tom Holland. Bộ phim cũng kỷ niệm 20 năm thương hiệu Spider-Man tung hoành màn ảnh rộng với sự xuất hiện của loạt nhân vật đã ăn sâu vào ký ức người hâm mộ là hai phiên bản Spider-Man của Tobey Maguire và Andrew Garfield cùng các ác nhân đối đầu họ.

Khoảnh khắc ba phiên bản Spider-Man hội tụ trong cùng một khung hình. Ảnh: Sony.

Trong The Batman, khán giả được giới thiệu với phiên bản Bruce Wayne/Batman do Robert Pattinson thủ vai. Sau hai năm hành hiệp, Batman trẻ tuổi chưa thể thoát khỏi bóng ma quá khứ trong khi vẫn chật vật mỗi ngày để tìm ra lý tưởng của mình. Phần phim tồn tại độc lập với Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

Cả Spider-Man: No Way Home và The Batman đều nhận được cái gật đầu của giới phê bình và sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. No Way Home là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất 2021 cũng như giai đoạn 2020-2021 với 1,88 tỷ USD thu về sau ba tháng. The Batman cũng không thua kém khi kiếm được 606,57 triệu USD sau ba tuần ra rạp và tạm giữ ngôi phim có doanh thu phòng vé cao nhất 2022.

The Batman hiện là phim về Batman có doanh thu mở màn cao thứ ba trong lịch sử, chỉ xếp sau The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012). Số tiền bộ phim kiếm được hiện cũng vượt qua mức doanh thu phòng vé trung bình ( 580,2 triệu USD ) mà các tựa phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh DC do Warner Bros. sản xuất từ năm 2013 tới nay thu về.

Tuy nhiên, thành tích tính đến hiện tại của The Batman sau ba tuần mới chỉ nhỉnh hơn, nhưng không đáng kể, so với doanh thu ba ngày khởi chiếu của Spider-Man: No Way Home. Phim sẽ chính thức phát hành trên dịch vụ trực tuyến HBO Max từ 19/4 sau 45 ngày chiếu độc quyền tại rạp - ngắn hơn nhiều so với No Way Home. Theo Deadline, phải tới tháng 5 năm nay, No Way Home mới được phát hành độc quyền trên dịch vụ trực tuyến Starz.

Hai yếu tố này sẽ gây khó khăn cho The Batman trong cuộc đua doanh thu với Spider-Man: No Way Home. Tương lai đạt doanh thu 1,8 tỷ USD của bom tấn với Robert Pattinson trong vai chính càng gập ghềnh khi trong lịch sử, mới chỉ có bốn phim chuyển thể từ truyện tranh DC có doanh thu vượt 1 tỷ USD và không tác phẩm nào trong số này chạm tới mốc 1,2 tỷ USD .

Khác biệt giữa The Batman và Spider-Man: No Way Home

Kể từ Spider-Man (2002) của đạo diễn Sam Raimi, đã có tám bộ phim điện ảnh về Spider-Man ra rạp. Đây đều là các tác phẩm gặt hái doanh thu cao, trung bình rơi vào khoảng 830 triệu USD /phim. Về phần Spider-Man: No Way Home, bộ phim là phần thứ ba - có thể coi như tạm kết - bộ ba tác phẩm về siêu anh hùng bắn tơ của Tom Holland.

Đây cũng là chùm phim ăn khách nhất về Spider-Man khi hai phần phim Homecoming (2017) và Far From Home (2019) lần lượt thu 878,3 triệu USD và 1,3 tỷ USD . Far From Home cũng là bộ phim đầu tiên về Spider-Man kiếm được hơn 1 tỷ USD (không bao gồm quy đổi sau lạm phát).

The Batman khó vượt mốc doanh thu 1,2 tỷ USD . Ảnh: Warner Bros.

So với các bộ phim trước về Spider-Man cũng như nhiều phim siêu anh hùng đã ra mắt nói chung, Spider-Man: No Way Home sở hữu nhiều lợi thế giúp tăng doanh thu của tác phẩm. Trong khi The Batman khởi động thương hiệu phim mới, No Way Home tạm khép lại một chùm phim đã trải qua ba phần.

Sự ủng hộ của khán giả dành cho Spider-Man nói chung và hai phần tiền truyện nói riêng đã tạo cho No Way Home lợi thế tại phòng vé. Trong khi đó, The Batman đối mặt thử thách thuyết phục khán giả tham gia vào chuyến phiêu lưu của một phiên bản hiệp sĩ bóng đêm mới. The Batman đánh dấu lần thứ hai Warner Bros. làm mới hình tượng Batman chỉ trong vòng sáu năm.

Trong No Way Home, vì sự hợp tác thiếu ăn ý giữa Spider-Man và Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), cánh cổng nối đa vũ trụ Marvel đã mở ra. Đa vũ trụ là chính là thứ mà người hâm mộ phim siêu anh hùng Marvel hằng chờ đợi, đã được hứa hẹn từ nhiều năm trước với sự xuất hiện bất minh của quái nhân Mysterio (Jake Gyllenhaal) trong Far From Home. Từ No Way Home, mạch truyện chính của Kỷ nguyên IV MCU đã chính thức bắt đầu.

Trước khi No Way Home ra rạp, trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến lan truyền tin đồn sẽ có tới ba phiên bản Spider-Man cùng xuất hiện trong bộ phim mới. Dù người trong cuộc lên tiếng phủ nhận, đây vẫn là mồi nhử hữu hiệu lôi kéo khán giả tới rạp theo dõi tác phẩm.

Khi sự việc ngã ngũ, khoảnh khắc Tom Holland, Andrew Garfield và Tobey Maguire tập hợp trên màn ảnh xứng đáng là sự kiện lớn nhất vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel trong thập kỷ qua. Hiệu ứng truyền miệng cũng thu hút thêm nhiều người ra rạp để tự mình chứng kiến khung cảnh ấy.

Về phần The Batman, bộ phim tồn tại độc lập với DCEU và chi tiết chiều lòng fan gần như duy nhất xuyên suốt tác phẩm có là màn xuất hiện chóng vánh của Joker (Barry Keoghan), cũng là lời hứa về cuộc đối đầu giữa hai kẻ tử thù trong tương lai. No Way Home có sự góp mặt của Doctor Strange, nhưng Batman đơn độc trên hành trình trừ gian diệt bạo trong bộ phim của riêng mình.

Tuy nhiên, việc The Batman không thuộc DCEU lại mang đến cho tác phẩm nhiều lợi ích hơn bất lợi. Nó hứa hẹn với người xem những giá trị mới mẻ, tách khỏi vũ trụ điện ảnh như rắn mất đầu. The Batman cũng là phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong số các tác phẩm siêu anh hùng DC ra rạp kể từ Shazam! (2019). Với kỷ lục này, dù The Batman không thể thắng trong cuộc đua doanh thu với No Way Home, nó vẫn là một thành công rực rỡ cho Warner Bros.