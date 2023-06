Thấy gì từ nỗi thất vọng phòng vé của 'The Flash'

"The Flash" cần thu về ít nhất nửa tỷ USD để hòa vốn. Tuy nhiên, diễn biến của phim tại phòng vé đang khác xa kỳ vọng của hãng.

The Flash là phim thứ 2 trong số 4 phim chuyển thể có kinh phí sản xuất lớn của vũ trụ DC ra mắt năm nay. Các phim này được hình thành và phát triển bởi một nhóm điều hành mà tất cả đều đã rời khỏi trường quay. Thay thế họ là James Gunn và Peter Safran - hai trụ cột mới của DC Studios.

Theo Variety, sự chuyển đổi kể trên khiến Warner Bros. rơi vào một trong những tình trạng tồi tệ nhất: Dàn phim DC năm 2023 giờ chẳng khác nào "trẻ mồ côi" trong vũ trụ điện ảnh hấp hối, trong khi hãng phim vẫn cần khán giả xem chúng ở quy mô bom tấn.

"DC không thể tránh khỏi trường hợp tồi tệ này, tồi tệ hơn khi nó xảy ra ở thời điểm vô cùng khó khăn", nguồn tin từ hãng phim đối thủ nhận định.

Thất vọng về The Flash

Thật vậy, mọi thứ đã không tiến triển tốt. Theo giới chuyên gia, ngân sách sản xuất và quảng bá cho 4 bộ phim sẽ tốn từ 1,1 tỷ đến 1,2 tỷ USD . Tuy nhiên, doanh thu đạt được của hai phim đầu gây thất vọng. Shazam! Fury of the Gods chỉ kiếm được 133 triệu USD , The Flash không khá hơn khi mở màn với vỏn vẹn 55 triệu USD ở Bắc Mỹ, thu 135,7 triệu USD trên toàn cầu tính đến ngày 20/6.

"Đáng nhẽ phim phải chào sân với 120 triệu USD ở thị trường nội địa. Đây là một trong những thảm họa mà DC đối mặt", nhân vật kỳ cựu trong ngành phát biểu. Người phát ngôn của Warner Bros. từ chối bình luận về vấn đề này.

Theo Variety, công cuộc quảng bá của The Flash gặp phải khó khăn chưa từng có do nam chính Ezra Miller gây ra. Bom tấn Hollywood bị dời lịch chiếu nhiều lần vì ảnh hưởng tiêu cực từ hành vi sai trái, lạm dụng tình dục, tấn công người khác... của diễn viên lắm tai tiếng này.

Tại buổi ra mắt The Flash hôm 12/6, Miller từ chối phỏng vấn truyền thông và chỉ chụp hình tại thảm đỏ. "Ezra Miller muốn The Flash trở thành tâm điểm chú ý thay vì bản thân. Cậu ấy đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe tinh thần và không muốn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì", nguồn tin thân cận tiết lộ với Variety.

Trong bài viết của Forbes, tác giả cho rằng khi Miller liên tiếp dính bê bối, Warner Bros. có thể cân nhắc phương án thay thế nam diễn viên này bằng một cái tên khác giống như lần đạo diễn Ridley Scott phải chi thêm 10 triệu USD để đổi Kevin Spacey lấy Christopher Plummer trong All the Money in the World, sau khi nam diễn viên này bị cáo buộc nhiều lần quấy rối và tấn công tình dục. Tuy nhiên, Warner Bros. không chọn làm điều đó.

Ezra Miller bị chỉ trích là "con sâu làm rầu nồi canh". Ảnh: Insider.

Để bù đắp cho việc vai chính có vấn đề, hãng chi rất nhiều tiền để quảng bá phim trên truyền hình trong thời gian diễn ra các trận chung kết NBA. Đạo diễn Andy Muschietti đã thực hiện nhiều buổi phỏng vấn và hết lời khen ngợi Miller.

Hồi tháng 1, James Gunn gọi The Flash là "một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất từng xem". Còn David Zaslav - Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery - chẳng ngại miệng khi thổi phồng phim về "người đàn ông nhanh nhất thế giới" là tác phẩm siêu anh hùng hay nhất tại sự kiện CinemaCon vào tháng 4.

"Nếu đó chẳng phải là 'phim siêu anh hùng hay nhất' như đã tuyên bố, chứng tỏ họ tự chuốc lấy thất bại. Trong môi trường này, tốt hơn hết là đừng hứa hẹn quá mức", giám đốc điều hành hãng phim đối thủ, nói.

Lo lắng của Warner Bros.

Theo cây bút Adam B. Vary của Variety, điều đáng lo ngại nhất đối với Warners là tình trạng khán giả ngày càng thờ ơ với các vũ trụ điện ảnh. Chỉ riêng thập kỷ qua đã có ít nhất 55 phim dựa trên truyện tranh, hầu hết trong số chúng là một phần của các thương hiệu lớn được kết nối với nhau. Thành công của các phim phụ thuộc vào lượng khán giả đổ xô đến rạp.

Với The Flash, đây là phim không chỉ tham khảo các sự kiện và nhân vật từ Justice League đến Aquaman, mà còn dựa nhiều vào cao trào của Man of Steel năm 2013. Tương tự, Ant-Man and the Wasp: Quantumania của Marvel cũng dựa trên một số bộ phim trước đây và loạt phim truyền hình về Loki.

"Thưởng thức một phim lấy bối cảnh đa vũ trụ yêu cầu khán giả phải nhớ lại những bộ phim trong quá khứ để tận hưởng những gì diễn ra trước mắt họ", nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations chia sẻ. Ông lưu ý rằng doanh thu mở màn cuối tuần của The Flash ở Bắc Mỹ ngang bằng với doanh thu ra mắt của các tựa phim khác thuộc vũ trụ DC rộng lớn hơn, như Black Adam ( 67 triệu USD ) và Aquaman ( 68 triệu USD ). Trong khi Joker và The Batman - những phim độc lập, không có mối liên hệ với bất kỳ thứ gì khác - chào sân lần lượt với 96 triệu USD và 134 triệu USD .

Bom tấn The Batman do Robert Pattinson đóng chính mang về doanh thu tốt cho Warner Bros. Ảnh: The Batman.

"Tự Batman đã làm thương hiệu rất mạnh, không cần phải bị ràng buộc với những nhân vật khác", Jeff Bock khẳng định. Sự phát triển của Người Dơi chính xác là những gì Gunn và Safran đang tính toán. Theo Hollywood Reporter, sắp tới Andy Muschietti sẽ chỉ đạo Batman: The Brave and the Bold - một trong 10 tựa phim được lên kế hoạch sản xuất cho đến khoảng năm 2027.

Giới chuyên môn nhận định, để tiến về phía trước, Warners và DC phải đi trên một con đường chật hẹp đầy chông gai. Gần đây, Gunn tự tin cho biết nhân vật chính của Blue Beetle có thể cứu bộ phim khỏi cảm giác như "một con vịt què", đồng thời đóng vai trò gắn kết vũ trụ điện ảnh lại với nhau. Song, điều ông lo lắng là Aquaman and the Lost Kingdom liệu có thể đạt được doanh thu toàn cầu 1,1 tỷ USD như Aquaman năm 2018 hay không.

"Suy cho cùng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Khán giả có thể cảm thấy mệt mỏi khi phải xem 20 bộ phim để hiểu một bộ phim mới, nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc thưởng thức một bộ phim hay", một nhà điều hành phim nhận định.