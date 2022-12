Thay thế những mẫu túi lỗi thời

Loạt mẫu túi mang tính ứng dụng cao như blowler hay da lộn đang chiếm sóng mùa lạnh. Bên cạnh đó, những thiết kế hình thù lạ mắt cũng được quan tâm nhờ vẻ ngoài khác lạ.

Những mẫu trong mùa lạnh này mang tính ứng dụng cao hơn trước đây song vẫn giữ tính thời trang. Ảnh: @miumiu.

Xu hướng thời trang thay đổi theo mùa và những thiết kế từng gây chao đảo của mùa trước có thể nhanh chóng hạ nhiệt chỉ sau vài tháng. Thay vào đó, thị trường lại cho ra những nhân tố mới, hầu hết được lăng xê nhờ giới mộ điệu.

Năm trước, những mẫu túi siêu nhỏ (micro size) hoặc túi lông được ưu ái hơn cả. Nhưng năm nay, người ta dễ dàng bắt gặp các IT girl xuống phố với túi bowler hoặc túi táp to bản, "chứa cả thế giới".

Who What Wear đưa ra nhận định về những mẫu túi đang và sẽ làm mưa làm gió, thay thế cho các thiết kế có phần quen mắt, lỗi thời.

Túi bowler với vẻ ngoài sang trọng được các tín đồ trưng diện tại NYFW mùa này. Ảnh: Who What Wear.

Túi bowler

Thay thế cho: Túi đeo chéo

Từng góp mặt trong tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang vào năm 2021, túi bowler một lần nữa trở lại đường đu xu hướng vào mùa đông năm nay.

Mẫu túi này lần đầu được biết đến với công dụng chứa những quả bóng bowling. Sau nhiều năm, phụ kiện này được các nhà mốt làm mới kiểu dáng, chất liệu, song vẫn giữ được nét riêng với phom dáng hình thang, phần đáy rộng và góc túi bo tròn.

"Tôi đã sắm một chiếc bowler cho NYFW (New York Fashion Week) năm nay và thật bất ngờ khi nhiều người có cùng suy nghĩ giống vậy", biên tập viên Eliza Huber của Who What Wear chia sẻ.

Túi da bóng màu ánh bạc được dự đoán là xu hướng trong thời gian tới. Ảnh: @thestreetpie.

Túi da bóng

Thay thế cho: Túi vải chắp vá

Nửa đầu năm nay, những món phụ kiện chắp vá được giới mộ điệu săn đón rầm rộ. Tuy nhiên, sự trở lại của túi da bóng đang dần thay thế cho trào lưu này.

Những chiếc túi da với vẻ ngoài sáng bóng, sang trọng cùng kích thước vừa vặn sẽ rất thuận tiện khi bạn mang theo khi đi làm, đi chơi.

Mẫu túi từng khuấy đảo làng thời trang đến từ nhà mốt Loewe. Ảnh: Purse Blog.

Túi gối

Thay thế cho: Túi lông

Những chiếc túi lông mượt mà, ấm áp xuất hiện hàng loạt trên sàn diễn Thu/Đông 2022.

Tuy nhiên, sự có mặt của phụ kiện này vẫn chưa đủ đánh bại đối thủ đã khuấy đảo bản đồ thời trang một năm về trước: túi gối.

Túi gối được biết đến lần đầu vào năm 1970 với thiết kế có phom dáng như một chiếc gối ôm, to phồng. Chính vì dáng vẻ dễ thương, item này được săn đón nồng nhiệt.

Kể từ khi nhà mốt Loewe cho ra mắt chiếc túi Tabby Pillow của mình vào năm 2021, túi gối được giới mộ điệu ưu ái tới thời điểm hiện tại.

Túi táp đang được giới mộ điệu "trọng dụng" nhiều hơn. Ảnh: @thestreetpie.

Túi táp

Thay thế cho: Túi micro size

Mặc dù những chiếc túi mini vẫn luôn là "nữ hoàng" của các bữa tiệc, một số người lại mong muốn những chiếc túi có khả năng ứng dụng nhiều hơn trong khi vẫn giữ được nét tinh tế, lịch sự để tham gia sự kiện.

Mùa thu này, các thương hiệu như Miu Miu, Prada, Tory Burch... trình làng mẫu túi lấy cảm hứng từ chiếc cặp táp hình chữ nhật công sở quen thuộc.

Những chiếc túi này có kích thước khá lớn, vừa đủ cho cả laptop, song vẫn toát lên vẻ sang trọng, lịch sự, hợp thời.

Sculptural với phom dáng chữ nhật độc lạ. Ảnh: Style De Monde.

Túi xách hình học

Thay thế cho: Túi bucket

Từng được các cô nàng yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh xắn và tiện ích, song túi bucket dần trở nên mờ nhạt hơn khi những mẫu túi có kiểu dáng độc lạ xuất hiện.

Túi hình học (sculptural) chính là một ví dụ. Nhân tố chính tạo nên sức hút cho món phụ kiện này đó là các thiết kế mang phom dáng đa dạng, thú vị và không bao giờ nhàm chán.

Từ hình hộp, hình bán nguyệt, hình thang... tất cả đều có thể là mảnh ghép tuyệt vời làm điểm nhấn cho trang phục của bạn.

Những chiếc túi da lộn vừa thoải mái vừa tiện ích. Ảnh: Purseblog.

Túi da lộn

Thay thế cho: Túi da gắn dây xích

"Những chiếc túi da gắn dây xích luôn bị tuột khi đeo trên vai tôi và cũng khó để tìm được mẫu ưng ý với giá thành hợp lý", Yusra Siddiqui, trợ lý biên tập của Who What Wear chia sẻ.

Mặc dù những chiếc túi da bóng luôn mang vẻ ngoài hào nhoáng, song lại có nhiều điểm bất tiện khiến các tín đồ thời trang suy xét để lựa chọn một mẫu túi mới tiện lợi hơn mà vẫn hợp thời như chiếc túi da lộn.

"Tôi rất thích túi xách da lộn vì chúng thoải mái khi mang và có giá thành hợp lý hơn. Bên cạnh đó, thiết kế này vẫn rất hợp thời, nhất là vào mùa lạnh này khi bạn kết hợp những trang phục tông lmàu trung tính. Bạn có thể tham khảo những kiểu dáng từ 2 thương hiệu Khaite và Staud", Yusra nói thêm.