Thay đổi thú vị trong ‘Fast & Furious 9’

Vin Diesel tiết lộ “Fast & Furious 9” sẽ tạo ra thay đổi thú vị cho nhân vật Magdalene “Queenie” Shaw do minh tinh Helen Mirren thủ vai.

Trong hai thập kỷ qua, Fast & Furious đã đi từ những cuộc đua trên đường phố tới phi vụ cướp nhà băng trong chớp mắt, và mới đây là chiến tranh điệp viên. Dù liên tục làm mới cốt truyện, nhưng trung tâm của bộ phim vẫn là loạt siêu xe bắt mắt.

Theo Cinema Blend, Magdalene “Queenie” Shaw (Helen Mirren) thuộc số ít những nhân vật quan trọng của Fast & Furious chưa từng xuất hiện với siêu xe. Tuy nhiên, theo lời nam chính Vin Diesel, thiếu sót ấy sẽ được khắc phục trong Fast & Furious 9.

Magdalene “Queenie” Shaw là mẹ của ba anh em Deckard Shaw (Jason Statham), Owen Shaw (Luke Evans) và Hattie Shaw (Vanessa Kirby). Bà từng xuất hiện trong The Fate of the Furious (2017) và Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019). Trong cả hai lần hiện diện, nhân vật do minh tinh Helen Mirren thủ vai đều chưa từng chạm vào vô-lăng.

Nhân vật Magdalene “Queenie” Shaw của Helen Mirren trong trailer F9. Ảnh: Universal.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly, tài tử Vin Diesel tiết lộ: “Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều nội dung phim… Nhưng bạn biết đấy, tôi không dừng được. Trong lần tái xuất này, bà ấy (Magdalene Shaw) sẽ cầm vô-lăng… Cảnh đó khá tuyệt. Bà ấy sẽ lái xe, mà còn lái lụa là đằng khác”.

Trong trailer của Fast & Furious 9, khán giả đã thấy cảnh Magdalene Shaw ngồi sau ghế lái trong khi nói chuyện với Dominic Toretto (Vin Diesel). Nhưng khi ấy, chiếc xe đã đỗ lại.

Hiện, chưa rõ vai trò Magdalene Shaw sẽ đảm nhận trong F9. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trong một mạch truyện không dính dáng đến ba người con.

Rất có thể Magdalene sẽ cung cấp thông tin và chỉ dẫn cho nam chính Dom trên hành trình ngăn chặn người em biến chất Jakob Toretto (John Cena). Trong trailer, khán giả cũng nghe thấy bà nói khi tình yêu thương gia đình biến thành cơn giận dữ, sẽ không còn gì là nguy hiểm.

F9, phần mới nhất trong loạt phim Fast & Furious, dự kiến ra rạp từ 28/5. Trong quá khứ, hãng Universal từng lùi thời điểm ra mắt F9 để nhường năm 2019 cho ngoại truyện Hobbs & Shaw. Trong năm 2020, phim tiếp tục điều chỉnh ngày phát hành vì ảnh hưởng của Covid-19.