Thay đổi trong dàn diễn viên phim ‘The Flash’

Nam diễn viên Billy Crudup tuyên bố rời dự án “The Flash”. Cùng lúc, nữ diễn viên Maribel Verdú chính thức gia nhập đoàn phim siêu anh hùng.

Tạp chí Variety đưa tin nữ diễn viên Maribel Verdú được lựa chọn cho vai mẹ của Barry Allen (Ezra Miller) trong bộ phim The Flash.

Cùng lúc, nam diễn viên Billy Crudup tuyên bố rời dự án do thời điểm ghi hình The Flash trùng với lịch quay series The Morning Show. Crudup vốn là nam chính của bộ phim truyền hình ăn khách.

Nam diễn viên Billy Crudup rời The Flash, còn nữ diễn viên Maribel Verdú nhận lời tham gia bộ phim. Ảnh: Variety.

The Flash là bộ phim riêng đầu tiên về siêu anh hùng tốc độ The Flash thuộc DCEU sau khi anh từng xuất hiện trong Justice League (2017) và Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Ezra Miller tiếp tục sắm vai chính Barry Allen trong phim. Dàn diễn viên dự kiến tham gia bộ phim còn có Sasha Calle trong vai Supergirl, Ben Affleck và Michael Keaton vào vai các phiên bản Batman. Ngoài ra, nữ diễn viên Kiersey Clemons vào vai Iris West - người tình của Barry.

Dự án phim riêng về nhân vật The Flash được Warner Bros. phát triển trong nhiều năm qua, với vô số lần tạm hoãn, đổi kịch bản và thay nhân sự. Phim do Andy Muschietti, người nổi tiếng với hai phần phim kinh dị IT, làm đạo diễn dựa trên kịch bản của Christina Hodson (biên kịch của Bumblebee, Birds of Prey).

The Flash dự kiến bấm máy trong năm 2021 và ra rạp từ 4/11/2022.

Maribel Verdú là nữ diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha. Cô được biết tới qua bộ phim tuổi mới lớn Y Tu Mamá También (2001) của Alfonso Cuarón và Pan’s Labyrinth (2006) của Guillermo del Toro.