'The Addams Family 2' - tác phẩm đáng xem cho mùa Halloween

Gia đình Addams trở lại trong phần phim hoạt hình thứ hai với nội dung xoay quanh chuyến du lịch xuyên nước Mỹ của họ.

The Addams Family là thương hiệu hoạt hình nổi tiếng với góc nhìn hài hước, mỉa mai cùng phong cách dark comedy (hài đen) đặc trưng. Những nhân vật truyện tranh do Charles Addams sáng tạo là phép mỉa mai, châm biếm gia đình kiểu Mỹ thế kỷ 20.

Hai vợ chồng Gomez và Morticia sống trong một căn nhà u ám với hai người con Wednesday và Pugsley. Cùng với ông chú Fester và những thành viên khác, nhà Addams không ngần ngại thể hiện sự khoái chí với những sự việc rùng rợn, mặc cho ánh nhìn e dè từ mọi người xung quanh.

Phần 2 của The Addams Family phiên bản hoạt hình do Greg Tiernan và Conrad Vernon đạo diễn. Dàn diễn viên nổi tiếng gồm Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Bill Hader và Snoop Dogg tiếp tục lồng tiếng cho các nhân vật trong phim. Sau phần đầu ra mắt năm 2019 giới thiệu về cuộc sống của nhà Addams tại khu dân cư mới, bộ phim đi sâu vào mối quan hệ giữa Wednesday (Moretz) và các thành viên trong gia đình.

Trong khi sự hiện diện của gia đình ở cuộc thi khoa học tại trường vốn đã làm Wednesday không mấy hài lòng, cách đối xử thái quá của ông bố Gomez (Isaac) càng khiến cô nàng trở nên "khó ở". Nhận thấy con gái dần xa cách, Gomez quyết định đưa cả nhà du lịch xuyên nước Mỹ để hàn gắn tình cảm. Tuy vậy,họ bị một gã luật sư bí ẩn đeo bám, kéo theo những tình tiết mới có nguy cơ ảnh hưởng tới quan hệ của các thành viên gia đình.

Poster mang không khí mùa hè sôi động của phim.

Đầu tư ở khâu hình ảnh và lồng tiếng

Tạo hình nhân vật sát với bản gốc, lựa chọn âm thanh phù hợp cùng nội dung dễ theo dõi là những điểm cộng rõ ràng nhất của phim. Không gian, màu sắc và âm nhạc trong tác phẩm được xây dựng với thiên hướng hiện đại mà vẫn theo sát bối cảnh của 2 phần phim điện ảnh là The Addams Family (1991) và Addams Family Values (1993). Với nội dung rõ ràng cùng nhịp độ vừa phải, tác phẩm đem tới một câu chuyện gia đình được kể trong không khí u ám, rùng rợn.

Khiếu hài hước kỳ quái của nhà Addams luôn đem đến những góc nhìn khác lạ cho khán giả về những tình huống đời thường. Đây cũng là chất riêng khiến The Addams Family trở nên khác biệt so với những thương hiệu cùng chủ đề như The Flintstones hay The Simpsons. Nét đặc trưng này được dàn diễn viên thể hiện thành công qua phần lồng tiếng cho nhân vật.

Trong phỏng vấn với Collider, Moretz chia sẻ đã tìm hiểu và nghiên cứu nhân vật Wednesday để có thể truyền đạt tốt nhất nét tính cách mỉa mai, khinh khỉnh của cô bé. Những chi tiết nho nhỏ như cách phát âm chậm rãi và sở thích hành hạ cậu em trai Pugsley của Wednesday đều được tái hiện sinh động, tạo được sự thích thú cho người xem.

Nhân vật Morticia (Charlize Theron) được thể hiện với giọng điệu bằng phẳng, toát ra một vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn. Trả lời câu hỏi với Mama's Geeky, minh tinh nói cô liên hệ từ trải nghiệm làm mẹ của mình và những kỷ niệm thời thơ ấu để khắc họa một Quý bà Addams trọn vẹn nhất. Cụ thể, Theron đã cố gắng giữ tông giọng đều đều và có phần vô cảm, nhưng vẫn đủ tinh tế để khán giả cảm nhận được sự quan tâm của Morticia với các thành viên khác trong gia đình.

Chính sự đầu tư trong lồng tiếng của dàn diễn viên đã giúp tác phẩm khắc họa tốt các nhân vật mang tính biểu tượng của nhà Addams. Hướng tới đối tượng khán giả nhỏ tuổi và cả người lớn, The Addams Family 2 sẽ mang đến cho các thành viên trong gia đình những giây phút giải trí nhẹ nhàng, thoải mái.

Các thành viên nhà Addams tiếp tục mang đến tiếng cười qua những hành động quái dị của họ.

Bản làm mới (reboot) chưa thoát khỏi vùng an toàn

Cùng với phần một ra mắt năm 2019, loạt hoạt hình dù có cố gắng nhưng chưa đủ để thể hiện trọn vẹn tinh thần của thương hiệu. Trong bản gốc điện ảnh, mỗi khi gia đình Addams xuất hiện thì không khí xung quanh trở nên u ám, chết chóc thấy rõ. Họ cười đùa trước những hành vi nguy hiểm và thoải mái đưa ra những bình luận đầy hàm ý châm chọc. Đây cũng là đặc sản giúp thương hiệu The Addams Family trở nên thành công và được lòng người hâm mộ.

Chủ đích làm mới nội dung khiến các tình tiết đặc trưng kể trên bị tiết chế. Khán giả nhỏ tuổi chỉ có thể thích thú trước các phân cảnh gây hài mà khó có thể hiểu được những ẩn ý trong lời thoại. Người xem trưởng thành mặt khác lại tiếc nuối bởi bộ phim chưa có đủ yếu tố dark comedy đặc trưng.

Với lựa chọn an toàn trong cách kể chuyện, mạch tác phẩm còn chậm ở một vài tình tiết và có phần lệch hướng khỏi tình tiết chính của phim. Điều này tạo cảm giác dễ theo dõi cho các bạn nhỏ, nhưng lại dài dòng với người xem khó tính. Dù có thể tiếp cận những khán giả mới, phiên bản reboot vẫn chưa thể làm hài lòng người xem do thiếu sự đột phá cần thiết.

Với nội dung rõ ràng và tạo hình bắt mắt, The Addams Family 2 là lựa chọn tương đối phù hợp cho cả gia đình. Dù không nhận được nhiều đánh giá cao từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes và Metacritic, bộ phim được khán giả bình chọn khá tốt trên PostTrak với 87% tích cực, cho rằng đây là một tác phẩm đáng xem trong mùa Halloween năm nay.