Thấy gì sau sự thất bại của ‘Ma trận’?

“The Matrix Resurrections” là phần phim thứ tư thuộc thương hiệu “Ma trận”. Dù phát hành đúng dịp Giáng sinh, phim không ghi nhận doanh thu khả quan.

18 năm kể từ The Matrix Revolutions, hãng Warner Bros. cùng đạo diễn Lana Wachowski đã cho ra mắt The Matrix Resurrections, phần thứ tư thuộc thương hiệu Ma trận. Tác phẩm chào đón sự trở lại của hai ngôi sao Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss trong hai vai chính Neo và Trinity.

Nội dung The Matrix Resurrections được phát triển từ ý tưởng “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Neo uống viên thuốc màu xanh?” thay vì nối tiếp các sự kiện còn dang dở từ 18 năm trước. Đây cũng là thắc mắc chung của nhiều khán giả sau khi xem ba phần phim ra mắt đầu thập niên 2000.

Sự trở lại không như kỳ vọng

The Matrix Resurrections đã mở chiếu sớm từ 22/12 trước khi chính thức phát hành tại rạp hôm 24/12. Theo dữ liệu từ The-Numbers, tới nay phim đã thu 22,5 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ và 47,3 triệu USD từ thị trường quốc tế. Tổng kết, tác phẩm kinh phí lớn thu 69,8 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Theo thống kê của Variery, The Matrix Resurrections chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phim ăn khách dịp cuối tuần qua tại Bắc Mỹ. Chiếm giữ hai vị trí đầu bảng lần lượt là Spider-Man: No Way Home (thu 81 triệu USD ) và phim hoạt hình Sing 2 ( 23,7 triệu USD ).

Được thừa hưởng danh tiếng từ thương hiệu Ma trận, lại phát hành đúng dịp Giáng sinh, nhưng kết quả kinh doanh của The Matrix Resurrections không khỏi gây hụt hẫng. Bộ phim đang đứng trước nguy cơ nối gót The Suicide Squad và Reminiscence trở thành những bộ phim được đầu tư kinh phí lớn nhưng thua lỗ khi ra rạp.

Hồi tháng 8, The Suicide Squad thu 26,5 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày phát hành. Con số là 2 triệu USD với Reminiscence. Hai bộ phim lần lượt rời rạp với doanh thu toàn cầu 167 triệu USD và 15,4 triệu USD và thất bại trong mục tiêu hòa vốn. Cả ba phim đều được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max.

Riêng tại Bắc Mỹ, The Matrix Resurrections thu 12 triệu USD từ các suất chiếu sớm, chiếm 53,3% tổng doanh thu nội địa cho đến hiện tại.

Ma trận dù sở hữu lượng fan đông đảo, vẫn là một thương hiệu điện ảnh đã 23 năm tuổi với khoảng nghỉ 18 năm giữa hai phần mới nhất. Đây là điểm yếu của phim khi cạnh tranh với nhiều tựa phim ra rạp cuối tuần vừa qua.

Ba phần phim đầu tiên của loạt Ma trận đều được gắn nhãn R - không dành cho khán giả dưới 17 tuổi. Điều này đồng nghĩa sau 18 năm yên ắng, lực lượng fan trung thành nhất của của thương hiệu giờ đây đều đã ngoài 35.

Theo nghiên cứu thị trường của Comscore, khán giả vẫn thuộc nhóm tuổi này vẫn còn ngần ngại trở lại rạp xem phim theo cách truyền thống. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn xem The Matrix Resurrections tại nhà, trên dịch vụ trực tuyến HBO Max. Lựa chọn này rõ ràng không đóng góp tích cực cho đà tăng doanh thu phim.

Với nhóm khán giả trong độ tuổi 18-25, đối tượng khách hàng chính của rạp chiếu phim trong đại dịch, thương hiệu Ma trận khó khơi gợi cảm giác thân thuộc. Thời điểm The Matrix (1999) ra đời và trở thành hiện tượng toàn cầu, họ vẫn đang ở độ tuổi nhi đồng.

Tất yếu, nhóm khán giả này sẽ có xu hướng lựa chọn Spider-Man: No Way Home và Sing 2 cho trải nghiệm điện ảnh mùa lễ hội. Các tựa phim này rõ ràng gần gũi với khán trẻ hơn rất nhiều so với bộ phim hậu truyện đến từ một thương hiệu với tuổi đời gần bằng tuổi họ.

Các bài phê bình và số điểm trên nhiều chuyên trang điện ảnh cũng góp phần khiến hào hứng khán giả dành cho The Matrix Resurrections nguội lạnh. Có 148/223 cây bút phê bình trên Rotten Tomatoes chấm phim 6,3/10 điểm, tương đương 66% bình luận tích cực. Điểm Metascore của phim là 64/100.

Dấu hỏi lớn cho tương lai bộ phim

“Vắt sữa” các thương hiệu cũ là cách kiếm tiền hiệu quả của Hollywood. Trong thập kỷ qua, khán giả lần lượt chứng kiến The Terminator, Jurassic Park, Halloween… trở lại màn ảnh với các phần phim làm mới (reboot). Do đó, khi Warner Bros. công bố dự án The Matrix Resurrections, khán giả tất yếu kỳ vọng vào tương lai một chuỗi phim ba phần.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 26/12 với Fandago, nhà sản xuất James McTeigue đã nhận được câu hỏi liệu trong tương lai The Matrix Resurrections có phát triển thành chùm phim ba phần hay không. McTeigue đã thẳng thắn phủ nhận khả năng này.

“Hiện thì không. Với chúng tôi lúc này, The Matrix Resurrections là một bộ phim độc lập. Chúng tôi chưa bàn bạc hay suy nghĩ về việc làm thêm hậu truyện. Thế nên sẽ không có thêm phim Ma trận nào hết, ít nhất là bây giờ”, nhà sản xuất chia sẻ.

The Matrix: Resurrections lại được đánh giá cao bởi những khung hình gợi nhớ ba phần phim trong quá khứ.

Với người hâm mộ thương hiệu Ma trận, đây xét cho cùng không phải tiết lộ bất ngờ. Trước James McTeigue, Warner Bros. từng bỏ ngỏ câu trả lời về tương lai loạt phim. Chính đạo diễn Lana Wachowski cũng gián tiếp khẳng định The Matrix Resurrections tồn tại độc lập với ba phần phim trước đó. Tương lai Ma trận sau phần phim vừa ra rạp tới giờ vẫn là câu hỏi lớn.

Hồi tháng 10, trong bài phỏng vấn với Deadline, CEO WarnerMedia Ann Sarnoff từng nhận được câu hỏi tương tự James McTeigue. Khi ấy, bà Sarnoff chỉ trả lời nước đôi: “Bất cứ lúc nào Lana Wachowski muốn làm một bộ phim, chúng tôi đều sẵn sàng”.

Bản thân đạo diễn Lana Wachowski, khi xuất hiện tại Liên hoan Văn học quốc tế Berlin hồi tháng 9, khẳng định với mình và người chị em Lily Wachowski, Ma trận đã khép lại gọn gẽ sau The Matrix Revolutions. Hai chị em nhà làm phim đã thể hiện trọn vẹn những gì họ muốn.

“Trong mắt tôi và Lily, câu chuyện Ma trận đã khép lại. Chúng tôi xây dựng nó theo một cấu trúc rất thanh lịch, có tính biện chứng. Câu chuyện phản ánh các ý tưởng về các giai đoạn lọt lòng, trưởng thành và cái chết. Ba phần phim cũng lần lượt là luận đề, phản đề và kết luận. Đó là lý do chúng tôi muốn làm Ma trận thành một bộ ba”, Lana Wachowski nói.

Lana Wachowski cũng tiết lộ mỗi năm một lần, Warner Bros. đều đề nghị họ hợp tác làm một bộ phim Ma trận mới. Nhưng hết lần này đến lần khác, bất chấp lời đề nghị béo bở, hai chị em đều từ chối bởi không còn mong muốn kéo dài loạt phim.

Tuy nhiên, bi kịch nối tiếp nhau ập đến trong đời sống riêng đã đưa đẩy nhà làm phim đến chỗ thay đổi suy nghĩ: “Tai họa cứ liên tiếp xảy đến: bố tôi mất, rồi bạn của ông ấy qua đời, tiếp đến là mẹ tôi. Tôi không biết phải đương đầu với chừng ấy mất mát như thế nào”.

“Đầu óc tôi cứ thả trôi theo trí tưởng tượng. Vào một đêm nọ, tôi mất ngủ, khóc không ngừng, não tôi chạm tới giới hạn chịu đựng và nổ tung. Tôi không còn bố mẹ ở bên, không thể nói chuyện với mẹ. Đột ngột, tôi nhận ra mình còn Neo và Trinity, hai nhân vật quan trọng nhất đời. Và rồi, cõi lòng tôi lập tức tìm thấy sự bình yên”, nhà làm phim chia sẻ.