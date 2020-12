Thầy giáo ngoại quốc được nhiều sinh viên UEF yêu quý

Thầy Stephane - giảng viên khoa Tiếng Anh, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) - gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và thân thiện.

Thầy Stephane mang quốc tịch Pháp, hiện là giảng viên tiếng Anh, khoa Tiếng Anh tại UEF. Với gương mặt điển trai, vóc dáng thư sinh, thầy Stephane chiếm được cảm tình của nhiều sinh viên trong trường và từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Gần 2 năm sinh sống tại Việt Nam, ngoài thời gian đứng trên bục giảng, thầy còn là người mẫu ảnh cho một số nhãn hiệu thời trang. Công việc tay trái này mang đến nhiều mối giao thiệp thú vị, giúp thầy dễ dàng hòa nhập với văn hóa và con người Việt Nam.

Với gương mặt điển trai, thầy Stephane khiến nhiều người tưởng nhầm là sinh viên.

Trước khi trở thành giảng viên UEF, thầy Stephan từng dạy ở một trung tâm Anh ngữ và công tác tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp - TP.HCM (Idecaf). Ngoài ra, thầy từng làm việc tại French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam (CCIFV) - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển thương mại giữa 2 quốc gia Pháp - Việt.

Thầy Stephane với phong cách chững chạc trên bục giảng.

Khi được hỏi về việc giảng dạy tại UEF, thầy Stephane hào hứng chia sẻ, bản thân rất vui vì được song hành cùng các sinh viên Việt Nam rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh. Làm việc tại môi trường đại học là trải nghiệm thầy chưa từng nghĩ tới trước đó. Do đó, thầy rất trân trọng công việc này, đồng thời xem đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm trên con đường gây dựng sự nghiệp.

Thầy Stephane được nhiều sinh viên yêu quý.

Thầy Stephane còn bật mí sở thích chơi đàn guitar, đi du lịch và làm nhạc điện tử. Nếu chung sở thích với thầy, các sinh viên UEF có thể tranh thủ cơ hội tìm gặp thầy và cùng chia sẻ những sở thích này bằng tiếng Anh.