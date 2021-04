Thay đổi thói quen dùng điện để phòng chống cháy nổ

Thay đổi thói quen, kiểm tra hệ thống, chọn thiết bị an toàn… là những phương pháp hiệu quả để phòng tránh cháy nổ do điện.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an TP.HCM cho biết hơn 70% vụ cháy tại TP.HCM do hệ thống điện xuống cấp gây chập mạch và phát nổ.

Nguyên nhân cháy nổ điện

Có nhiều nguyên nhân gây cháy nổ điện, như đấu nối dây dẫn điện không đảm bảo kỹ thuật; lắp đặt các thiết bị, đồ dùng có công suất tiêu thụ lớn (như máy điều hoà nhiệt độ, bình nước nóng, bếp điện…) dẫn đến quá tải, chập mạch.

Các thiết bị điện kém chất lượng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người tiêu dùng. Thiết bị điện đã cũ nếu không được thay thế kịp thời sẽ dễ chập mạch phát nổ và gây hoả hoạn.

Một lý do khác, việc sử dụng điện không an toàn từ thói quen của các gia đình cũng dẫn đến tình trạng cháy nổ. Đơn cử, mọi người thường có thói quen đun nước nhưng quên đổ nước hoặc nấu đến cạn nước gây chập điện; bàn là quần áo để quên không rút phích cắm dẫn đến cháy nổ… Một số người để các thiết bị điện gần nơi ẩm ướt mà không bọc an toàn khiến nguồn điện bị ảnh hưởng.

Thay đổi thói quen dùng điện

Mọi người có thể tham khảo ổ cắm tích hợp công tắc bảo vệ quá tải của Điện Quang. Sản phẩm được cam kết cắm rút hơn 5.000 lần và có bảo hiểm trách nhiệm lên đến 20 tỷ đồng .

Để đảm bảo an toàn điện cho gia đình, mọi người cần thay đổi thói quen tiêu dùng điện, kiểm tra các thiết bị điện trước khi đi ngủ hoặc khi đi ra ngoài. Việc để các thiết bị điện hoạt động qua đêm rất nguy hiểm. Do đó, mỗi người cần hạn chế sạc điện thoại, laptop, máy ảnh, máy quay hay các thiết bị công nghệ qua đêm.

Mọi người nên sắp xếp vật dụng gọn gàng, tránh đặt tại lối đi chính cũng như cửa sổ; không nên để những vật dễ cháy như giấy, vải, bông, gas, xăng dầu… gần nguồn điện. Trong trường hợp có hỏa hoạn, lối đi thoáng hỗ trợ chúng ta thoát khỏi đám cháy dễ dàng, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Ngoài ra, việc lắp đặt dây có thể tải nhiều thiết bị có công suất lớn, đảm bảo quy định an toàn điện… giúp hệ thống không bị chập mạch. Nên chọn các thiết bị điện hoặc gia dụng làm bằng nhựa chống cháy, chịu nhiệt hoặc sản phẩm có những tính năng an toàn, ngắt điện khi có sự cố.

Lựa chọn thiết bị thông minh

Ngoài thực hiện đúng quy định an toàn điện, các gia đình có thể lựa chọn các thiết bị điện thông minh có khả năng điều khiển mở/tắt tự động thông qua di động, kiểm soát 24/7. Các thiết bị này cho phép người dùng hẹn giờ tắt hoặc mở lặp lại theo chu trình cài đặt.

Phích cắm thông minh Điện Quang Apollo cho phép điều khiển, kiểm soát thiết bị điện từ xa.

Thấu hiểu nỗi lo an toàn điện của người tiêu dùng, Điện Quang phát triển sản phẩm theo ba tiêu chí gồm: An toàn phòng chống cháy nổ, an toàn sức khỏe và an toàn môi trường. Thương hiệu chú trọng đầu tư công nghệ, hệ thống thử nghiệm, sản xuất để phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Hãng cũng đã tiến hành chuẩn hóa năm ngành hàng gồm chiếu sáng, gia dụng, thiết bị điện, điều khiển thông minh, điện mặt trời; từ đó mang đến các thiết bị an toàn và chất lượng.

Đèn LED Điện Quang sử dụng nhựa chống cháy theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, góp phần phòng chống cháy nổ.

Hệ thống phòng thử nghiệm của Điện Quang đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 là nơi thực hiện chức năng đo lường - kiểm tra - thử nghiệm. Các thiết bị được thử nghiệm kiểm tra độ bền trong nhiều môi tường như nhiệt độ cao/thấp, độ ẩm, sương muối, lửa cháy, nước, lão hóa UV…