Thay vì chọn bỏ cuộc, tại sao bạn không thử tin tưởng vào bản thân

Nếu ai đó nói: tôi chưa bao giờ thất bại, đơn giản, kẻ đó đang nói dối, hoặc chí ít là không nhận thức đủ về chính mình.Thất bại là một phần của cuộc sống, quan trọng là cách bạn đối diện với thất bại như thế nào. Chính điều này sẽ khiến bạn bản lĩnh hơn sau mỗi lần vấp ngã. Thất bại là mẹ của thành công, sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

Thái độ tích cực bên trong có thể đưa bạn đi qua thung lũng

Bản thân tôi cũng đã thất bại nhiều lần và gặp nhiều điều không may trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tôi từng thi trượt một số môn, từng mắc bệnh trầm trọng, từng bị mất việc, từng chứng kiến người thân qua đời. Tất cả những điều này, khi xảy ra, tất nhiên chẳng bao giờ là một cảm giác dễ chịu.

Thay vì bi quan, tôi luôn tự nhủ: “Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn! Mỗi kết thúc luôn là cơ hội cho một khởi đầu mới!”. Nhìn lại những khó khăn, tôi thấy chúng cũng không quá “vấn đề”. Cho dù là lúc đó hay bây giờ, tôi vẫn luôn tâm niệm: Đừng bao giờ nói từ “vấn đề”. Hãy gạt bỏ từ “vấn đề” ra khỏi từ điển của bạn mà thay vào đó bằng từ “cơ hội” - cơ hội để nhìn lại, cơ hội để thay đổi. Đó là cách bạn thay đổi các quan điểm và tư duy của mình theo hướng tích cực.

Sống một cuộc đời viên mãn với tư duy phù hợp

Có thể bạn đã nghe đến diễn viên Mỹ Christoper Reeve. Thời trẻ anh ấy đã đóng vai chính trong phim Superman. Ở tuổi 30, Christopher đã đạt được tất cả những gì người khác mong muốn: thành công, nổi tiếng, tiền bạc, nhà, đồng hồ, xe hơi và một gia đình hạnh phúc...

Nhưng không may vào tuổi 42, anh ấy ngã trong cuộc thi đua ngựa và cú ngã khiến anh ấy bị liệt cột sống. Đó là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời anh ấy. Anh ấy đã từng nghĩ tới chuyện tự tử, vì tất cả các mục tiêu và kế hoạch trong cuộc sống của anh ấy đã bị phá huỷ.

Nhưng rồi anh ấy vẫn quyết định sống tiếp. Trong nội tâm, anh ấy vẫn là Christopher trước đây. Anh ấy đã học cách yêu thương gia đình hơn. Vợ con đều ở bên anh ấy. Anh ấy đã phát triển một viễn kiến mới cho cuộc đời mình, và anh ấy đấu tranh cho nó.

Cùng người vợ Dana, anh ấy đã dành tất cả thời gian còn lại của cuộc đời cho việc nghiên cứu chữa bệnh liệt cột sống. Khi Christopher ra đi mười năm sau đó, ở tuổi 52, anh ấy hoàn toàn có thể hài lòng rằng anh ấy đã sống một cuộc đời viên mãn.

Có lần vì những lý do riêng tư, tôi đã rơi vào trạng thái rất tồi tệ, một bác sĩ Việt Nam đã khuyên tôi nên đọc cuốn tự truyện của Christopher, cuốn sách Still me - “vẫn là tôi”.

Tư duy của Christopher rất kỳ diệu. Anh ấy không bao giờ từ bỏ niềm tin rằng anh ấy có thể thay đổi điều gì đó. Không chỉ diễn vai Superman trong phim, anh ấy còn trở thành một siêu nhân trong đời thực. Lúc đó tôi đã cảm thấy tốt hơn khi nhận ra rằng, nhiều người ở những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn mình nhiều nhưng họ vẫn vượt qua được.

Chọn đầu hàng sớm hay rèn luyện tư duy?

Thay vì chọn bỏ cuộc, tại sao bạn không thử tin tưởng vào bản thân? Hãy cố gắng hết sức có thể với niềm tin “tôi sẽ làm được”. Bạn sẽ vẫn có một cuộc đời viên mãn bất chấp ngoại cảnh khó khăn. Điều này không phụ thuộc vào việc bạn đang có một chức vụ cao và kiếm nhiều tiền, hay bạn chỉ đang làm kế toán cho một công ty nhỏ.

Tư duy đúng sẽ giúp bạn phát triển giống như Trang Lê, người mà thoạt tiên đã không ai nghĩ rằng sẽ có một sự nghiệp lẫy lừng như vậy. Đừng quạc quạc với những con vịt khác trong ao làng, mà hãy nhìn lên bầu trời để định hướng tương lai của bạn.

Đó là cách Trang Lê đã đưa ra được những mục tiêu lớn hơn cho cuộc đời mình. Huấn luyện viên truyền cảm hứng người Đức Christian Bischoff đã đặt tên một trong những cuốn sách hay nhất của ông là: Touch the Sky: Greif nach den Sternen!, tạm dịch Chạm vào bầu trời: Hãy vươn tới các vì sao. Như vậy, bạn có dám thay đổi để bước đến thành công hay không?