Thầy giáo tiếng Anh bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6

Cơ quan điều tra đang tạm giữ thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Tĩnh để điều tra về việc người này tố cáo hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 6.

Ngày 23/6, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đang tạm giữ ông L.D.C. (42 tuổi, giáo viên tiếng Anh) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 6 trên địa bàn.

Trường học nơi thầy C. công tác. Ảnh: V.Q.

"Cơ quan điều tra đã làm việc với thầy C. sau khi bị tố có hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đơn vị cũng làm thủ tục để chuyển vụ việc đến Công an tỉnh khởi tố, làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang thông tin.

Theo tố cáo từ người nhà nạn nhân, chiều 20/6, em T. (học sinh lớp 6) đi học thêm môn tiếng Anh do thầy C. giảng dạy. Tối cùng ngày, thấy T. về nhà với dấu hiệu bất thường, người thân gặng hỏi nhưng nữ sinh không nói.

Sự việc được phát hiện khi nữ sinh chia sẻ với bạn học.

“Sau sự việc, gia đình đã trình báo công an và đưa con đến cơ sở y tế giám định. Đến nay, cháu vẫn chưa ổn định tâm lý”, người thân nạn nhân cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang, cho biết đơn vị đang chờ kết luận điều tra từ công an để có hướng xử lý. Phòng sẽ đến gia đình nữ sinh để thăm hỏi, nắm rõ vụ việc.