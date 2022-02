‘The Batman’ có làm thay đổi Vũ trụ điện ảnh DCEU?

“The Batman” sẽ ra rạp từ 4/3. Bộ phim hứa hẹn nhiều bất ngờ với khán giả yêu thích dòng phim siêu anh hùng.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1939, Batman là một trong những nhân vật siêu anh hùng giả tưởng vĩ đại nhất của nền văn hóa đại chúng. Trên màn ảnh rộng, nhân vật hiệp sĩ bóng đêm đã góp mặt ở trên dưới 20 tác phẩm. Vai diễn từng được Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale và Ben Affleck… đảm nhận trong những thập kỷ qua.

The Batman là nỗ lực mới nhất của Warner Bros. và DC Films nhằm làm mới hình ảnh vị siêu anh hùng trên màn ảnh rộng. Khác với các tác phẩm trước đó, phim lựa chọn khai thác bức chân dung Batman thuở mới hành nghề trừ gian diệt bạo. Vai diễn được giao cho Robert Pattinson - ngôi sao 36 tuổi vừa thành công thoát khỏi cái bóng của thương hiệu Twilight.

Một Batman khác biệt

Phần giới thiệu nội dung The Batman từ Warner Bros. viết: “Hơn một năm kể từ khi bắt đầu đi tuần trên đường phố dưới lớp mặt nạ Batman, Bruce Wayne (Robert Pattinson) đã gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tâm trí những tên tội phạm nơi đây".

"Chỉ với những người đồng minh ít ỏi - quản gia Alfred (Andy Serkis) và ủy viên James Gordon (Jeffrey Wright) - Batman tuyên chiến với mạng lưới tham nhũng đã ăn sâu bám rễ vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Gotham. Vị quái hiệp đơn độc tự nhận mình là hiện thân duy nhất của sự báo thù cho cư dân thành phố này”.

The Batman lấy bối cảnh hai năm kể từ khi hiệp sĩ bóng đêm thành phố Gotham bắt đầu hành hiệp.

Bộ phim bắt đầu bằng chuỗi án mạng kinh hoàng nhắm vào giới tinh hoa của Gotham. Tại mỗi hiện trường, hung thủ đều để lại các manh mối cho “thám tử vĩ đại nhất thế giới” Batman. Lần theo manh mối, vị anh hùng tiếp cận thế giới ngầm của Gotham và chạm trán hàng loạt nhân vật như Selina Kyle (Zoë Kravitz), Oz/The Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) và Edward Nashton/The Riddler (Paul Dano).

Khi các bằng chứng ngày một dẫn gần tới hang ổ trùm cuối, kế hoạch lớn của gã cũng dần hé lộ. Để ngăn chặn kết cục bi thảm, Batman phải thành lập liên minh mới, lật mặt hung thủ giết người và đưa những kẻ lạm quyền, tham nhũng bấy lâu âm thầm gặm nhấm thành phố Gotham ra trước ánh sáng công lý.

Ban đầu, dự án The Batman được lên kế hoạch là phần phim riêng về nhân vật Batman của Ben Affleck, do chính tài tử viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính. Tuy nhiên, vai trò đạo diễn kiêm biên kịch bộ phim đã được bàn giao cho Matt Reeves sau khi Affleck tuyên bố trả vai Batman hồi 2017. Tiếp đó, Robert Pattinson được chọn đảm nhận vai hiệp sĩ bóng đêm thay Affleck trong dự án, chính thức trở thành Batman mới nhất trên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Matt Reeves cho hay anh từng sững sờ khi hay tin mình được làm phim về gốc rễ của Batman, nhân vật đã sống hơn tám thập kỷ trên trang sách và màn ảnh. “Batman khởi nghiệp là một thám tử. Thế nên, việc trung thành với chi tiết này, gỡ bỏ khía cạnh siêu anh hùng giả tưởng DC khỏi bản chất nhân vật nhưng đồng thời giữ được tinh thần thượng tôn công lý, khao khát triệt phá tội phạm của Batman là một thử thách thú vị”.

Reeves chia sẻ anh không muốn mở đầu bộ phim bằng cách kể lại cảnh đời nhân vật - điều bất kỳ người hâm mộ nào cũng đã thuộc nằm lòng - mà sẽ xây dựng một phiên bản Batman trẻ tuổi. The Batman sẽ là trùng điệp thử thách, thúc đẩy nhân vật trưởng thành, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. “Thế nên, chúng tôi lựa chọn làm phim về phiên bản Batman trẻ tuổi và để cậu ấy bắt tay khám phá một bí ẩn lớn. Đó không phải những gì được viết trong sách mà là một câu chuyện có liên hệ với quá khứ của nhân vật, khiến anh ta băn khoăn về gốc rễ của mình”, Reeves nói.

Vị đạo diễn cũng nhận xét: “Batman quen thuộc với khán giả nhờ bộ đồ, siêu xe, các món đồ công nghệ, phong thái ấn tượng… Nhưng anh ta không thực sự là siêu anh hùng. Dưới lớp vỏ ấy, nhân vật chỉ là một thanh niên với hành động và suy nghĩ bị chi phối bởi cảm xúc. Đó là khía cạnh nhân tính của Batman. Nhân vật mang một động cơ đầy tính anh hùng là biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Nhưng khi đối diện với thực tế, anh ta không hành động một cách thuần túy vì lòng vị tha. Đó chính là điểm khiến nhân vật trở nên dễ gần”.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt ăn khách, sở hữu diễn xuất được giới phê bình ghi nhận tại Hollywood.

Thủ vai Batman là tài tử Robert Pattinson. Từng một bước thành sao vào cuối thập niên 2000 với thành công của loạt phim Twilight, Pattinson đã có nhiều năm chật vật với nghiệp diễn khi tìm cách thoát khỏi cái bóng của ma cà rồng Edward Cullen. Sức ảnh hưởng quá lớn của vai diễn sến sẩm cùng sự non nớt trong tay nghề khi ấy đã bóp nghẹt Pattinson.

Trong suốt một thập kỷ sau đó, nam diễn viên dồn sức cho các dự án phim độc lập kinh phí thấp nhưng đổi lại, sở hữu dàn nhân vật độc đáo, giàu thử thách. Nỗ lực của Robert Pattinson được đền đáp bằng những vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong Good Time (2017), The Lighthouse (2019) hay The Devil All the Time (2020).

Năm 2020 Pattinson có vai thứ chính trong tác phẩm hành động kinh phí lớn Tenet của Christopher Nolan. Tuy nhiên, phải tới The Batman, anh mới thực sự có màn trở lại hoành tráng trong vai trò nam chính một bom tấn siêu anh hùng. Với thành tựu diễn xuất đã được ghi nhận thời gian qua, sự trở lại của Pattinson là một yếu tố hút khách cho tác phẩm về nhân vật thám tử Batman.

Bộ phim bứt mình khỏi DCEU

Trái với kỳ vọng ban đầu từ người hâm mộ, cả The Batman lẫn nhân vật Batman của Robert Pattinson đều không thuộc về vũ trụ điện ảnh DCEU mà Warner Bros. dày công xây dựng từ đầu thập niên 2010. Đây là yêu cầu đặc biệt của Matt Reeves khi nhận lại trọng trách thực hiện bộ phim từ Ben Affleck. Anh muốn được trao quyền tự do sáng tạo một câu chuyện tồn tại độc lập với diễn biến của vũ trụ siêu anh hùng.

Trong bài phỏng vấn với Slashfilm hồi tháng 1, nhà sản xuất Dylan Clark của The Batman đã một lần nữa khẳng định thông tin này. Clark cho hay bộ phim không có bất kỳ liên hệ gì tới các sự kiện trong The Flash (2022) - tác phẩm mở ra đa vũ trụ DC trên màn ảnh rộng và có sự góp mặt của hai phiên bản Batman do Ben Affleck và Michael Keaton thủ vai.

“Warner Bros. có cả một đa vũ trụ cho việc khám phá các cách khác nhau để sử dụng bộ sưu tập nhân vật đồ sộ. Matt chủ trương khám phá nhân vật theo chiều sâu cảm xúc và sẽ đào tới tận gốc rễ cốt lõi tinh thần của nhân vật”, nhà sản xuất chia sẻ.

Với quyết định này, The Batman đã chọn hướng đi giống với Joker (2019) của Todd Phillips. Bộ phim với Joaquin Phoenix thủ vai chính đã tái hiện câu chuyện về nguồn gốc của một trong những tay phản diện điên cuồng và tàn ác nhất vũ trụ DC - Joker. Thuộc thể loại chính kịch, tội phạm kết hợp yếu tố giật gân, Joker kể về cảnh đời bi kịch và con đường sa ngã của Arthur Fleck từ lúc là một anh hề cho tới khi lột xác thành hoàng tử tội phạm thành phố Gotham.

Trong phim, Batman sẽ cho thấy bản năng thám tử thông qua nhiệm vụ khám phá chân tướng một vụ giết người.

Xem Joker, khán giả khó nhận ra những đặc trưng cơ bản của dòng phim bom tấn siêu anh hùng thường thấy. Liên hệ lớn nhất giữa bộ phim và thể loại siêu anh hùng chỉ là dàn nhân vật chính với những cái tên quen thuộc trên trang truyện. Tại Oscar 2022, Joker nhận 11 đề cử Oscar và chiến thắng ở hai hạng mục dành cho nam chính xuất sắc và nhạc phim xuất sắc. Đây có thể coi là thành tựu nghệ thuật lớn nhất mà một tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng từng đạt được trong thập kỷ qua.

Về mặt kinh tế, Joker cũng khiến Warner Bros. mát lòng mát dạ khi thu về tới hơn 1 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu trong khi chỉ tốn 55 triệu USD kinh phí sản xuất. Số vốn đầu tư này chỉ bằng 40% hoặc ít hơn mức kinh phí trung bình mà Warner Bros. hay Disney đầu tư cho các dự án bom tấn siêu anh hùng. Tuy nhiên doanh thu của Joker lại nằm trong top đầu các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh DC hãng từng thực hiện.

Thành công của Joker chính là tiền lệ cần thiết cho The Batman của Matt Reeves. Khi DCEU vẫn đang chật vật tìm sự đột phá về chất lượng cũng như doanh thu, sẽ rất thú vị nếu The Batman có thể nối tiếp Joker gặt hái doanh thu bạc tỷ.