Thấy gì từ việc nhiều khán giả rao bán vé concert Hà Anh Tuấn

Chuyên gia nhận định tổ chức live concert vẫn là bài toán khó với nghệ sĩ Việt. Để thành công, họ cần lượng fan, tính toán đúng và tiềm lực kinh tế đủ lớn.

Nghệ sĩ Việt từng ưa chuộng live show, mini show hoặc showcase. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, live concert thịnh hành hơn cả. So với live show, live concert có quy mô lớn hơn và yêu cầu cao về nội dung, kịch bản tổng thể. Đồng nghĩa thời gian chuẩn bị kéo dài với ê-kíp hùng hậu, được đầu tư hơn.

Tuy nhiên, với thực trạng khán giả bán tháo vé xem Chân trời rực rỡ gần đây của Hà Anh Tuấn, có thể thấy việc tổ chức live concert thành công ở Việt Nam là bài toán không dễ giải.

Live concert bùng nổ ở Vpop

Theo nhạc sĩ Anh Tú, lý do đầu tiên dẫn đến việc live concert ngày càng phổ biến ở Việt Nam là nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao từ khán giả. Live show được hiểu đơn thuần là hát live trước đám đông. Có giai đoạn, khán giả không thích nhạc sống mà muốn nghe hát trên beat. Hát trên beat không cần sự chuẩn bị cầu kỳ. Tuy nhiên, khoảng chục năm trở lại đây, khán giả thích nghe nhạc sống.

Điều đó đòi hỏi nghệ sĩ cũng phải có trình độ tốt hơn. Dần dần, thị trường có sự nâng tầm. Các ê-kíp đầu tư, chuẩn bị kỹ càng hơn và live concert từ đó ra đời. Concert sẽ có câu chuyện cụ thể và được thực hiện hoành tráng. Khi tổ chức mini concert vào tháng 12/2022, Anh Tú thậm chí phải lên kế hoạch trước một năm với bước đầu tiên là sắp xếp ê-kíp riêng để lo mọi khâu cho sự kiện này.

Yếu tố tiếp theo khiến live concert đang dần phổ biến ở Vpop là sự ảnh hưởng của các nghệ sĩ quốc tế. Trước đây, concert chủ yếu được biết tới ở các nước châu Âu, châu Mỹ hay Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Và khi các nghệ sĩ nước ngoài, đặc biệt nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam, concert cũng dần trở thành thước đo về giá trị và chỗ đứng của nghệ sĩ Vpop.

“Nhu cầu của khán giả và sự ganh đua của nghệ sĩ đòi hỏi họ nâng cấp bản thân. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho thị trường”, nhạc sĩ Anh Tú nhận định.

Hiện tại, live concert phổ biến ở mọi thế hệ nghệ sĩ và mọi thể loại âm nhạc. Ngoài Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn ở Ninh Bình sắp tới, Hồng Nhung cũng chuẩn bị tổ chức live concert Bống là ai ngày 11-12/3.

Từ trước đó nhiều năm, Hà Anh Tuấn đã tổ chức live concert đều đặn. Fragile live concert năm 2017, Romance - Người đàn ông và bông hoa bên ngực trái và Gấu concert tại Đà Lạt năm 2018, Truyện ngắn năm 2019… đều được Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp dàn dựng công phu, có concept, câu chuyện riêng biệt.

Năm 2022, khi Vpop dần phục hồi sau thời gian Covid-19 hoành hành, live concert bùng nổ. Có thể kể đến Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn, Ái Phương… Hà Anh Tuấn tiếp tục có Storii Concert: Những vết thương lành ở TP.HCM, Hà Nội. Hoàng Dũng có Yên concert được dàn dựng khá ấn tượng với một ngôi nhà khổng lồ có thể xoay 360 độ. Vũ Thắng Lợi cũng có concert Hà Nội riêng tôi vào đầu tháng 12/2022...

Spacespeakers Live Concert - The Kosmik thu hút 5.000 khán giả.

Tuy nhiên, có thể thấy, concert ở Vpop chưa khác nhiều so với live show. Chẳng hạn Hoa của Nguyễn Minh Cường chuẩn bị sân khấu theo lối truyền thống kết hợp các màn trình diễn đơn thuần mà chưa có nhiều sự đột phá về cả cách dàn dựng bối cảnh lẫn làm nhạc. Điểm cộng là concert được xây dựng câu chuyện liền mạch bằng những sáng tác của Nguyễn Minh Cường.

Hơn nữa, so với concert của đồng nghiệp nước ngoài, concert ở Vpop có quy mô không quá lớn. Khán giả thường ở mức 5.000 người với đêm nhạc bán vé. Do đó, cũng dễ hiểu khi các concert chưa thể so sánh về hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu so với nước ngoài.

Nhiều đêm nhạc thậm chí gây tranh cãi. Trong đó, Spacespeakers Live Concert - The Kosmik có sự tham gia của Binz, SOOBIN, Rhymastic… vào 12/11/2022 bị xử phạt 110 triệu đồng vì sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt... trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Giá vé của các concert cũng ở mức phù hợp, thường giao động từ 700.000 đồng tới 2 triệu đồng. Concert của Hà Anh Tuấn thường cao hơn cả, chẳng hạn Chân trời rực rỡ có 5 hạng vé với mức lần lượt từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Bài toán khó cho nghệ sĩ Việt muốn đầu tư live concert

Hà Anh Tuấn đã tổ chức thành công nhiều concert. Anh được xem như một thương hiệu có thể đảm bảo sự thành công của đêm nhạc. Theo nhạc sĩ Anh Tú, thành công của Hà Anh Tuấn một phần đến từ việc tiệm cận và hợp tác với các nghệ sĩ Hàn Quốc để nâng tầm đêm nhạc cá nhân.

Tuy nhiên, live concert Chân trời rực rỡ diễn ra cuối tháng 2 tại Ninh Bình đang rơi vào tình trạng khán giả bán tháo vé. Khắp các diễn đàn, người hâm mộ tìm cách sang nhượng vé nhưng việc này diễn ra khó khăn ngay cả khi ê-kíp của Hà Anh Tuấn đã hỗ trợ khán giả bán lại vé. Khán giả bày tỏ sự lo lắng về phương tiện di chuyển và nơi ở khi concert được tổ chức ở Ninh Bình. Chi phí cũng bị đội lên cao với những khán giả ở nơi xa, chẳng hạn TP.HCM, đặc biệt với giá xem show khá cao.

Từ câu chuyện của Hà Anh Tuấn, có thể thấy ngay cả với một thương hiệu âm nhạc, địa điểm vẫn là yếu tố cần cân nhắc kỹ để đảm bảo sự thành công của concert.

Khán giả đang tìm cách nhượng lại vé xem show của Hà Anh Tuấn.

Anh Cường Chu - Giám đốc Big Art Entertainment đã tổ chức nhiều show nhạc - nhận định với live concert, sự sáng tạo và chất lượng là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, đơn vị tổ chức phải thật nghiêm khắc về khâu quản lý giá và giá phải phù hợp với tình hình kinh tế chung của xã hội.

“Trong tương lai, thói quen nghe nhạc và tiêu tiền cho giải trí tăng cao hơn, tự khắc lĩnh vực này phát triển hơn. Nghệ sĩ lúc đó sẽ tổ chức live concert nhiều hơn và kiếm tiền chủ yếu dựa trên những live show của chính mình thay vì đi diễn nhãn hàng”, anh Cường Chu nhận định.

Trong khi đó, nhạc sĩ Anh Tú trao đổi với Zing: “Tổ chức concert thành công ở Việt Nam vẫn không dễ dàng. Yếu tố cần đầu tiên là nghệ sĩ phải có lượng khán giả đủ lớn. Chẳng hạn bạn muốn tổ chức concert với mục tiêu 3.000 khán giả thì ít nhất bạn phải có khoảng 2.000 người hâm mộ để thu hút họ đến mua vé. Hoặc nếu không có khán giả, bạn phải có đủ mối quan hệ”.

“Tiếp đến, người nghệ sĩ phải có đủ kinh phí. Mỗi người sẽ có cách khác nhau để đầu tư kinh phí, truyền thống nhất là bán vé hoặc xin tài trợ, quảng cáo… Concert đi đôi với tiền bạc nên rất khó để làm bằng đam mê. Đây là bài toán với mỗi nghệ sĩ”, nhạc sĩ nói thêm.