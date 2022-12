Thầy phong thủy rởm lừa 3,4 tỷ đồng

Võ Hữu Sỹ (SN 1977, quê Quảng Trị, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T.T. (37 tuổi, trú TP Huế) gần 3,4 tỷ đồng.

Cuối tháng 3, chị Nguyễn Thị T.T. cùng chị Nguyễn Thị Thương Th. (SN 1992, trú phường Tây Lộc, TP Huế) vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để đi du lịch. Trong thời gian này, chị T. cùng Th. ghé về thăm nhà người bà con của Th. tên là Lê Thị Mỹ H. (SN 1986, trú đường Ngô Gia Tự, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, chị T. và Th. gặp Võ Hữu Sỹ là người sống chung như vợ chồng với chị H. và Sỹ tự giới thiệu là “thầy phong thủy”.

Những viên đá thần kỳ

Qua cuộc nói chuyện, Sỹ kể với chị T. là đặt mua viên đá màu xanh nhỏ và giới thiệu viên đá này có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc. Sau khi đưa hình viên đá được chụp qua điện thoại cho chị T. xem, thì Sỹ nói sẽ để lại cho chị T. với giá 6,2 triệu đồng. Khi nghe Sỹ nói vậy, chị T. tin lời nên đồng ý mua rồi chuyển khoản cho Sỹ số tiền 6,2 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an xác định viên đá mà Sỹ bán cho chị T. đã có sẵn và cất tại nhà của Sỹ ở đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột.

Trong thời gian chị T. còn ở lại chơi tại TP Buôn Ma Thuột, Sỹ nhận thấy chị T. là người sùng bái phong thủy, nên nảy sinh lòng tham, lợi dụng để lấy tiền của chị T. Đánh vào tâm lý chị T., “thầy phong thủy” Võ Hữu Sỹ khuyên chị T. để công việc làm ăn, kinh doanh của chị được thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, nên đặt lấy cục đá bi hình tròn màu tím, xanh đặt tại bàn làm việc. Sỹ nói với chị T. là đá phong thủy này phải đặt mua giúp với giá là 23,3 triệu đồng chứ không có sẵn. Nhưng thực tế viên đá này đã có ở nhà của Sỹ tại đường Nguyễn Xuân Nguyên và mục đích Sỹ đưa ra thông tin gian dối là nhằm bán viên đá cho chị T. để lấy tiền.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Hữu Sỹ

Nghe lời Sỹ nói vậy, chị T. tin tưởng và chuyển khoản cọc trước cho Sỹ 5 triệu đồng, hẹn sau khi đặt được thì Sỹ chuyển ra Huế cho chị T. bằng xe khách và chị T. sẽ chuyển số tiền còn lại. Khoảng 3 ngày sau, Sỹ gói viên đá bi hình tròn màu tím, xanh có sẵn tại nhà mình và đến Bến xe phía Bắc gửi xe khách chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Huế - Quảng Trị. Sỹ điện thoại cho chị T. biết để nhận hàng. Sau khi nhận hàng xong, chị T. đã chuyển khoản số tiền còn lại 18,3 triệu đồng.

Không trừ tà thì sẽ mang họa

Khi chị T. đã trở về Huế, Sỹ gọi điện kể với chị T. là: “Nằm mơ gặp 8 vị đi cùng chuyến xe vào tìm gặp thầy. Tại đây, ông ngoại, cậu ruột và bà cô của chị T. mong muốn đầu thai và phải chôn trấn yểm tại nhà của T. đang ở vì có vấn đề phong thủy, còn không lâu dài sẽ mang tai họa, người nhà sẽ có chuyện”. Chị T. hoang mang, lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Tin lời Sỹ là thật, chị T. mời Sỹ ra Huế để lo việc cúng bái, chỉnh lại phong thủy, trấn yểm tại ngôi nhà mà chị đang sinh sống.

Ngày 30/3, chị T. ra bến xe đón Sỹ. Khi Sỹ vừa thắp hương, người Sỹ có nhiều biểu hiện khác thường, lúc này không phải là Sỹ mà như người khác nhập thân vào, đồng thời Sỹ cầm bút viết ra giấy những phần việc phải lo cúng để trấn trạch: “Trong nhà: đặt ông Thiềm Thừ (cóc vàng) bằng thạch anh hồng; cổng là 2 vị linh xà (rắn bằng đồng); trong vị nhà: 5 lọ thuốc 5115x5 (Ngũ điểm); trên bàn cậu một cặp ngựa (màu vàng hoặc hồng); 2 bộ: thiên địa quái thập nhị chi...”.

Chứng kiến sự việc này, chị T. tin có người đã khuất nhập vào “thầy Sỹ”, nên càng tin tưởng hơn. Đồng thời, Sỹ cũng đánh dấu 7 vị trí ở trong nhà chị T. để sau này đào lên chôn vật trấn yểm tại đây. Số tiền Sỹ yêu cầu chị T. phải chuyển ban đầu lo cho việc mua vật phẩm để cúng này là 83,5 triệu đồng. Chị T. đã chuyển khoản đủ số tiền này cho Sỹ và còn gửi thêm 10 triệu đồng bồi dưỡng.

Khoảng nửa tháng sau, Sỹ yêu cầu T. chuyển thêm tiền để đặt mua 2 con xích long quy với số tiền 8,5 triệu đồng, nhưng thực chất 2 con xích long quy này đã có sẵn tại nhà Sỹ, chỉ có giá trị thấp. Tiếp đó, Sỹ gọi điện cho chị T. viện ra nhiều lý do, đưa ra thông tin phải lo thờ cúng, nên yêu cầu chị T. phải chuyển khoản tiền cho Sỹ đặt các vật phẩm.

Để thực hiện việc trấn bùa theo như lời Sỹ dặn, chị T. còn nhờ người đào sẵn 7 hố ở trong nhà. Sau đó, Sỹ đưa những vật phẩm ra nhà chị T., gồm: 2 con xích long quy, 5 hũ đựng thuốc (theo Sỹ khai nhận, tự pha chế thang thuốc bắc vào rượu rồi bỏ vào trong 5 lọ thuốc nhựa và ghi chữ “Thuốc điểm nhãn” phía bên ngoài); gậy ngọc như ý bằng kim loại màu vàng, 2 tấm kim loại hình tròn màu vàng, 2 thanh kim bài màu vàng (những thứ này Sỹ đi tìm mua tại tiệm bán đồ thờ cúng ở đường Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột) với số tiền hơn 3,3 triệu đồng.

Sỹ yêu cầu chị T. mua thêm 20 quả trứng gà để phục vụ việc chôn yểm bùa trừ tà và làm lễ trấn yểm tại nhà của chị T., chôn 2 con xích long quy cùng trứng gà ở cổng nhà; chôn 5 lọ thuốc cùng trứng gà tại 5 điểm xung quanh nhà; treo, trưng bày các vật trấn yểm.

Bên cạnh đó, Sỹ bảo chị T. phải đi xăm “ngũ trận nốt ruồi đỏ” trên lòng bàn tay mới vượt qua tai họa. Chị T tin lời Sỹ là thật, nên đồng ý đi cùng với Sỹ đến tiệm xăm ở đường Nguyễn Khuyến, TP Huế để thực hiện. Tiếp đó, từ cuối tháng 4 đến tháng 8, lợi dụng sự tin tưởng của chị T. nên Sỹ yêu cầu chị phải chuyển thêm tiền để lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà… theo sự chỉ dẫn của Sỹ. Toàn bộ số tiền chị T. đã chuyển cho Sỹ đã bị nghi phạm chiếm đoạt. Ngoài ra, có nhiều khoản tiền mà Sỹ đã yêu cầu chị T. chuyển tiền, nhưng sau đó không chuyển bất cứ thứ gì cho chị T.

Chiếm đoạt tiền để mua đất, mở sổ tiết kiệm

Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, Sỹ đưa ra những thông tin gian dối và lợi dụng sự tin tưởng, mê muội của chị T. về vấn đề tâm linh, phong thủy, nên yêu cầu chị T. chuyển khoản cho Sỹ nhiều lần với số tiền rất lớn. Nhưng thực tế, Sỹ chỉ chuyển cho chị T. một số đồ vật phong thủy bình thường, có giá trị rất thấp.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Võ Hữu Sỹ khai nhận làm nghề lao động tự do, không làm việc gì liên quan đến cúng phong thủy. Từ trước đến nay, Sỹ cũng chưa bao giờ nhận cúng phong thủy cho ai khác ngoài chị T. Khi gặp chị T., do xuất phát từ lòng tham của bản thân mà Sỹ đã lợi dụng lòng tin của chị và tạo ra những lý do để chị T. phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình nhằm chiếm đoạt với số tiền lớn sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Quá trình sao kê tài khoản từ ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện ngay sau khi chị T. chuyển tiền theo yêu cầu của Sỹ để mua sắm đồ cúng, thì Sỹ đã sử dụng để mua ôtô, chi tiêu cá nhân, mua đất, mở sổ tiết kiệm với mệnh giá hơn một tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, chị T. đã chuyển khoản cho Võ Hữu Sỹ tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng . Trong đó, chỉ tính riêng số tiền Sỹ chiếm đoạt được của chị T. để sử dụng vào mục đích cá nhân là hơn 2,4 tỷ đồng . Đối với các khoản tiền chuyển khoản còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, đấu tranh làm rõ để xử lý.

Theo khai nhận của bị hại, khi nghe Võ Hữu Sỹ nói nếu không trừ tà, trấn yểm thì sẽ mang họa, công việc làm ăn và cuộc sống sẽ không được thuận lợi, suôn sẻ nên bị hại đã rất hoang mang. Vì vậy, khi Sỹ liên tục yêu cầu chuyển tiền, chị T. đều làm theo. Để có số tiền gần 3,4 tỷ đồng chuyển cho Sỹ, chị T. phải đi vay mượn của người thân, bạn bè.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hữu Sỹ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.