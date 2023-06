‘Thầy giáo ăn xin' dạy tiếng Anh ở Trung Quốc

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông vô gia cư ngồi bên đường giảng bài cho học sinh trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo SCMP, clip được cho là quay vào ngày 23/5 tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Trong đó, người đàn ông trung niên với mái tóc dài rối bù, mặc bộ quần áo đỏ rách tả tơi ngồi bên vệ đường dạy kèm cho nữ sinh cấp 3.

Một đoạn video khác cho thấy khi làm việc mệt mỏi, “thầy giáo” này nằm xuống nghỉ ngơi trên vỉa hè.

Bên cạnh người đàn ông là tấm biển giới thiệu ông có cả bằng cử nhân, thạc sĩ từ 2 trường đại học khoa học và công nghệ ở các tỉnh miền Trung Hồ Bắc, Hà Nam.

“Dạy thêm tiếng Anh trung học. Đối với học sinh cấp 2, 10 nhân dân tệ/giờ ( 1,4 USD ). Đối với học sinh cấp 3, 15-25 nhân dân tệ/giờ hoặc quy đổi ra rau, trái cây. Vui lòng tự mang theo sách giáo khoa”, nội dung cho biết thêm.

Phần lớn thông báo được viết bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, một số từ như “bechalor” hay “vegetation” được viết bằng tiếng Anh, nhưng sai chính tả.

Điều này khiến nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi về trình độ học vấn của người đàn ông, với thắc mắc: “Ông ấy có thể dạy học không?”.

“Làm sao người lớn có thể để ông ấy dạy tiếng Anh cho con trẻ khi viết sai chính tả?”, một người bày tỏ.

Tuy nhiên, số khác khen ngợi người đàn ông vì chữ viết tay đẹp.

Vài người thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông và lý do ông trở thành người vô gia cư.

Một số clip liên quan đến vụ việc thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Weibo và Douyin.

Trên Douyin, một số người cho biết “thầy giáo” lang thang này họ Liu và sống ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Sau khi đoạn video về người đàn ông vô gia cư được lan truyền, có người gửi cho ông bộ bàn ghế để không phải ngồi trên đường khi dạy học.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.