Thẻ bài 'Chúa Nhẫn' được săn lùng với giá 2,2 triệu USD

Thẻ "Nhẫn vàng" từ trò chơi thẻ bài "Magic: The Gathering" đang được các game thủ, các nhà sưu tập săn lùng với giá ngày một tăng cao.

Lá bài Nhẫn vàng đang được săn lùng với giá 2,2 triệu USD. Ảnh: Wizards of the Coast.

Chỉ có duy nhất một thẻ bài Nhẫn vàng nằm trong các gói thẻ bài mới được trò chơi "Magic: The Gathering" bắt đầu tung ra thị trường từ hôm 23/6, theo Wall Street Journal. Gói thẻ bài lần này gồm các lá bài minh họa nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Lord of the Rings (Chúa Nhẫn).

Một nhà sưu tập từ Tây Ban Nha có tên Francisco Rubio đã đưa ra mức giá 2,2 triệu USD cho thẻ bài này. Chỉ một ngày trước đó, lá bài được cửa hàng bán thẻ bài Dave & Adam’s Card World ở New York treo thưởng với giá 1 triệu USD .

Wizards of the Coast, công ty phát hành trò chơi "Magic: The Gathering", cho biết tỷ lệ để các nhà sưu tập tìm thấy lá bài trong một bộ thẻ là dưới 0,00003%.

"Đây sẽ là lá bài độc nhất trong trò chơi Magic. Chúng tôi đang rất nỗ lực để sớm có được lá bài này", Rubio, chủ cửa hàng bán thẻ bài Gremio de Dragones ở thành phố Valencia, cho biết.

Giá trị của thẻ Nhẫn vàng không chỉ nằm ở sự độc nhất của nó, mà còn bởi bộ truyện Lord of the Rings rất được yêu mến. Việc ra mắt gói thẻ theo chủ đề Lord of the Rings đã giúp doanh số đặt trước của thẻ bài trò chơi Magic tăng chưa từng có.

Nhiều gói thẻ phát hành sớm đã được mở trước ngày 23/6, tuy nhiên không chứa lá bài Nhẫn vàng đặc biệt, Wizards of the Coast cho biết. Đã có một số thông tin lan truyền trên mạng về việc phát hiện lá bài, tuy nhiên tất cả đều không phải sự thật.