Thay tên đổi họ, trốn truy nã từ Bắc vào Nam suốt 26 năm vẫn bị bắt

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đặng Xuân Quỳnh đã đổi tên thành Đinh Văn Giang, thay đổi lai lịch cá nhân và đang lẩn trốn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa truy bắt thành công Đặng Xuân Quỳnh (49 tuổi, trú tại tổ 10A, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) người bị truy nã từ năm 1996 về tội Giết người khi đang lẩn trốn tại phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cách đây 26 năm, ngày 18/10/1996, anh Đặng Sỹ Hiến (54 tuổi, trú tại tổ 13, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) đến nhà anh Nguyễn Hoàng Ninh (48 tuổi, trú tại tổ 8, phường Cẩm Thạch) để rủ nhau chuẩn bị đồ dùng đi làm than thì Đặng Xuân Quỳnh đi đến gọi anh Hiến lại để nói chuyện.

Đặng Xuân Quỳnh.

Lúc này, Quỳnh đòi anh Hiến trả tiền cho mình vì khoảng một tháng trước đó, Quỳnh có nhờ anh Hiến bán đầu video quay băng nhưng sau khi bán được, anh Hiến đã tiêu hết tiền không trả cho Quỳnh. Tại đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn cãi nhau, anh Hiến đứng dậy bỏ đi thì Quỳnh lao tới rút dao dâm làm anh Hiến trọng thương.

Sau khi bị đâm, anh Hiến được anh Ninh cùng mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Đặng Xuân Quỳnh sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến đầu tháng 4/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đặng Xuân Quỳnh đã đổi tên thành Đinh Văn Giang, thay đổi lai lịch cá nhân và đang lẩn trốn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xác minh, truy bắt thành công Đặng Xuân Quỳnh.